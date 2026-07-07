Третья мировая война и другие заявления Кремля в тезисах Пескова
© telegram ukr_2025_ru соцсети / Перейти в фотобанкУ Путина сегодня запланированы мероприятия по линии Генштаба ВС России, Кремль проинформирует о деталях, сообщил Песков
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ВС РФ освободили Константиновку, несмотря на то что Киев 12 лет превращал её в неприступную крепость, сказал руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
Песков интервью также отметил, что Россия приспособилась к давлению со стороны Европы и готова продолжать СВО.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
🟦 Россия никогда не начнёт Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности;
🟦 Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия США в этом вопросе увенчаются успехом;
🟦 Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев примет нужные решения. Без этого СВО будет продолжаться до достижения целей России;
🟦 Передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению целей СВО, позиции Украины ухудшаются с каждым днём;
🟦 Киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны против РФ, однако думать о нанесении стратегического поражения нашей стране — это величайшая ошибка;
🟦 Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять её во всём, европейским налогоплательщикам этим "промывают мозги";
🟦 По мнению Дмитрия Пескова, диалог с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен.
🟦 Россия никогда не начнёт Третью мировую войну, но будет принимать необходимые меры для собственной безопасности;
🟦 Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию на Украине и надеется, что усилия США в этом вопросе увенчаются успехом;
🟦 Мирное урегулирование на Украине будет возможно, когда Киев примет нужные решения. Без этого СВО будет продолжаться до достижения целей России;
🟦 Передача Киеву новых вооружений НАТО не помешает достижению целей СВО, позиции Украины ухудшаются с каждым днём;
🟦 Киевский режим стал для Европы орудием для продолжения войны против РФ, однако думать о нанесении стратегического поражения нашей стране — это величайшая ошибка;
🟦 Сейчас Европе удобно создавать опасный образ России и обвинять её во всём, европейским налогоплательщикам этим "промывают мозги";
🟦 По мнению Дмитрия Пескова, диалог с нынешним поколением европейских политиков вряд ли возможен.
"Рано или поздно будут новые политики, новые лидеры в Европе", - сказал руководитель пресс-службы Кремля.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
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