На заседании Киевского апелляционного суда об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, одной из обвиняемых в убийстве Павла Шеремета, «группа поддержки» обвиняемой из числа националистов и ветеранов т.н. АТО нападала на журналистов. Агрессии подверглись представители сразу пяти СМИ

Больше всего досталось журналисту сайта Sharij.net Дмитрию Кучеру. Еще в ходе заседания суда он опубликовал в Facebook фотографию из зала, написав: «Коллеги журналисты. Помогите мне опознать этого персонажа. Знаю, что работает на канале "Киев". Во время заседания суда долбанул меня локтем со словами "Не п***и"».

Позже Кучер написал о новом нападении: «Когда я выходил из здания суда, неизвестная мне женщина начала кричать: «журналист Шария»! Меня сразу окружило 50 человек из группы поддержки Юлии Кузьменко. Угрожали, задавали глупые вопросы. Неизвестный мне мужик нанёс мне три удара ногой в ногу. Другой облил мочой».

Видеозапись инцидента опубликовало интернет-издание Klymenko Time.

Досталось и еще одной журналистке сайта Шария — Антонине Белоглазовой, которую участники «группа поддержки» Юлии Кузьменко заблокировали вместе с Кучером в углу здания суда и начали выгонять из помещения.

«Синяки и царапины получила еще одна журналистка из команды того же «плохого Шария» Антонина Белоглазова. Ее выталкивали из зала суда. Журналистка была вынуждена вызвать «скорую» и обращаться к Нацполиции», — пишет в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. В деле об убийстве Шеремета появились подозреваемые — семья подрывников из «Правого сектора»* © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но этим дело не ограничилось. «Журналист «Страны» в адрес на угрозы вызвала полицию в суд — ее пытались вытолкать из зала, — отмечалось в ходе прямой текстовой трансляции на сайте интернет-издания «Страна». — Но ей сказали, что силовиков туда не пустят. А полицейские в суде есть и так, мол, пусть они помогут».

Позже журналистка Юлия Корзун подробно описала происходившее на суде: «Я пришла в суд по редакционному заданию. Возле зала заседаний встретила журналистов «Шарий.net» Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера, поздоровалась с ними. Все друзья Юлии Кузьменко обратили на это внимание и почему-то решили, что я тоже журналистка «Шарий.net».

Я снимала происходящее в суде, передавала новости в редакцию. Для лучшего обзора встала на лавку, прямо передо мной тут же встала одна из подруг Кузьменко, блондинка. Я спокойно снимала, а она оборачивалась и смотрела на меня на протяжении всего заседания. Она фотографировала меня и снимала на видео, зачем — я не знаю. Показывала на меня своим подругам, называла меня «шариевской проституткой» и на весь зал кричала, что я из «Шария». Когда я возразила, что не работаю на «Шария» и показала редакционное удостоверение «Страны», она попыталась вырвать его у меня из рук. Другие же кричали, что «Страна» — это тоже очень плохое с их точки зрения издание.

А тем временем под Апелляционный суд Киева приехала компания радикалов во главе со (бывшим главой одесского «Правого сектора»*, Сергеем — Авт.) Стерненко и (также бывшим леном «Правого сектора», нападавшим в июне 2019 года на журналиста «Страны» Владислава Бовтрука Алексеем — Авт.) Цымбалюком. Я тогда сидела в зале суда, был перерыв. Другая блондинка… вышла на улицу с компанией, затем вернулась и объявила: «Новости из тыла. Там этого шариевского журналиста, вот этого мальчика, затолкали в угол, мочой обливают. Я ребятам сказала, что в зале есть еще одна его коллега…» И показала на меня, как наводчица. Все обернулись на меня. Тогда она сказала уже лично мне: «Я предупреждаю, вы из зала суда не выйдете. Там уже одного журналиста Шария побили. Вас очень ждут». Она сказала, что я — следующая после Кучера. И передали мне «привет» от радикалов Стерненко и Цымбалюка… Кому нужны убийцы Павла Шеремета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Когда суд огласил Кузьменко приговор, другая подруга Кузьменко подошла ко мне и начала на меня кричать: «Так, выйди отсюда, выходи, я тебе сказала!» и начала меня толкать в плечо. Этот инцидент запечатлен на видео.

Я сказала, что сейчас вызову полицию. Тогда эта женщина просто ушла. Я в тот момент уже говорила с полицией, делала это подчеркнуто четко и громко. Это несколько усмирило друзей Кузьменко… Но реакция полицейских меня поразила еще сильнее. Я позвонила и сказала, что мне угрожают. А мне ответили: «Так вы же в суде, там есть полиция!» Они просто отморозились. Мол, твои проблемы, решай сама. Правда, потом они мне перезвонили один раз — но не для того, чтобы убедиться, все ли со мной в порядке, а чтобы спросить, где я живу и когда у меня день рождения. Просили мои анкетные данные…

После того, как меня начала толкать та женщина уже под конец судебного заседания, какой-то мужчина, ветеран, который присутствовал в зале, предложил меня проводить. Еще один журналист проекта «360» тоже все время был рядом со мной, я ему благодарна. Он не отходил от меня до тех пор, пока редакция «Страны» под охраной не забрала меня из суда».

⭕ "Група підтримки" фігурантки справи про вбивство Шеремета Кузьменко досить грубо поводилися у відношенні до журналістівhttps://t.co/Eya9W2tZUj — ZIK.UA (@ZIK_IA) 24 декабря 2019 г.

​Агрессии подверглась и съемочные группы нескольких телеканалов. «Хочу отметить, агрессивно ведет себя «группа поддержки» к трем информационным каналам — ZIK, NewsOne и "112 Украина"», — сообщила в прямом включении от Апелляционного суда корреспондент телеканала ZIK Алла Жизневская. В свою очередь, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко упомянул при описании событий в Facebook: «Журналистке телеканала ZIK Алле Жизневский ударили по рукам, чтобы не снимала на телефон, препятствовали при включении в прямой эфир».

По итогам событий вечером 24 декабря 2019 года управление коммуникаций Национальной полиции сообщило:

«Полиция начала уголовное производство по факту событий с участием журналистов в Апелляционном суде Киева. Следователи квалифицируют произошедшее как угроза или насилие в отношении журналистов.

В настоящее время в полицию с заявлениями о противоправных действиях обратилось трое журналистов.

Следователи полиции Киева квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении журналистов и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — до пяти лет лишения свободы».

* Деятельность организации запрещена в РФ