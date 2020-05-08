По состоянию на 21:00 8 мая в мире зафиксировали почти 3 миллиона 971 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 273 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 370 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В процентном выражении ситуация со смертностью хуже обстоит у следующей за США Испании. Там зафиксировано более 260 тысяч случаев заболевания COVID-19, 26,2 тыс. (10,12%) скончались, а 168,4 тыс. вылечились.

Тяжелая ситуация наблюдается в Италии, где заболели свыше 217 тысяч человек. Умерли более 30,2 тысяч (13,91%) пациентов, около 99 тыс. заразившихся выздоровели. Более 211 тыс. зараженных зафиксировано в Великобритании (более 30 тыс. погибших, 14,9%, и только 857 выздоровевших)

Более 100 тыс. зараженных зафиксировано сегодня в России, Франции, Германии, Бразилии, Турции, и Иране, а более 50 тыс. — в Канаде, Индии, Перу и Бельгии.

В Китае, где началось распространение коронавируса, зафиксировано более 84,2 тысячи заболевших при 78,6% поправившихся, притом что свыше 4,6 тысячи человек (5,5%) скончались.

Ситуация на Украине. Одни рекорды

На Украине зафиксировали 14 тысяч 195 заболевших коронавирусом (плюс 504 за сутки). Умер 361 (плюс 21) человек (Смертность в стране составляет 2,55%). Выздоровевших — 2 тысячи 706 (плюс 310). Что касается регионов, то больше всего заболевших зафиксировано в Черновицкой области, Киеве и Киевской области, а также в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Сегодня в стране поставлен рекорд как по умершим, так и по выздоровевшим. Последние четыре дня также характеризуются рекордно высоким количеством выздоровевших — от 222 до 310, однако это все еще меньше от числа новых больных — от 46% до 70%.

Если говорить о ситуации в регионах, то мэр Львова Андрей Садовый отсрочил возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви в городе в связи с продолжающимся ростом заболеваемости.

В то же время, по его словам, с 11 мая будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.

В целом по стране карантин решили продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

Будет разрешено работать летним площадкам заведений общепита, парикмахерским, магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам. Также разрешаются тренировки в командных видах спорта для профессионалов.

При этом Минобразования перенесло на август вступительную кампанию в ВУЗы.

Правительство уточнило, что максимальное смягчение карантина возможно только в том случае, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

Ситуация в России. Почему увеличивается число зараженных

Россия по числу заболевших занимает пятое место в мире — 188 063 случаев заражения (10 775 из которых было выявлено за прошедшие сутки). В результате пандемии умерли 1726 человек, а более 26, 6 тыс. заболевших поправились. Кроме того, медикам удалось провести более 4,98 млн тестов на наличие COVID-19.

Что касается ситуации в регионах, то кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сложной ситуация остается в Нижегородской области, Дагестане, Мурманской области, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в стране развёрнуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, а 32% из них свободны.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, растущее количество новых случаев COVID-19, ежедневно выявляемых в России, связано с увеличением объемов тестирования.

Специалист подчеркнул, что в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. При этом выявляется порядка 3,6% случаев заболевания.

Несмотря на перенос приуроченного к 75-летию Победы военного парада, праздничные мероприятия состоятся в десятках регионов России. В небе 47 городов пролетят группы военных самолётов и вертолётов, а вечером в 29 из них прогремят праздничные салюты.

На улицах населённых пунктов состоятся импровизированные представления, услышать и увидеть которые смогут жители окрестных домов, а народная акция «Бессмертный полк», к которой могут присоединиться все желающие, пройдёт в онлайн-формате.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что ограничения в России отменят только после разработки вакцины, а до тех пор возможны только смягчения режима.

Ситуация в мире. 9 мая в Белоруссии и обвинения Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который все же принял решение провести парад в День Победы, опроверг информацию о том, что на торжественное мероприятие будут «тащить» тех, кто переболел коронавирусом. Однако он заявил, что с удовольствием увидел бы их там.

Тем не менее, Минский горисполком отказал трем общественным организациям в проведении "Бессмертного полка" из-за ситуации с COVID-19 и напомнил об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий.

Президент США Дональд Трамп, который неоднократно обвиняет Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сказал при этом, что не верит, будто бы власти республики выпустили инфекцию нарочно. По его мнению, COVID-19 мог распространиться за пределы Китая из-за некомпетентности.

С 11 мая в Норвегии заработают школы, а с 15 июня отменят почти все карантинные ограничения. С этого же дня в Молдавии отменят карантин в пяти населенных пунктах, разрешат работу рынков и проведение богослужений.

Жители Германии, где сегодня вылечились 141 из 169 заболевших, массово обращаются в суды из-за ограничений в связи с COVID. Возмущение вызывают закрытые магазины, обязательное ношение масок и запрет на посещение богослужений.

В свою очередь, в Таджикистане власти Душанбе приняли решение закрыть до 31 мая рынки для защиты населения от коронавируса и чтобы провести дезинфекцию объектов. Хотя в целом по стране долгое время не было случаев заражения COVID-19, сегодня там зафиксировано 522 заболевших, из которых 12 человек погибли и пока ни один не выздоровел.