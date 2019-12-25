Суд над подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета 24 декабря ознаменовался нападениями на журналистов. Несмотря на то, что нападавшие не скрывали своих лиц и их действия были записаны на видео, никакого наказания агрессоры не понесли

Суд по мере пресечения для одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета — Юлии Кузьменко — вечером 24 декабря ознаменовался нападением на журналистов сразу нескольких украинских изданий. Нападавшие особо не скрывались. При этом нападения происходили и в помещении суда, и за его пределами.

«Лично на меня, когда я переходил из одного здания в другое, из-за угла напало пять человек. Выбежали, начали бить по ногам. После того, как я их спросил, зачем они это делают, в чем причина, мне ответили: «А мы ничего не делаем», — рассказал во время прямого эфире журналист телеканала «Наш».

Были и другие нападения.

«На выходе из суда на нашего журналиста напали. Его избивали ногами и облили мочой. Окружила тусовка вместе со Стерненко. На месте сейчас наши адвокаты и полиция», — описала одно из нападений Ольга Шарий.

При этом само нападение попало на видео, ведь те, кто это делал, не пытались скрываться.

Агрессоры не щадили даже девушек. Журналистку телеканала ZIK Аллу Жизневскую ударили по рукам, чтобы она не снимала телефон, а также мешали ей во время прямого эфира. А журналистку издания Шарий.net Антонину Белоглазову вытолкали из зала суда с применением силы: она вызывала «Скорую помощь» и обратилась в полицию.

Кроме журналистов канала «Наш», издания Шарий.net и ZIK, радикалы напали на журналистку издания Strana.ua Юлию Корзун, а также журналистов каналов NewsOne и «112.Украина».

Полиция на жалобы журналистов не отреагировала. Более того, у одного из нападавших — Сергея Стерненко — была госохрана. Другой нападавший — Андрей Медведько — и вовсе подозревается в убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины. Мочой журналиста обливал Виталий Регор — радикал, которого ранее отпустили под личное обязательство: его обвиняли в вооруженной атаке на человека.

Нападение на журналистов встревожило не только их коллег, но даже и некоторых украинских националистов.

Возмущены все

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко возмущен происходящем в Киеве.

«Ужас! На суде над подозреваемыми в убийстве журналиста «активисты» открыто нападают на журналистов!» — написал Томиленко в Facebook и перечислил известные ему инциденты, произошедшие в суде и рядом с ним в тот день.

Он призвал полицию отреагировать на происходящее.

«Правоохранители должны жёстко реагировать на каждый случай нападения и угроз журналистам. Власть должна продемонстрировать политическую вою и осудить разделение журналистов на «правильных» и «неправильных». Осудить нарушение прав журналистов «неправильных» медиа! Все СМИ, которые работают на Украине, являются правильными! Если есть претензии к материалам медиа — подавайте жалобы в суд. А не устраивайте расправу над беззащитными журналистами!» — призвал Томиленко.

Его поддержала украинская журналистка Наталья Влащенко.

«Я никогда не боялась говорить — что это за активисты. И мы должны эту тему поднимать в полный голос. Коллеги, держитесь!» — отметила она.

Примечательно, что произошедшим возмутились даже украинские националисты. Правда, сделали они это с оговорками, отметив, что некоторые украинские медиа косвенно виновны в том, что на их сотрудников нападают.

«В нападениях на журналистов, кроме самих нападавших, всегда косвенно виноват собственник СМИ. Потому что в Украине практически каждое СМИ — инструмент и субъект политического процесса. Единицы готовы просто предоставлять информационные услуги, как того и требует профессия — все хотят «влиять, решать и играть». Пошлую мантру о «четвертой власти» как раз и придумали те, кто прикрывается журналистикой для чего-то еще. Потому и к корреспондентам в полях зачастую относятся не как к независимым и объективным представителям медиа, а как к активистам. Увы, нередко это так и есть. Вышеизложенное касается не конкретно одного случая, а ситуации в целом. Тем не менее, нападение на журналистов осуждаю, потому что как это можно не осуждать?» — отметил глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев.

Он и сам в прошлом журналист — Чернышев работал в изданиях "РБК-Украина" и Liga.net. Поэтому глава пресс-службы «Национального корпуса» хорошо знает, какова работа журналиста «в поле».

Однако произошедшие 24 декабря нападения ставят под угрозу не только работу СМИ на Украине, но и рейтинг президента страны Владимира Зеленского.

Зелёный предатель

Руководитель издания Шарий.net — медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий не скрывает своего отношения к нынешней власти.

«Этот Регор с ножом порезал человека. После этого суд отпустил его под личное обязательство. После этого он напал на нашу журналистку. После этого должно было произойти следующее: прокурор обязал был сразу же внести в суд ходатайство об изменении меры пресечения на взятие под стражу. Этого не происходит. После этого он нападает на наших активистов (партии Шария — Ред.). Они забрызгивают баллончиками с газом — в ЕРДР внесено это дело. Но ничего не происходит. Он продолжает гулять. Сегодня он нападает опять <…> Для меня с зелёной этой мразью — со «слугой народа» (нардепом Василием Моканом, попытавшимся отрицать нападения — Ред.) всё понятно уже окончательно. С президентом для меня непонятно. Потому что если сегодня они не будут арестованы, а их обязаны арестовать, то значит, он предал: предал всех избирателей, всех, кто на него рассчитывал. Если ты дал надежду, за тебя проголосовали и ты предал, то ты хуже тех, кто надежду такую не давал», — рассказал Шарий.

Похожие настроения сегодня у многих из электората Зеленского, что сказывается на рейтинге украинского президента, продолжающем падать.

Одной из причин этого является безнаказанность тех, кого «разгуляли» при президентстве Петра Порошенко — националистов и активистов. Так, Стерненко, который демонстрировал, как убивал человека, не только не оказался за решеткой, но и существенно улучшил свое положение. В декабре стало известно, что он поступил в Киевский институт международных отношений (аналог российского МГИМО — Ред.) на контракт. КИМО окончили пятый президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей, сын третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрей, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и много других представителей украинской политической и бизнес-элиты. Обучение в этом институте, который входит в структуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не по карману большинству украинцев. При этом Стерненко до сих пор выделена государственная охрана.

При Зеленском с мертвой точки так и не сдвинулось дело об убийстве Олеся Бузины. Подозреваемые в нем Андрей Медведько и Денис Полищук не только на свободе, но и нагло ведут в себя на суде, а их защита чуть ли не запугивает судей. Сам же Зеленский так и не нашел времени, чтобы встретиться с Валентиной Бузиной — матерью убитого журналиста.

Украинским журналистам стало еще опаснее работать в стране. На них нападают, уже не стесняясь видеокамер. При этом гуманитарная политика власти не изменилась ни на йоту: всё то же ущемление прав русскоязычных граждан, национализм и декоммунизация. Всё больше украинцев задают себе вопрос: а чем Зеленский отличается от Порошенко. Пока получается лишь тем, что у него нет собственной шоколадной фабрики. Но это дело поправимое.