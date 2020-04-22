Мир борется с вирусом, но дальновидные западные политики уже готовят смену власти в Белом доме. СМИ активно помогают демократам занять главное кресло Америки. Не обошлось без разоблачений и торжества традиционных ценностей

Вирус на стороне демократов

Британская The Guardian вступила в предвыборную борьбу за пост президента США явно не на стороне Дональда Трампа. Журналист Саймон Тисдалл написал текст в худших традициях политической пропаганды, из которого следует, что Трамп виноват во всех грехах американской администрации на протяжении всех последних десятилетий. Выводы автора эффектны, хоть и не всегда соответствуют действительности.

«Прежде многие задавались вопросом, что случится, когда Дональд Трамп — в прошлом не слишком успешный менеджер по продажам и бывший ведущий реалити-шоу — столкнется с настоящим кризисом, — витийствует автор. — Теперь они знают ответ на этот вопрос. Человек, который в своей инаугурационной речи пообещал остановить «расправу над Америкой», теперь сам ее вершит. Covid-19 возвел его в сан «короля хаоса».

Потеря времени на ранней стадии эпидемии в глазах автора статьи превратилась в личную вину Трампа. И хотя это решение было сопряжено с огромным противодействием со стороны общества и бизнеса, теперь об этом уже забыли.

«Справедливо ли винить лично Трампа в каждой конкретной смерти, которую можно было предотвратить? — задаётся вопросом автор. — Нет. Но все эти люди умерли в тот момент, когда он руководил страной. Заботиться об американских гражданах — это его работа. В конечном счете ответственность лежит на нем». Западные СМИ: Вирус показал смертельную пропасть между бедными и богатыми © REUTERS, Jeenah Moon

Опубликованные на прошлой неделе инструкции по смягчению карантинных мер тоже вменяются в вину Трампу. По мнению автора, президентом США в данном случае двигало не желание восстановить экономику, а стремление быть переизбранным на второй срок. Причём любой ценой.

Еще одна вина Трампа — конфликт с ВОЗ и отказ выплачивать взносы в эту международную организацию. И хотя автор честно признает, что ВОЗ совершала грубые ошибки в оценке эпидемии и организации борьбы с ней, тем не менее Трамп всё равно плохой.

«Развивающиеся страны, которые могут сильнее всего пострадать от Covid-19 в гуманитарном и экономическом смысле, нуждаются в любой помощи, которую они могут получить, — утверждает автор статьи. — Но Трампа это совершенно не волнует. Его ничем не обоснованный отказ платить взносы в бюджет ВОЗ угрожает жизни множества людей».

Не прав Трамп и в том, что в бедах Америки винит Китай. Автор считает, что дело здесь не в коронавирусе и не в том, кто кого заразил, а все в той же предвыборной агитации. И цель американского лидера в конечном счете вовсе не Китай, а его главный политический противник — демократ Джо Байден.

«Трамп планирует использовать эту грубую антикитайскую риторику, чтобы сокрушить своего соперника на предстоящих президентских выборах, демократа Джо Байдена, — объясняет автор. — Это уже началось. В одном из видеороликов в поддержку Трампа, появившемся в сети в апреле, говорится: «Байден выступает в защиту Китая, а Китай калечит Америку». Трамп также намеревается сделать акцент на деловых связях Хантера Байдена, сына Джо Байдена, с Китаем, чтобы отомстить за процесс импичмента. «Можете быть уверены, избиратели об этом узнают», — сказал один из представителей предвыборного штаба Трампа».

Не трудно догадаться, что симпатии самого Тисдалла полностью на стороне демократов. Чтобы у читателей не оставалось сомнений, он решительно призывает голосовать за Байдена: «Мир не может позволить себе еще четыре года хаоса и расправ, воплощением которых стал Трамп. Проголосовать за его соперника на выборах в ноябре — это лучшее решение. Но что если, опасаясь проиграть на фоне нынешнего кошмара, Трамп попытается отложить выборы? Эксперты утверждают, что у него нет для этого полномочий. Но господин «Безграничная власть» может с ними не согласиться. На фоне такого количества смертей и разрушений, почему бы не убить еще и конституцию, а также отцов-основателей? Как все уже поняли, Трамп способен практически на всё».

Оружие в руках обвинителя

Испанское издание Público публикует статью Назанина Арманьяна с угрожающим названием «США испытывали биологическое оружие на собственном населении».

Автор приводит несколько десятков примеров того, как начиная с 20-х годов прошлого века американские военные использовали собственное население для проверки эффективности химических и бактериологических вооружений. Даже принятие в 1947 году так называемого Нюрнбергского кодекса не остановил Пентагон.

Кодекс был разработан на основе разоблачений экспериментов над людьми, проводившихся в немецких и японских лагерях смерти. Закон устанавливал этические нормы для подобных исследований, в частности: 1) они могли проводиться только при согласии добровольцев, которые 2) должны были быть должным образом проинформированы относительно характера экспериментов и их последствий».

Однако уже в 1950 году в США прошел один из самых масштабных экспериментов над людьми в истории человечества. Операция получила название «Си-Спрей» (Sea-Spray). Она проводилась в Сан-Франциско с 20 по 27 сентября 1950 г.

«В течение семи дней ВМС США из огромных брандспойтов, расположенных на минном тральщике, распылили значительное количество бактерий Serratia Marcescens и Bacillus Globigii, образовавших целое облако, которое зависло над 800 тысячами жителей залива, — рассказывает Арманьян. — Место проведения операции было выбрано ввиду его близости к морю, высокой плотности населения, наличию небоскребов, а также потому, что большая облачность в этой местности помогала скрыть массу патогенных веществ и способствовала ее распространению на близлежащие города».

Впрочем, целью учений было не заражение населения, а всего лишь изучение уязвимости больших городов для бактериологических атак, ветровых переносов заразы, концентрацию бактерий в воздухе и максимального расстояния заражения. Бактерии были выбраны щадящие. Они вызывали меньшие последствия в организме человека, чем черная оспа, и, кроме того, выделяли красный пигмент, по которому легко было отследить их распространение.

Операция увенчалась успехом. Помимо залива, заражению подверглись все близлежащие города. Были и неизбежные издержки.

«В результате вышеупомянутой операции «Си-Спрей» одиннадцать жителей Сан-Франциско оказались в Стэнфордском госпитале с серьезными поражениями мочевых путей, — пишет автор. — Огромное количество бактерий Serratia Marcescens в телах пациентов насторожило сотрудницу лаборатории Энн Цукерман, которая забила тревогу. Обескураженные врачи не могли понять, откуда они там взялись. Семья 75-летнего Эдварда Невина, единственного скончавшегося пациента, который проходил реабилитационный курс после хирургической операции, однако вскоре скончался от заражения сердечных клапанов, безуспешно пыталась предъявить федеральному правительству иск за его смерть. Как писала газета «Сан-Франциско Кроникл», бактерии вновь появились в некоторых участках залива, как бы доказывая свое «бессмертие». Западные СМИ: Если женщины не помогут, коронавирус — это надолго © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Операция «Си-Спрей» была не первой и не последней, в ходе которой США испытывали биологическое оружие. Уже в 90-е годы новое химическое оружие испытывали на заключенных техасских тюрем. Потом это же оружие будет применено против мирных жителей Ирака.

«Получается, что оружие массового поражения находится в руках обвинителя», — замечает автор.

Арманьян заканчивает статью и вовсе угрожающим сообщением о том, что в 2013 году «Пентагон выделил 300 миллионов долларов на осуществление секретной программы биологической войны в Центральной профильной лаборатории, находящейся в Тбилиси (Грузия), недалеко от границы с РФ».

Победит тот, кто умеет учиться всю жизнь

Журналист Бернард Марр в американском издании Forbes смог несколько разрядить обстановку, перечислив 8 профессиональных навыков и качеств, которые помогут добиться успеха в посткоронавирусном мире.

Первое, что будет востребовано в новом прекрасном мире, это, конечно, гибкость.

«Профессий на всю жизнь» будет немного, — пишет автор.

Тот, кто хочет добиться успеха в посткоронавирусном мире, должен обладать способностью адаптироваться к постоянно меняющейся рабочей обстановке и иметь возможность постоянно повышать свою квалификацию и совершенствовать свои навыки.

Безусловно, востребованными окажутся технические навыки, а именно искусственный интеллект, обработка больших данных, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, а также робототехника. Преимущества получат те, кто сможет предложить компаниям использование этих технологий.

Сильно возрастут акции человеческой изобретательности, так как придётся разрабатывать новые виды продукции и вообще мыслить нестандартно.

Резко возрастет роль аналитиков, которые смогут понимать числовые данные рынка и угадывать тенденции его развития. Просто цифры для компаний бесполезны. Нужны люди, которые будут понимать, что за ними стоит.

Вообще в цене поднимутся люди, умеющие грамотно работать с информацией и её источниками. Особой специальностью станут аналитики фейков, которые смогут отличать правду от лжи и мыслить критически. Кажется, мы достигли таких высот медийности, когда надо не просто уметь читать слова, но и мысли, которые стояли за ними в момент создания.

Эксперты предвещают, что изменятся способы деловых коммуникаций. Управленческий аппарат станет более гибким и универсальным. Поэтому будут особенно востребованы лидерские навыки и умение разбираться в людях, выявляя лучших работников. На этом фоне особую ценность приобретут носители так называемого эмоционального интеллекта. Их роль в бизнесе повысится, так как повысится спрос на эмоциональный комфорт условий работы.

«По данным Всемирного экономического форума, всего за пять лет изменятся 35% процентов навыков и качеств, считающихся сегодня востребованными, — пишет автор. — Есть только один способ остаться востребованным в посткоронавирусном мире: быть готовым учиться всю свою жизнь».

Это значит, что режим самоизоляции хорошо бы использовать в целях повышения нашей собственной конкурентоспособности в мире будущего. Чтобы не проводить время даром, не лучше ли чему-нибудь поучиться?