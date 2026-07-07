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Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова

Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова - 07.07.2026 Украина.ру

Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова

ВС РФ освободили Константиновку, несмотря на то что Киев 12 лет превращал её в неприступную крепость, сказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-07T19:42

2026-07-07T19:42

2026-07-07T19:42

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Песков интервью также отметил, что Россия приспособилась к давлению со стороны Европы и готова продолжать СВО.Другие заявления пресс-секретаря президента:🟦 Россия никогда не начнёт Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности;🟦 Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия США в этом вопросе увенчаются успехом;🟦 Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев примет нужные решения. Без этого СВО будет продолжаться до достижения целей России;🟦 Передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению целей СВО, позиции Украины ухудшаются с каждым днём;🟦 Киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны против РФ, однако думать о нанесении стратегического поражения нашей стране — это величайшая ошибка;🟦 Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять её во всём, европейским налогоплательщикам этим "промывают мозги";🟦 По мнению Дмитрия Пескова, диалог с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен."Рано или поздно будут новые политики, новые лидеры в Европе", - сказал руководитель пресс-службы Кремля.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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