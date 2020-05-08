Европу ждет «беспрецедентный экономический шок», а еврозону — рекордное падение валового внутреннего продукта (ВВП) - на 7,7%. С таким заявлением выступил в среду, 6 мая, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя весенний экономический прогноз Европейской комиссии

Согласно прогнозу Еврокомиссии, на фоне пандемии экономического роста в 2020 году не будет ни у одной страны Евросоюза, а экономика 27 стран ЕС может сократиться на 7,4 процента.

Самое слабое падение реального ВВП ждет Польшу — на 4,3%. Худший прогноз падения реального ВВП Еврокомиссия предсказуемо сделала для стран, зависимых от сезонного туризма: Греции (-9,7%), Италии (-9,5%) и Испании (-9,4%). Францию ждет падение ВВП на 8,2%, а ВВП первой экономики еврозоны — Германии — упадет на 6,5%, прогнозируют в Брюсселе.

ВВП одного из важных торгово-экономических партнёров ЕС, России, в 2020 году может сократиться на 5%, полагают в Еврокомиссии. «Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19», — отмечается в прогнозе ЕК. Банк России, в свою очередь, прогнозирует, что ВВП РФ в целом за 2020 год может снизиться на 4-6%. Об этом сказано в докладе Центробанка РФ о кредитно-денежной политике, обнародованном 7 мая. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Британия, которая покинула ЕС 31 января 2020 года, может столкнуться с крупнейшим экономическим спадом за более чем 300 лет из-за эпидемии коронавируса, считают в Банке Англии. Согласно обнародованному его экспертами 7 мая «иллюстративному сценарию», британская экономика будет сокращаться на 25% в течение трех месяцев — до июня, а безработица превысит 9%. В целом в течение 2020 года объем производства рискует сократиться на 14% — последний раз такое ежегодное снижение наблюдалось в начале 1700-х годов, когда Британия была охвачена стихийными бедствиями и войной. Иллюстративный сценарий Банка Англии основан на том, что правительство Великобритании всё же будет постепенно снимать ограничения, которые закрыли значительную часть экономики страны, между июнем и сентябрем.

При этом 6 мая Великобритания стала первой страной в Европе, где от коронавируса погибли более 30 тысяч человек. Об этом на правительственном брифинге объявил Роберт Дженрик, министр по делам общин и местного самоуправления. В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал первые ослабления карантина в стране с понедельника 11 мая. Джонсон заявил в парламенте, что «вторая фаза» борьбы с коронавирусом может вступить в силу на следующий день после того, как он представит обновленную информацию о карантине в воскресенье, но не уточнил, какие именно жесткие меры дистанцирования будут изменены. По состоянию на вечер 7 мая в Великобритании зафиксировано почти 207 тысяч инфицированных коронавирусом (третий показатель в Европе) и 30 615 умерших от его последствий. Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Италия, которая до 5 мая была первой страной в Европе по количеству погибших от коронавируса, ещё не пересекла подобную отметку — с начала эпидемии в стране умерли 29 958 человек. А 6 мая тут сообщили о выздоровлении 8014 больных коронавирусом, что является рекордным показателем выздоровлений с начала эпидемии. Причина такого резкого «скачка» в статистике — уточнение данных из Ломбардии за предыдущие дни, пояснили в Департаменте гражданской защиты Италии. Предыдущим максимальным показателем за сутки было 4693 выздоровлений 30 апреля. По итогам последних суток количество «активных» больных коронавирусом в Италии — тех, кто сейчас имеет положительный тест, — снизилось до 89 624, что на 1904 меньше, чем днём ранее. Всего с начала эпидемии в этой стране подтверждено почти 216 тысяч заражений коронавирусом — это второй показатель в Европе.

Россия с 7 мая приступила к выводу из Италии военных специалистов из подразделений радиационной, химической и биологической защиты, помогавших этой стране в борьбе с коронавирусом. В Министерстве обороны РФ сообщили, что российскими военными проведена дезинфекция и санитарная обработка лечебных учреждений почти в 100 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 114 зданий, более 1 млн 100 тыс. кв. м внутренних помещений и более 400 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием. Российские военные медики также помогали лечить больных в полевом госпитале города Бергамо. В свою очередь, руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось с открытым письмом к премьер-министру Италии Джузеппе Конте, в котором предложило направить в РФ плазму итальянцев, выздоровевших после заболевания COVID-19, сообщил президент ассоциации Лоренцо Валлорейа. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом продолжает удерживать Испания — почти 257 тысяч человек, умерло от его последствий более 26 тысяч людей. 6 мая парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, поддержав предложение премьера Педро Санчеса, — ещё на 15 дней, до 24 мая. Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые две недели парламент должен утверждать продолжение режима ЧП, срок предыдущего продления истекал 9 мая.

Оппозиционные к левому правительству Испании парламентские фракции сначала заявляли, что не собираются поддерживать продление ЧП. Чтобы собрать достаточное количество голосов, премьеру пришлось «в последний момент» убеждать депутатов от Баскской националистической партии, Гражданской партии (Ciudadanos) и Канарской коалиции. Консервативная Народная партия, которая сначала выступала против и заявляла, что «чрезвычайная ситуация не должна привести к конституционной диктатуре», во время голосования воздержалась. Опасения правых не лишены оснований: 6 мая была обнародована информация, что более 36 000 человек были оштрафованы в Испании на прошлых выходных, когда людям впервые разрешили выйти на улицу, чтобы прогуляться и заняться спортом после 48 дней изоляции.

Во Франции, которая находится на четвёртой позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 175 тысяч человек), окончательное решение относительно продления режима чрезвычайного положения должно быть принято до выходных. Ранее Сенат Франции в первом чтении проголосовал за проект закона о продлении чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом до 10 июля, хотя проект закона предусматривал продление ЧП до 24 июля.

Документ, в частности, предусматривает новые ограничительные меры, такие как обязательный карантин по прибытии во Францию, а также введение так называемой «информационной системы» для отслеживания пациентов, больных коронавирусом, и их контактов. Сенат одобрил создание этой системы, но со строгой формулировкой: ограничения на освобождение от медицинской тайны, создание надзорного органа, а также соблюдение права на личное несогласие в определённых случаях. Карантин глазами простых людей, Германия, Бавария. С 20 апреля карантинные меры постепенно будут сниматься © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

За последние сутки во Франции число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции составило 178 человек, а общее число жертв эпидемии достигло 25 987 человек, вечером 7 мая сообщило Министерство здравоохранения Франции. В тот же день отделение радиологии больницы имени Альберта Швейцера в Кольмаре сообщило о том, что результаты исследований позволили установить самый ранний случай COVID-19 во Франции, датированный 2 декабря 2019 года. Речь идет о 57-летнем мужчине, который неделю провел в больнице и выздоровел. То, что он перенес новую коронавирусную инфекцию, уже подтверждено лабораторным тестом, сказал заведующий отделением. В заявлении, размещенном на сайте больницы Кольмара, также сообщается, что COVID-19 подозревают у двух пациентов, которым компьютерная томография грудной клетки была сделана 16 и 17 ноября прошлого года. На возможную коронавирусную инфекцию указывают и снимки других пациентов, обследованных в конце ноября и в декабре 2019-го.

Также 7 мая премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что со следующего понедельника страна начнет выходить из карантина. Откроются непродовольственные магазины, парикмахерские — всего около 400 тысяч предприятий. Однако передвижение внутри страны будет ограничено радиусом 100 км от места проживания, а поездки в другие регионы и страны Евросоюза будут строго ограничены. Решение об открытии школ будут принимать муниципальные власти. Закрытыми останутся театры, кино, спортзалы, рестораны и кафе. Кстати, закрытие предприятий общественного питания уже привело к тому, что французским производителям придется избавиться от 10 млн. литров пива — четырёх бассейнов олимпийского размера — из-за истечения срока годности хмельного напитка.

В Германии, где потребление пива является частью национального менталитета, в большинстве федеральных земель знаменитые «пивные сады» собираются открыть 18 мая, но Нижняя Саксония планирует сделать это уже в ближайший понедельник, сообщил земельный министр экономики Бернд Альтхусман. При этом максимальная загруженность этих заведений не должна превышать 50 процентов, уточнил Альтхусман. Однако главные послабления карантинных ограничений, которые 6 мая в ходе видеоконферецнии обсуждали канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель, касались возобновления занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытия всех магазинов. Согласно принятому по итогам совещания документу, будет снято ограничение на максимальную торговую площадь, при этом правила дистанцирования и использования средств защиты остаются. Футбольные матчи в Германии должны возобновиться в середине мая, точную дату определят в самой Бундеслиге. Вероятнее всего, это будут выходные 16-17 мая. Экономика против вируса. Франция готовится к отмене карантина, осознавая, что эпидемия обострится © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Хотя меры социального дистанцирования в ФРГ продлены до 5 июня, однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах. По всей Германии должны быть ослаблены ограничения на посещения больниц и домов престарелых. Во многих сферах власти земель получили право сами определять дальнейшие шаги по ослаблению карантинных мер. Это касается, в частности, постепенного возобновления работы детских садов и школ, ресторанов и кафе. Тем не менее, на совещании согласован критерий, согласно которому федеральные земли будут обязаны снова вводить локдаун: если в течение семи дней будет фиксироваться более 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки в Германии зафиксировано 1268 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных с начала эпидемии составляет почти 170 тысяч — это пятый показатель в Европе. По данным Института имени Роберта Коха, за всё время коронавирус был выявлен у 10 101 работника больниц, частных врачебных практик и медицинских экстренных служб Германии, 16 из них скончались. Всего в ФРГ от COVID¬-19 умерли 7392 человека.

Успехи Германии в противодействии пандемии публично признал и президент США Дональд Трамп. 7 мая во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, отвечая на вопрос Deutsche Welle о том, связывался ли он с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы получить совет о том, как бороться с пандемией, Трамп ответил: «Германия очень хорошо справляется с распространением вируса нового типа. У неё — очень низкий уровень смертности, как и у нас». Однако, как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, в то время как для ФРГ процент летальности (отношение числа умерших к числу зараженных) составляет 4,6, в Соединенных Штатах он достигает 6.

Германия занимает второе место в мировом рейтинге безопасности государств в условиях пандемии коронавируса. В перечне из 40 стран, опубликованном на официальной странице фонда Deep Knowledge Group из Лондона, ФРГ уступает лишь Израилю. Кстати, в самом Израиле правительство страны в начале недели приняло решение о поэтапном смягчении карантинных мер, и 7 мая тут возобновили работу торговые центры, рынки и тренажерные залы. При этом небольшие коттеджи, а также отели, у которых есть номера с отдельным входом на первом этаже, вновь начали принимать гостей ещё с 3 мая.

В большинстве стран Европы одними из первых заведений, возобновивших работу, стали учреждения культуры — библиотеки, музеи, галереи и т.п. При этом власти обсуждают различные варианты поддержки культурных институций, потерявших доходы вследствие карантина. В Германии планируют создание «фонда культурной инфраструктуры», для которого призывают выделить 500 млн евро. А президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с министром культуры Франком Риестером представил 6 мая правительственный план для французского культурного сектора, который чрезвычайно пострадал от пандемии коронавируса. В первую очередь президент пообещал поддержку самозанятым работникам культурного сектора. Около 100 тысяч человек — актёров, режиссёров, художников, танцоров, продюсеров, осветителей и т.д. — смогут получать пособие по безработице до августа 2021 года. Кроме того, Макрон заявил о создании специального фонда по возмещению убытков остановившихся из-за эпидемии съёмок фильмов и сериалов.

А вот британский андеграундный художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, поддержки от государства в связи с пандемией не требует. Более того, он сам поддерживает медиков, борющихся с коронавирусом. 7 мая он опубликовал в Instagram новый рисунок, посвященный медикам-супергероям. На рисунке, выполненном мягким карандашом или углём, изображен ребенок, который держит в руке фигурку медсестры в медицинской маске, вытягивающей руку, как Супермен. Рядом с ним в мусорной корзине лежат фигурки супергероев былых времён — Человека-Паука и Бэтмена. Картина полностью черно-белая, единственная цветная деталь — красный крест на фартуке медсестры. Публикацию Бэнкси прокомментировал словами: «Правила игры меняются» (Game Changer).

Оригинал своей работы на ватмане художник подарил больнице британского города Саутгемптон, оставив записку: «Спасибо за то, что вы делаете. Я надеюсь, что она сделает это место немного светлее, даже будучи черно-белой». Рисунок повесили рядом с отделением скорой помощи, а осенью он будет продан с аукциона, и вырученные средства пойдут на нужды Национальной службы здравоохранения. «Для нас большая честь, что Бэнкси выбрал именно нас для признания вклада медиков Национальной системы здравоохранения в эти беспрецедентные времена», — сказала главврач больницы Пола Хэд.