"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ - 09.07.2026 Украина.ру
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"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ - 09.07.2026 Украина.ру
"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
Россия готовит адекватный ответ на удары украинских дронов по гражданской логистике — формируются новые подразделения и тактики борьбы со "среднелетами". Против дронов среднего радиуса действия испытываются новые системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий Игорь Кимаковский
2026-07-09T16:26
2026-07-09T16:28
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Комментируя террористические удары ВСУ, Кимаковский пояснил, что противник целенаправленно атакует гражданскую логистику. Советник главы ДНР отметил, что Украина наносит удары с помощью дронов среднего радиуса действия. "Конечно, противник преподнес нам "сюрпризы" по "мидл-страйку". Украина наносит удары по нашей логистике в оперативном тылу с помощью дронов среднего радиуса действия. Причем бьют они не по военной логистике. Военная логистика всегда готова к такому развитию событий. Они бьют именно по гражданской логистике и гражданским объектам", — пояснил он.По словам эксперта, он был в Старобельске на месте трагедии, где от удара ВСУ погибли студенты. "Теперь у меня в архиве лежит тетрадка погибшей девочки... Сами понимаете, что когда враг пытается убить твоего ребенка, к этому подготовиться невозможно", — отметил Кимаковский.Эксперт подчеркнул, что Россия готовит адекватный ответ на эту угрозу. "Формируются новые подразделения и новые тактики борьбы со "среднелетами". Я только что был на полигоне, где испытывали одну из систем, которая будет применяться против такого рода дронов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, главные новости, главное, старобельск, бпла, беспилотники, дроны, ии (искусственный интеллект)
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"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ

16:26 09.07.2026 (обновлено: 16:28 09.07.2026)
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Stringer
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Россия готовит адекватный ответ на удары украинских дронов по гражданской логистике — формируются новые подразделения и тактики борьбы со "среднелетами". Против дронов среднего радиуса действия испытываются новые системы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий Игорь Кимаковский
Комментируя террористические удары ВСУ, Кимаковский пояснил, что противник целенаправленно атакует гражданскую логистику. Советник главы ДНР отметил, что Украина наносит удары с помощью дронов среднего радиуса действия.
"Конечно, противник преподнес нам "сюрпризы" по "мидл-страйку". Украина наносит удары по нашей логистике в оперативном тылу с помощью дронов среднего радиуса действия. Причем бьют они не по военной логистике. Военная логистика всегда готова к такому развитию событий. Они бьют именно по гражданской логистике и гражданским объектам", — пояснил он.
По словам эксперта, он был в Старобельске на месте трагедии, где от удара ВСУ погибли студенты. "Теперь у меня в архиве лежит тетрадка погибшей девочки... Сами понимаете, что когда враг пытается убить твоего ребенка, к этому подготовиться невозможно", — отметил Кимаковский.
Эксперт подчеркнул, что Россия готовит адекватный ответ на эту угрозу. "Формируются новые подразделения и новые тактики борьбы со "среднелетами". Я только что был на полигоне, где испытывали одну из систем, которая будет применяться против такого рода дронов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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