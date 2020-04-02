За последние дни иностранная пресса даже на фоне мировой эпидемии не выпускала из виду проблемы Украины. Часть авторов все еще питает иллюзии по поводу будущего этой страны, другие уже нет, а третьи искренне радуются успехам украинских хакеров

Впереди возвращение на родину. Будет ли оно счастливым?

Gazeta Wyborcza (Польша) опубликовала любопытное, но откровенно наивное интервью с журналисткой, переводчицей, сотрудницей Центра интеграции иностранцев в городе Бельско-Бяла Ульяной Воробец.

Ульяна утверждает, что на Украине возник дефицит рабочих рук, и, когда закончится эпидемия, не все украинцы вернутся в Польшу. Воробец искренне полагает, что основанием для такого утверждения служат предвыборные обещания Зеленского: «В ходе предвыборной кампании президент Владимир Зеленский заверил, что сделает все возможное для возвращения украинцев из эмиграции. Можно полушутя сказать, что коронавирус помог ему выполнить одно из предвыборных обещаний».

Впрочем, автор материала Эва Фуртак сама неплохо владеет материалом, что заставляет ее сомневаться в оптимизме Воробец. Зная о бедственном положении украинцев на родине, трудно предположить, что они мечтают туда вернуться.

В Польше еще недавно было зарегистрировано 1,2 миллиона украинцев. Многие из них имеют отличное образование и хорошую профессию. В Польшу едут врачи, учителя, инженеры и прочие квалифицированные украинские специалисты. Однако как мигранты они могут рассчитывать только на рабочие профессии. Автор статьи недоумевает, что может привлечь их обратно на Украину: «Одна женщина-педиатр, работавшая на заводе, рассказывала мне, что в Польше она получает в несколько раз больше, чем в украинской больнице. Если даже сейчас она уехала, чтобы, например, помочь родителям, почему она может решить там остаться?»

Но Воробец настроена весьма оптимистично. Сама Ульяна принадлежит к числу тех счастливцев, кому удалось наладить жизнь на чужбине. Еще несколько лет назад она жила в дешевом хостеле в комнате на несколько человек с общей кухней и ванной. Считалось, что ей повезло, потому что многим мигрантам приходилось ночевать прямо на рабочем месте. Теперь она снимает отдельное жилье и перевезла в Польшу детей.

Её нынешние представления о родине во многом иллюзорны. Она убеждена, что сейчас Украина уже не та страна, которую она покидала: «В некоторых секторах начинает ощущаться дефицит рабочих рук. Многие молодые мужчины уехали за границу, некоторые погибли на войне. Все чаще иностранные компании хотят инвестировать на Украине, им понадобятся работники. Думаю, условия работы будут становиться все более привлекательными. Часть из тех, кто сейчас вернулся на родину, там останется или отправится в другие страны, например, в Германию».

В этом утверждении как минимум два спорных момента: желание Запада инвестировать в Украину и способность страны улучшить условия труда. Той женщине-педиатру, о которой вспомнила Эва Фуртак, очевидно, не будет места на Украине в ближайшие годы. Реформа здравоохранения по методу Ульяны Супрун делает такой прогноз чистой иллюзией. Западные СМИ предсказывают Украине конец света и государственности © president.gov.ua

Впрочем, и у Воробец есть причины для беспокойства. Она переживает за польских фермеров, которые из-за эпидемии коронавируса лишились дешевых украинских рабочих рук: «На Украине учебный год заканчивается раньше, чем в Польше, так что сбором урожая занимались многие наши учителя. Сейчас и у нас, и у вас школы закрыты. По всей видимости, учебный год продлят, каникулы перенесут, а в результате педагоги в Польшу не приедут. Обеспокоенные владельцы плантаций говорят, что «клубнике про коронавирус не объяснишь».

Беспокоится Ульяна и за собственное благополучие. Коронавирус явно нарушает её планы интеграции в польское общество: «Мы слышим, что нужно использовать период самоизоляции и карантина для того, чтобы побыть с детьми, семьей, заняться каким-нибудь хобби. Звучит отлично, но что делать таким, как я? Я одна содержу четверых детей, и мне приходится совмещать приготовление домашних заданий и готовку с работой, потому что за аренду платить всё равно нужно. Это сложно».

Ульяна, конечно, верит обещаниям Зеленского, но сама на родину возвращаться не собирается. И тут при всей ее инфантильности Ульяне нельзя отказать в здравомыслии.

Украина приближается к катастрофе

Куда более реалистично смотрят на Украину американские журналисты. Издание The National Interest (США) задается вопросом: как самая бедная страна в Европе справится с коронавирусом? Авторы статьи Мелинда Харинг и Дуг Клейн не обольщаются на этот счет. Коронавирус неизбежно подорвет и без того хрупкую экономику Украины: «Согласно большинству прогнозов, Украине грозит рецессия, и в лучшем случае ее ожидает сокращение экономики на 5-10%, инфляция и полмиллиона безработных», — пишут авторы материала.

Рынки не оценили инициативу Зеленского по смене правительства в столь напряженный момент мировой истории. Экономисты все меньше доверяют Украине и не видят перспектив для ее дальнейшего развития: «Курс украинской гривны падает, и международный финансовый рынок уже закрыт для Украины. Этой стране нужно почти 10 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, однако пока неясно, согласится ли украинский парламент на требования этого банка. Все совершенно очевидно. Украина приближается к катастрофе», — таков вывод авторов.

Коронавирус и связанные с ним карантинные меры ставят на грань выживания не только украинскую экономику, но и самих украинцев.

«Больницы совсем не готовы», — приводят авторы статьи мнение Андрея Ставницера, сооснователя компании, которая управляет Одесским портом.

Пока цифры заболевших на Украине не выглядят катастрофически. Но тесты на коронавирус делаются настолько редко, что эти цифры вряд ли описывают реальное положение вещей. Эксперты считают, что пик заболеваемости на Украине настанет через три недели, но катастрофа наступает уже сейчас: «…запасы медикаментов и оборудования в больницах уже иссякли. Во многих местах наблюдается катастрофическая нехватка перчаток, масок, аппаратов ИВЛ и кислорода. Кроме того, в стране сейчас очень много пожилых людей, которые подвержены негативному воздействию этого вируса в наибольшей степени», — пишут авторы статьи. Бедный-бедный Зеленский. Западные СМИ жалеют президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Журналисты приводят шокирующие данные: «Сейчас на Украине есть всего 6 тысяч аппаратов ИВЛ на 44 миллиона населения. Для сравнения: в Германии с ее численностью населения в 82 миллиона человек уже сейчас есть 25 тысяч аппаратов ИВЛ, и власти страны дополнительно заказали еще 10 тысяч таких аппаратов. Украинская система здравоохранения, мягко говоря, крайне слаба. Там ходит масса жутких слухов о том, что за место в больнице приходится платить взятки, и людям необходимо самостоятельно приобретать одноразовые шприцы».

На днях министра здравоохранения Украины Илью Емца сняли с занимаемого поста после того, как он предупредил соотечественников: «Все пенсионеры умрут». Однако американские журналисты не считают, что бывший министр был далек от истины. Результаты онлайн-исследований говорят, что только у 27% украинцев есть достаточно накоплений, чтобы пережить больше месяца карантина. Уже сейчас работу потеряли 500-700 тысяч человек. В течение следующих нескольких недель эта цифра может вырасти в пять раз.

Впрочем, американские журналисты верят в украинский народ и изо всех сил пытаются вселить оптимизм в души читателей. На Украине, считают они, много талантливых людей: «Там было сделано множество научных и инженерных изобретений. Украинцы многое способны сделать своими руками. Если правительство не сумеет обеспечить людей аппаратами ИВЛ и индивидуальными средствами защиты, простые украинцы начнут изготавливать их самостоятельно», — уверяют авторы статьи.

Вряд ли такой поворот событий вызовет у украинцев тот же энтузиазм, что у американских журналистов.

Украина надеется на своих киберпреступников: больше хакеров — больше инвестиций

Немецкое издание Die Welt предлагает посмотреть на Украину с неожиданной стороны. Журналиста Яна Фолльмера интересует тцифровая война, которая сейчас ведется на территории самой бедной страны Европы.

Успехи, достигнутые украинцами в этой области, искренне радуют автора. Дело в том, что деятельность местных хакеров уже давно вызывала беспокойство правоохранительных органов. Однако нынешние запросы рынка информационной безопасности быстро превращают вчерашних жуликов в сотрудников крупных западных корпораций: «Эра частного хакерства подходит к концу, — говорит Артем Афян, юрист в сфере IT. — Хакеры, ворующие информацию о кредитных картах, почти исчезли. Сегодня деятельность хакеров более организованна. Если какого-нибудь подростка поймают на хакерстве, придет полиция. А на следующий день — компания, которая предложит ему 5 тысяч долларов в месяц, если он будет на нее работать».

Фолльмер считает, что стремительная эволюция украинских жуликов имеет политические причины. Нетрудно догадаться, что, по мнению автора, именно Россия оказывается виновата в том, что теперь на территории Украины бушует цифровая война. Эта самая война, как выясняется, весьма перспективна в глазах мирового сообщества: «Сегодня на Украину посылают свои кибервойска и США, чтобы там они изучали то, как функционируют цифровые атаки, и готовились к ним, — радуется за Украину автор статьи. — Как минимум после атаки на серверы Демократической партии, которая, как сообщается, помогла победить Дональду Трампу, США осознали, какое действие может иметь кибероружие».

Одним из самых успешных достижений украинских хакеров стал сетевой червь Notpetya, «который летом 2017 года, распространившись со взломанного сервера небольшой киевской фирмы по производству программного обеспечения, парализовал всю страну. Согласно подсчетам, червь уничтожил данные 10% всех украинских компьютеров и парализовал там работу двух аэропортов, 22 банков и многих ведомств».

Червь быстро перешел границы Украины и нанес существенный урон нескольким крупным международным концернам. Только одна компания Merck потеряла из-за него 870 млн долларов. Специалисты по безопасности из Белого дома оценили общий ущерб примерно в 10 млрд долларов, обвинив в этом, вы не поверите, российские спецслужбы. Однако притом что лавры самого разрушительного взлома в мире вроде бы достаются России, иностранные компании почему-то предпочитают работать именно с украинскими хакерами.

Но черви и взломы государственных систем безопасности — не самые большие достижения украинских умельцев. 23 декабря 2015 года у 230 жителей Ивано-Франковского региона внезапно отключился свет.

«В рамках крайне сложной операции хакеры впервые в мире получили контроль над электросетью», — восхищается Фолльмер мастерством украинских жуликов.

Это мастерство восхищает не только немецкого журналиста, но и специалистов по безопасности из США. Эксперты насчитали 64 кибератаки за период с ноября 2013 по декабрь 2016 года.

«Украина определенно имеет стратегическую ценность для США. На Украине США могу наблюдать, как атакуются системы, какие вредоносные программы используются, и изучать тактику взломщиков», — приводит автор мнение Мари Бэцнер из Центра исследования безопасности при Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

«Индустрия безопасности как никогда процветает не в последнюю очередь благодаря хакерским взломам BlackEnergy и Notpetya. А украинские хакеры в огне кибервойны превратились в собственный бренд», — резюмирует Die Welt.

По логике автора статьи получается, что единственное, что Украина может предложить миру — это собственные уголовники.