По состоянию на 16:00 8 мая в мире зафиксировано свыше 3 миллионов 864 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание забрало жизни почти 270 тыс. человек, более 1 миллиона 292,5 тыс. выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: с начала пандемии здесь зафиксировали почти 1 миллион 257 тыс. случаев заражения, 75,6 тыс. заболевших скончались, 195 тыс. выздоровели.

На втором месте Испания: 221,4 тыс. заражений, 26 тыс. погибших, 128,5 тыс. выздоровевших.

Третью позицию с 215,8 тыс. заражённых занимает Италия. Болезнь унесла жизни почти 30 тыс. человек, 96,3 тыс. удалось выздороветь.

Сложной остается ситуация в Великобритании (почти 208 тыс. зафиксированных случаев), России (187,8 тыс.), Франции (почти 175 тыс.) и Германии (169,4 тыс.).

Россия и коронавирус

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 187,8 тыс. Больше 1,7 тыс. человек по всей стране умерли от COVID-19 (98 — за сутки).

В России развёрнуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 32% коек свободны, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По данным Минобороны РФ, первая группа российских военных, оказывавших помощь Италии в борьбе с коронавирусом, вылетела домой.

Несмотря на перенос приуроченного к 75-летию Победы военного парада, праздничные мероприятия состоятся в десятках регионов России. Пройдут они в том виде, в котором это возможно в условиях режима самоизоляции. В небе 47 городов пролетят группы военных самолётов и вертолётов, а вечером в 29 из них прогремят праздничные салюты. На улицах населённых пунктов состоятся импровизированные представления, услышать и увидеть которые смогут жители окрестных домов. А народная акция «Бессмертный полк», к которой могут присоединиться все желающие, пройдёт в онлайн-формате.

Россия предоставила УЕФА правительственные гарантии проведения матчей чемпионата Европы, который из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко считает, что в России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса.

«За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет. И сейчас даже если посмотреть на статистику основных больниц, то у них количество находящихся на стационарном лечении меньше, чем было две-три недели назад», — заявил он.

«Роспотребнадзор» опроверг возможность передачи коронавируса через вентиляцию.

Коронавирус не любит жару и теряет активность при 30 градусах тепла. В ведомстве также отметили, что вероятность заразиться коронавирусом в солнечную жаркую погоду становится гораздо ниже. Кроме того, разрушению коронавируса способствует низкий уровень влажности.

Нынешний кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, вызывает больше тревоги у жителей России, чем предыдущие кризисы, в том числе октября 1993 года и августа 1998-го. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, Российской ассоциацией политических консультантов и федеральной экспертной сетью «Клуб регионов». Эксперты отмечают, что и сейчас жители страны в первую очередь переживают о своём финансовом благополучии, страх пострадать от болезни ушёл на второй план.

Ситуация на Украине

На Украине зафиксировали 14 тысяч 195 заболевших коронавирусом (плюс 504 за сутки). Умер 361 (плюс 21) человек. Выздоровевших — 2 тысячи 706 (плюс 310). Сегодня в стране поставлен рекорд как по умершим, так и по выздоровевшим.

Последние четыре дня также характеризуются рекордно высоким количеством выздоровевших — от 222 до 310, однако это все еще меньше от числа новых больных — от 46% до 70%. Пока коронавирус не клюнул. Даже пандемия не искупает бездействия президента Украины Зеленского © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP

С увеличением числа активно болеющих определенный правительством 5% суточный потолок прироста вновь повысился: сейчас он достиг 556 человек, по сравнению с 459 неделю назад и 38 — на начало апреля.

Главным условием для введения второго этапа смягчения карантина премьер называл ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки.

Карантин в стране решили продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам. Также разрешаются тренировки в командных видах спорта для профессионалов.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что после 11 мая летние площадки кафе и ресторанов в Киеве будут платить всего гривну паевого участия.

В Николаеве со следующей недели откроют для посетителей зоопарк. Вход — в масках. Можно будет увидеть животных в летних вольерах.

Плановые операции во время карантина разрешили только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.

Нардеп Илья Кива заявил, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко на самом деле не вылечился от коронавируса, а врачи подделали его документы.

Во Львове собирают штаб быстрого реагирования для борьбы с пандемией. В области рекордный прирост коронавируса за сутки — 65 случаев.

Минздрав выступил с очередным предупреждением в адрес украинцев, чтобы те 11 мая не устроили массовый "исход на волю".

«Планируя свой график с 11 мая, помните, что будет послабление карантинных мероприятий, а не полная их отмена. И не забывайте, что ежедневно в Украине заболевают коронавирусной инфекцией около пятисот человек», — напомнили в ведомстве.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел подал иск в Печерский суд Киева к представителям «Пятого канала» (который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко). Причиной стало то, что в его эфире распространили недостоверную информацию о том, что священник якобы призывал верующих посещать храм во время обострения ситуации с коронавирусом на Украине.

Турция направила Украине гуманитарную помощь (150 тыс. масок, защитные очки, дезинфектор) для противодействия распространению коронавируса.

Ситуация в мире

С 11 мая в Норвегии заработают школы, а с 15 июня отменят почти все карантинные ограничения.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за год в Африке от коронавируса могут умереть 190 тысяч человек.

Исследователи из Института Хюбрехта и других научных центров Нидерландов сообщают, что коронавирус может поражать кишечные клетки и вызывать такие симптомы, как тошнота и диарея.

Польша может договориться о железнодорожном и автобусном сообщении для возвращения заробитчан. Об этом сообщил посол Польши на Украине Бартош Цихоцки.

Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes

Компании-производители буквально вывозят свои продукты в море. Например, в Лос-Анджелесе стоит судно, на борту которого расположено порядка 2 тысяч новых автомобилей Nissan.

Федеральная разведывательная служба ФРГ обратилась за доказательствами, что Китай действительно виноват в пандемии, ко всем партнерам по разведсети Five Eyes (США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия). Никаких доказательств так и не было предоставлено. В записке министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведчики назвали действия Штатов «расчётливым отвлекающим маневром». Таким образом они просто пытаются отвлечь от собственных ошибок и перенаправить гнев американцев на Китай.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что на парад в День Победы будут «тащить» тех, кто переболел коронавирусом. Однако он заявил, что с удовольствием увидел бы их там.

Белорусская гимнастка, призер чемпионатов мира и Европы Екатерина Галкина заразилась коронавирусом. Спортсменка находится дома. Заболевание протекает бессимптомно.

Жители Германии массово обращаются в суды из-за ограничений в связи с COVID. Возмущение вызывают закрытые магазины, обязательное ношение масок и запрет на посещение богослужений.