Мероприятия 27 января в лагере смерти «Аушвиц-Биркенау», которые изначально задумывались как конкурентные проводимым мемориалом «Яд Вашем» 23 января, лишь углубили пропасть между Польшей и Израилем

В последние годы отношения между Варшавой и Тель-Авивом постоянно ухудшались. Знаковым этапом этого стал февраль 2019 года, когда польская делегация отказалась ехать в Иерусалим на саммит глав правительств Вышеградской группы (объединяет Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию) с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Это произошло в ответ на критику политики Варшавы в отношении поляков, сотрудничавших с нацистами, а также на слова главы МИД Израиля Исраэля Каца о том, что «поляки всосали антисемитизм с молоком матери».

Но если год назад в Израиль отказались ехать сначала премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а потом глава МИД Яцек Чапутович, то в январе 2020-го демарш совершил уже президент Польши Анджей Дуда. Он демонстративно отказался посетить 5-й Всемирный форум по Холокосту в мемориале «Яд Вашем», посвящённый 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау». Формальным поводом был отказ израильской стороны предоставить Дуде слово на памятных мероприятиях наряду с президентами России, Франции и Германии, а также вице-президентом США и наследным принцем Великобритании, фактическим — заочная дискуссия президента Польши с Владимиром Путиным относительно виновников Второй мировой войны и Холокоста. Зеленский в Польше предал память своих предков. Что обсуждают соцсети 28 января © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Однако была ещё одна причина, по которой Дуда не хотел появляться в Иерусалиме, — к тому времени стало очевидно, что готовящиеся польским государственным музеем «Аушвиц-Биркенау» памятные мероприятия на территории самого лагеря смерти будут менее масштабными, чем в мемориале «Яд Вашем». Чтобы попытаться затушевать это, польские СМИ с подачи канцелярии президента Польши прибегли к нехитрым манипуляциям, сообщая, что 27 января 2020 года в «Ацшвиц-Биркенау» прибудут представители более 60 государств и международных организаций, из них 50 официальных государственных делегаций. И только немногие уточнили, что среди них будет 15 премьеров, 13 президентов, три монарха и несколько наследников трона, а остальные страны представят особы низшего уровня или послы в Польше (к примеру, от Великобритании была жена принца Чарльза, Камилла Паркер Боулз). Для сравнения: в Иерусалим приехали главы 46 государств и правительств, а сами мероприятия 23 января стали самыми масштабными в истории государства Израиль с момента его основания.

Зато 27 января в «Аушвиц-Биркенау» президент Польши получил свои «15 минут славы»: он был единственным главой государства, выступающим на памятных мероприятиях, а сами мероприятия призваны были подчеркнуть польскую версию истории нацистского лагеря смерти. Часть её озвучил сам Дуда — Польша первой стала жертвой нацистской Германии, создала самое большое в Европе движение сопротивления Третьему Рейху, её солдаты боролись с немцами на всех фронтах Второй мировой войны, а шесть миллионов её граждан, в том числе три миллиона евреев, погибли от рук гитлеровцев. Это был болезненный выпад в сторону Израиля, который всегда и всюду подчёркивает уникальность Холокоста, причём выпад чисто математический — ведь число погибших во Вторую мировую евреев также оценивается в шесть миллионов человек. Кроме того, мероприятия 27 января начались с возложения президентами Польши и Израиля венков к «стене смерти», где в 1940-1941 годах расстреливали в основном польских узников концлагеря, который к тому времени ещё не стал «фабрикой смерти». О том факте, что первыми заключёнными лагеря «Аушвиц» были поляки, на протяжении 27 января сотни раз сообщили все польские СМИ.

Несмотря на то что Анджей Дуда в своей речи прямо заявил, что 27 января 1945 года несколько тысяч выживших узников лагеря смерти «дождались освобождения солдатами Красной армии», на польском государственном телевидении начали продвигать версию о «нескольких этапах освобождения» заключённых «Аушвиц-Биркенау». Мол, ещё 26 января часть из них была выпущена на свободу благодаря «польскому населению из окружающих населённых пунктов». Кроме того, многократно транслировался тезис, который на минувшей неделе озвучил премьер Польши Матеуш Моравецкий: Красная армия могла освободить концлагерь на несколько месяцев раньше. Правда, до слов типа «75 лет назад войска союзников освободили нацистский концентрационный лагерь «Аушвиц-Биркенау», которые употребили в совместном заявлении президент ЕС Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, польские СМИ и политики не опустились.

Кроме Анджея Дуды на главном мероприятии 27 января, которое проходило перед воротами «Аушвиц-Биркенау», выступили четыре выживших узника концлагеря, и их подбор также явно не понравится в Израиле, хотя первой получила слово гражданка этой страны, уроженка Польши Батшева Даган. Второй выступающей была американка Эльза Бейкер, которую в 1944-м году в восьмилетнем возрасте забрали в этот лагерь из немецкой семьи в Гамбурге, поскольку её биологической матерью была цыганка. Два остальных спикера — вице-президент Еврейского исторического института в Польше Мариан Турский и президент Польского союза бывших узников гитлеровских тюрем и концентрационных лагерей Станислав Залевский — были гражданами Польши. Дуда и Зеленский: сговор двух тоталитарных режимов © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

Кроме вышеперечисленного на совместной пресс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлином Анджей Дуда в очередной раз попытался принизить значимость мемориальных мероприятий в Иерусалиме 23 января, акцентируя внимание на их главном организаторе — президенте Европейского еврейского конгресса Моше Канторе. Кстати, 20 января близкая к правительству Польши газета Rzecz Pospolita опубликовала большой материал под заголовком «Моше Кантор, туз из колоды Путина». Не исключено, что в кампании нападок на Кантора Дуда стал лишь инструментом во «внутриеврейских разборках», потому что главным спонсором мероприятий 27 января в «Аушвиц-Биркенау» был президент Всемирного еврейского конгресса, американец Рональд Лаудер. Его роль как благотворителя несколько раз подчёркивалась на различных мероприятиях 26-27 января, а на главном он получил право заключительного слова.

Кстати, о благотворителях Фонда «Аушвиц-Биркенау». Среди них оказался и нынешний мэр Лондона, мусульманин Садик Хан, заявивший в ходе мероприятий 27 января о перечислении 300 тысяч фунтов на работы по сохранению объектов «фабрики смерти». А генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги Мохаммад Аль-Исса посетил «Аушвиц-Биркенау» 23 января 2020 года по приглашению директора музея Пётра Цивиньского. Хотя Аль-Исса приехал в составе делегации Американского еврейского комитета, вряд ли это понравится Израилю. Ведь кроме всего прочего в Иерусалиме считают недостаточным давление Вашингтона на Варшаву относительно выполнения принятого Конгрессом США закона №447 о передаче имущества погибших в Холокосте евреев, не оставивших наследников, международным еврейским организациям (а фактически под контроль государства Израиль).

Собственно, именно эта проблема является главной причиной ухудшения отношений между Израилем и Польшей, ведь возможные имущественные и финансовые требования еврейских организаций к польскому государству могут превысить 300 миллиардов долларов. Поэтому не исключено, что формат мероприятий 27 января в «Аушвиц-Биркенау» является своеобразным асимметричным ответом Польши на эти претензии.