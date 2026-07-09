https://ukraina.ru/20260709/my-gotovim-adekvatnyy-otvet-kimakovskiy-pro-gibel-detey-i-borbe-s-midlstraykami-vsu-1081274315.html

"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ

"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ - 09.07.2026 Украина.ру

"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ

Россия готовит адекватный ответ на удары украинских дронов по гражданской логистике — формируются новые подразделения и тактики борьбы со "среднелетами". Против дронов среднего радиуса действия испытываются новые системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий Игорь Кимаковский

2026-07-09T16:26

2026-07-09T16:26

2026-07-09T16:28

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Комментируя террористические удары ВСУ, Кимаковский пояснил, что противник целенаправленно атакует гражданскую логистику. Советник главы ДНР отметил, что Украина наносит удары с помощью дронов среднего радиуса действия. "Конечно, противник преподнес нам "сюрпризы" по "мидл-страйку". Украина наносит удары по нашей логистике в оперативном тылу с помощью дронов среднего радиуса действия. Причем бьют они не по военной логистике. Военная логистика всегда готова к такому развитию событий. Они бьют именно по гражданской логистике и гражданским объектам", — пояснил он.По словам эксперта, он был в Старобельске на месте трагедии, где от удара ВСУ погибли студенты. "Теперь у меня в архиве лежит тетрадка погибшей девочки... Сами понимаете, что когда враг пытается убить твоего ребенка, к этому подготовиться невозможно", — отметил Кимаковский.Эксперт подчеркнул, что Россия готовит адекватный ответ на эту угрозу. "Формируются новые подразделения и новые тактики борьбы со "среднелетами". Я только что был на полигоне, где испытывали одну из систем, которая будет применяться против такого рода дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.

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