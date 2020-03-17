Во вторник, 17 марта, Верховная Рада на экстренном заседании 344 голосами приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)». А до этого по той же теме президент Зеленский говорил с олигархами

Авторами законопроекта указаны представители всех парламентских фракций: глава профильного медицинского комитета Верховной Рады Борис Радуцкий от «Слуги народа», Виктория Сюмар от партии Порошенко «Европейская солидарность», Наталья Королевская от «Оппозиционной платформы», Валерий Дубиль от «Батькивщины», Ярослав Железняк от «Голоса».

В основе своей законопроект дублирует аналогичные законы, принятые для борьбы с коронавирусом в ряде европейских стран, но без таких «излишеств», как, например, освобождение от уплаты за коммунальные услуги на период действия форс-мажорных обстоятельств, к которым в рамках этого закона относится и карантин. Коронавирус в бывшем СССР. Все спокойно, пока не началось © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В частности, принятый Верховной Радой закон по борьбе с коронавирусом предусматривает облегчение закупки медицинских товаров и услуг. Оперативная закупка товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру сокращается до 1 дня. Иными словами, закупка таких товаров и услуг может производиться теперь в обход стандартных процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках», что может открыть поле для коррупционных сделок, например, закупкам по завышенным ценам у определенных производителей. К сожалению, форс-мажорные обстоятельства — войны, природные катаклизмы и эпидемии — нередко становились поводом для обогащения. Помимо этого, освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для борьбы с коронавирусом.

Законопроект предполагает определенные меры по снижению вероятности заразиться вирусом. Он предполагает предоставление возможности для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления работать дистанционно или уйти в отпуск.

Вводится также административная ответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей, ответственность за нарушение правил санитарно-гигиенических норм (административный штраф на сумму 17-34 тысячи гривен). Если такие действия привели к заражению других людей, то предлагается уголовная ответственность в виде штрафа 17-51 тысячи гривен или тюремный срок до трех лет. Если эти действие привели к гибели людей, то наказание будет от пяти до восьми лет заключения. Стоит отметить, что такие положения закона, как «умышленное заражение людей», а также «действия, которые привели к гибели людей», в контексте инфекционного заболевания являются трудно доказуемыми, так как умысел и конкретный источник распространения вируса проверить практически достаточно сложно. Лукашенко предложил травить коронавирус водкой, но не на работе © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Вводятся также дополнительные надбавки в размере до 200% для медперсонала и работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса. Следует отметить, что ранее по инициативе главы МВД предлагалось вводить наказания для медиков в случае их отказа лечить больного коронавирусом или человека с подозрением на это заболевание. Подобные случаи массово происходили на Западной Украине в период эвакуации украинцев из Китая. В принятом законопроекте решили отказаться от наказаний, ограничившись финансовой стимуляцией. Однако не стоит забывать и о долгах по зарплатам для медиков, которые периодически накапливаются, вызывая протесты медработников, то есть обещанного «пряника», то есть 200% надбавки им еще предстоит дождаться, учитывая бюджетный дефицит.

Закон предполагает изменение статей Трудового кодекса в части предоставления оплачиваемого отпуска, то есть этот период не должен засчитываться как оплачиваемый отпуск. Однако фактически законопроект разрешает руководству предприятий выгонять сотрудников на этот период в неоплачиваемый отпуск.

Вводится запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Также вводится запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены). Кроме этого закон вводит запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не успели выехать за пределы Украины в связи с введением карантинных мероприятий.

На период установления карантина и 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение/приостановление предоставления украинцам жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты (в том числе в неполном размере) и принудительное выселение из жилья. Закон также разрешает местным властям временно ограничивать работу общественного транспорта.

Действовать нормы будут в течение трех месяцев после опубликования закона.

Для реального противодействия эпидемии и реализации положений закона в первую очередь необходимы средства. По сообщениям украинских СМИ, вечером 16 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими олигархами (Ахметов, Коломойский, Веревский, Ярославский), на которой просил 12-14 миллиардов гривен для борьбы с инфекцией.

На данный момент известно о семи зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. 16 марта в Киеве зафиксировано еще 2 случая COVID-19. Накануне принятия закона, 16 марта, президент Владимир Зеленский, опираясь на опыт Китая, заявил, что будет бороться с коронавирусом более жестко. Украине не хватает тестов на коронавирус © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В общем и целом меры, предполагаемые новым законом, оправданны, если предположить, что они будут действовать. Меры такого рода могут если не остановить, то снизить темпы распространения инфекции. Однако жесткие меры, обещанные Зеленским, предполагают самостоятельность и решимость, чем до сих пор новые украинские власти не отличались. Пойдет ли Зеленский на запрет и разгон массовых акций радикальных националистов? Несмотря на ранее введенный в Киеве запрет на массовые собрания, националисты спокойно провели «Марш добровольцев» 14 марта. Несмотря на ранее введенный запрет, в Киеве до сих пор продолжают работать развлекательные центры и прочие объекты сферы услуг. Основное отличие властей Украины от Китая, на опыт которого ссылается Зеленский, это неспособность реально проводить жесткие меры.