Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова - 07.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260707/tretya-mirovaya-voyna-i-drugie-zayavleniya-kremlya-v-tezisakh-peskova-1081169779.html
Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова
Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова - 07.07.2026 Украина.ру
Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова
ВС РФ освободили Константиновку, несмотря на то что Киев 12 лет превращал её в неприступную крепость, сказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-07T19:42
2026-07-07T19:42
новости
россия
киев
украина
дмитрий песков
нато
украина.ру
европа
прогнозы сво
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070482607_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_57a53e2c245027f35d8b848235ee8645.jpg
Песков интервью также отметил, что Россия приспособилась к давлению со стороны Европы и готова продолжать СВО.Другие заявления пресс-секретаря президента:🟦 Россия никогда не начнёт Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности;🟦 Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия США в этом вопросе увенчаются успехом;🟦 Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев примет нужные решения. Без этого СВО будет продолжаться до достижения целей России;🟦 Передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению целей СВО, позиции Украины ухудшаются с каждым днём;🟦 Киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны против РФ, однако думать о нанесении стратегического поражения нашей стране — это величайшая ошибка;🟦 Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять её во всём, европейским налогоплательщикам этим "промывают мозги";🟦 По мнению Дмитрия Пескова, диалог с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен."Рано или поздно будут новые политики, новые лидеры в Европе", - сказал руководитель пресс-службы Кремля.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
европа
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070482607_104:0:1077:730_1920x0_80_0_0_95add280babd9dacf0d010e59324e7fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, дмитрий песков, нато, украина.ру, европа, прогнозы сво, кремль, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Украина.ру, Европа, прогнозы СВО, Кремль, Переговоры по Украине 2026

Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова

19:42 07.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru соцсети / Перейти в фотобанкУ Путина сегодня запланированы мероприятия по линии Генштаба ВС России, Кремль проинформирует о деталях, сообщил Песков
У Путина сегодня запланированы мероприятия по линии Генштаба ВС России, Кремль проинформирует о деталях, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© telegram ukr_2025_ru соцсети
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ освободили Константиновку, несмотря на то что Киев 12 лет превращал её в неприступную крепость, сказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
Песков интервью также отметил, что Россия приспособилась к давлению со стороны Европы и готова продолжать СВО.
Другие заявления пресс-секретаря президента:

🟦 Россия никогда не начнёт Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности;

🟦 Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия США в этом вопросе увенчаются успехом;

🟦 Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев примет нужные решения. Без этого СВО будет продолжаться до достижения целей России;

🟦 Передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению целей СВО, позиции Украины ухудшаются с каждым днём;

🟦 Киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны против РФ, однако думать о нанесении стратегического поражения нашей стране — это величайшая ошибка;

🟦 Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять её во всём, европейским налогоплательщикам этим "промывают мозги";

🟦 По мнению Дмитрия Пескова, диалог с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен.
"Рано или поздно будут новые политики, новые лидеры в Европе", - сказал руководитель пресс-службы Кремля.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковНАТОУкраина.руЕвропапрогнозы СВОКремльПереговоры по Украине 2026
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
15:41Белоруссия открывает двери для семей из Узбекистана — заявление Лукашенко
Лента новостейМолния