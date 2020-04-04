Из итальянского города Бергамо, где работает группа военных медиков из России, пришло сообщение, что местные повара осваивают методику приготовления экзотического в тех краях блюда – borshch

На маленьком плакате перед раздачей итальянцы извиняются и честно предупреждают, что готовят борщ в первый раз.

Итальянский борщ для русских медиков. Во времена, когда хороших новостей в принципе не много, такое подобно глотку свежего воздуха. pic.twitter.com/ry5kVEPprQ — Голос Мордора (@spacelordrock) 2 апреля 2020 г.

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Сейчас российские специалисты занимаются оснащением палат интенсивной терапии в полевом госпитале. Больницу на 142 койко-места строят специально для лечения пациентов с коронавирусом. Работать она начнет уже в апреле. Прием будут вести российские и итальянские медики.

Всего в Италии работают 8 врачебных бригад из России. Это эпидемиологи и вирусологи Министерства обороны РФ.

Подсчитать точно, сколько людей по всему миру сидят на карантине, в изоляции, самоизоляции или на обсервации, невозможно. Коронавирус и связанное с эпидемией пребывание в четырех стенах привели к заметному увеличению нагрузки сетей всех интернет-провайдеров. Современный человек уже привык общаться, используя продвинутые средства связи. Несмотря на закрытые кафе и рестораны, парки, кинотеатры и торговые центры, школы и институты, люди продолжают активно общаться через соцсети и сервисы кратких сообщений. Коронавирус в Европе: Италия опередила Китай по числу умерших, Меркель вспомнила о Второй мировой © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Театры выкладывают в открытый доступ трансляции своих спектаклей, в сетях появились длинные списки ресурсов, с помощью которых можно совершить виртуальные экскурсии по многим музеям мира или попытаться выучить иностранные языки. Музыканты вспомнили подзабытое слово «квартирник» и дают бесплатные концерты для своих поклонников буквально в домашних тапочках. А спортсмены и фитнес-тренеры демонстрируют, как можно продолжать тренировки у себя дома.

В соцсетях можно узнать об ответственном украинце, который сам себя определил на обсервацию.

«Тринадцать дней наблюдал как из трубы в соседском гараже идет дым. Вчера прохожу мимо. Открывается дверь гаража, выходит сосед в маске. «Работа пыльная?» — «Та нет, на позапрошлой неделе вернулся из Польши. Там с разными людьми контактировал. Мало ли чего мог подхватить. Вот и сижу на обсервации, чтобы никого ни дома, ни в подъезде не заразить. Жена из дому каждый день коробку с едой приносит, под дверью оставляет, стучит и уходит». Сегодня он скорее всего будет дома… Я хотел пожать ему руку. И обязательно пожму, когда всё закончится». Вирусолог из США: Коронавирус — это не про экономические противоречия и биологическую войну © Биомедицинский холдинг Атлас

На этом фоне читатели соцсетей с юмором отреагировали на сообщения из Германии. Там стало известно, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х самоизолировался из-за коронавируса с 20 наложницами в роскошном отеле.

Власти Германии дали официальное разрешение Раме Х на въезд и отдых в стране, несмотря на режим всеобщей изоляции. 67-летний тайский король выкупил все номера четырехзвездочного немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl и разместился там на время карантина с десятками любовниц, пишут немецкие СМИ.

Ну и конечно, в социальных сетях продолжают шутить.

Оказывается, на мировую финансовую систему достаточно было хорошенько чихнуть, чтобы она тяжело заболела.

В такой трудный момент для всего мира мы все как никогда должны держаться друг от друга… подальше.

На рынке ценных бумаг лидирует туалетная.

Коронавирус в Одессе. — Моня, сынок, если ты таки собираешься жениться, то сейчас самое подходящее время — мы можем никого не приглашать на твою свадьбу!

2020-й оказался високоснее всех високосных.

Всех мобилизовали на борьбу с коронавирусом. В основном в диванные войска.

— Ужас какой-то… — подумал Стивен Кинг и выключил новости. 1984 вместо 2020. Коронавирус превращает мир в утопию Оруэлла © СС0, Pixabay

Коронавирус и режим обсервации или самоизоляции стал объектом многочисленных анекдотов и бесчисленных мемов и фотожаб.

Коронавирус — это, несомненно, всемирный женский заговор. Доказательства:

- умирают в основном мужчины;

- отменены все матчи;

- закрыты бары и увеселительные заведения;

- оставшиеся в живых сидят дома с жёнами.

У меня одного ощущение второго Нового года? Сумками закупаем еду, алкоголь, смотрим обращение президента, готовимся просидеть неделю-другую перед телевизором…

Марлевый занавес оказался гораздо крепче железного.

- Сегодня — 1 апреля, почему никто не шутит?

- Дошутились.

Король Таиланда самоизолировался в роскошной гостинице с 20 наложницами. А что сделал ты, чтобы сберечь свою родину от коронавируса?

Это случилось ещё в доисторическую эпоху, когда люди при встрече жали друг другу руки…

Отставной прапорщик и представить себе не мог, что 300 комплектов ОЗК и 500 противогазов, украденных им в начале 2000-х, сделают его миллионером в марте 2020.

При подготовке текста использованы материалы сайтов anekdot.ru и pikabu.ru