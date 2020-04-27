Несмотря на то, что пандемия COVID-19 предполагает мировое единство в борьбе с инфекцией, старая повестка дня не снята. А в ней одним из первых значится противостояние с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 25 апреля, рассказал, что целый ряд стран Европы, в том числе и страны-члены НАТО, были бы не против обратиться за помощью к РФ. Однако им мешают «старшие товарищи». При этом некоторые страны даже в условиях пандемии не забывают о глобальном противостоянии. «Грязная пропагандистская война». Немецкий эксперт Рар о спорах по поводу происхождения COVID-19 © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза», — заявил министр в программе «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, не только Италия, но также и другие страны хотели бы воспользоваться российской помощью.

«Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас есть хорошее сравнительное преимущество, просто не разрешают этого сделать старшие товарищи», — отметил Лавров.

Таким образом, Россия для Запада по-прежнему враг, несмотря на все ее усилия. Казалось бы, пандемия должна была сделать всех союзниками в борьбе с общим горем. Однако на деле ни о каком союзничестве речи и не идет.

«Русская пропаганда»

В своей статье «Коронавирус в Европе: сокращение смертности, протесты на границах, борьба с «российской дезинформацией» обозреватель издания Украина.ру Олег Хавич отмечает, что в Европе продолжается кампания против России. «Такого не было со времен Второй мировой войны»: Меркель о пандемии коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«В сложившейся ситуации, когда система здравоохранения подавляющего большинства стран Европейского Союза оказалась не готова к противостоянию пандемии, в Брюсселе продолжают искать виновных в этом за пределами ЕС. Так, в отчете, опубликованном 24 апреля дипломатической службой Евросоюза (EEAS), сказано, что власти РФ и Китая продолжают распространять вводящую в заблуждение или ложную информацию и во время пандемии коронавируса. Несмотря на потенциально серьёзные последствия для здоровья людей, официальные и поддерживаемые государством источники разных стран, включая Россию и — в меньшей степени — КНР, по-прежнему занимаются распространением большого количества теорий заговора и дезинформации, утверждают эксперты службы», — написал Хавич.

Он рассказал, что входящая в структуру EEAS рабочая группа по стратегическим коммуникациям «Восток» (East StratCom) считает, что РФ и Китай ведут кампании по дезинформации в ЕС и соседних регионах через контролируемые ими СМИ и соцсети. По мнению европейцев, российская ложная информация о коронавирусе распространяется среди пользователей Facebook и других социальных сетей, несмотря на то, что она противоречит данным ВОЗ.

Как заявили эксперты группы, «близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ» преследуют две цели: подорвать действия европейских стран по борьбе с коронавирусом и внести путаницу в данные о возможных источниках и последствиях коронавируса.

Те, кто внимательно следит за развитием ситуации, могли испытать дежавю. Ведь за месяц до этого те же европейские эксперты уже обвиняли Россию в чём-то подобном. В марте издание The Financial Times сообщило о том, что эксперты EEAS обвинили РФ в распространении дезинформации. Как заявили эксперты, в ЕС выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболевании COVID-19, которые европейцы связали с якобы российскими фейковыми аккаунтами в соцсетях.

Ранее эти аккаунты распространяли сообщения о ситуации в Сирии и о протестах «желтых жилетов» во Франции. Пользователи этих аккаунтов публиковали новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках. При этом возникает вопрос, как европейские эксперты определили, что аккаунты в соцсетях, ведущиеся не на русском языке, связаны с Россией.

Целью кампании эксперты EEAS назвали «усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах». В числе возможных целей упоминалось и желание «подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения». Конечно же, целью эксперты назвали и «препятствие эффективному ответу на вспышку COVID-19».

По иронии судьбы, пандемия COVID-19 без всякой страшной и ужасной «российской дезинформационной кампании» показала неготовность европейских систем здравоохранения к борьбе с распространением инфекции. Следом за лидирующими по количеству зараженных США идут Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Да и по количеству умерших от COVID-19 западные страны — в лидерах. Вслед за США идут Италия, Испания, Франция, Великобритания и Бельгия. «Механизм мирового обнуления». Лукьяненко сравнил коронавирус и мировую войну © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Выстрел себе в ногу

Кризис в экономике, вызванный пандемией, западные эксперты называют худшим со времен Великой депрессии. Многие и вовсе опасаются, что ситуация будет хуже, чем в 30-х годах ХХ века. Учитывая триллионные потери для экономики, ряд мировых лидеров заявил о необходимости отмены санкций и торговых ограничений.

Еще 24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к лидерам стран «Большой двадцатки» перед экстренным саммитом в связи с пандемией. По словам Гуттериша, к концу текущего года экономические потери от распространения коронавируса будут измеряться в «триллионах долларов». Поэтому генсек ООН призвал страны отказаться от всевозможных санкций, торговых пошлин и квот, которые могут помешать в борьбе с заболеванием.

Через два дня — 26 марта — уже в ходе саммита «Большой двадцатки» инициативу Гуттерриша поддержал президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что речь идёт о жизни и смерти людей, поэтому стороны должны «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи».

По словам Путина, чтобы победить COVID-19, для борьбы с пандемией стороны должны отказаться от торговых войн и санкций, чтобы обеспечить поставки медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Писатель-фантаст Лукьяненко: Эпидемия коронавируса стала альтернативой глобальной войне © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

С тех пор прошел месяц, и вот Лавров отмечает, что, несмотря на всю сложность положения, некоторым странам Запада запрещено принимать помощь от России.

Что же касается экономики, то еще в начале апреля в разгар пандемии в Европе европейцы заявили, что санкции против России будут продлены, несмотря на урон, который от них несут европейские же бизнесмены. Так, официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано прокомментировал обращение некоторых депутатов Европарламента с требованием «не допустить отмены санкций против России под предлогом борьбы с пандемией». Стано заявил, что санкции Запада не препятствуют борьбе России с COVID-19.

До этого Великобритания, Украина, Грузия и страны ЕС заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса.

Таким образом, никакая пандемия и никакое горе не способны «отменить» противостояние Запада и России. И что бы РФ ни делала, как бы себя ни вела, она по-прежнему будет оставаться для США и ЕС кем-то вроде врага.