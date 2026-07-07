Про футбол - 07.07.2026 Украина.ру
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Про футбол
Про футбол - 07.07.2026 Украина.ру
Про футбол
На площадях и площадках обсуждают скандал связанный с политическим вмешательством в дела спортивные, а именно влияние Трампа на судейство во время игры американской сборной.
2026-07-07T21:53
2026-07-07T21:53
бельгия
сша
новости
на площадях и площадках
фифа
дональд трамп
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Напомним, что ФИФА отменила дисквалификацию американского игрока Фоларина Балогана в матче США-Босния и Герцеговина. Позже сборная сыграла с Бельгией, которая ранее подавала апелляцию на решение ФИФА. Выиграли в 1\8 бельгийцы с разгромным счетом, но наблюдатели призывают не спешить с выводами. Тем более, что пародийный танец, посвященный Трампу могут счесть за неуважение к американскому президенту.Журналист Митя Смойлов заинтриговал:"Я бы не торопился объявлять Бельгию победителем вчерашнего матча, где команда забила 4 мяча в ворота США. Не забывайте, это США. Там все должна решать коллегия выборщиков, и также, необходимо дождаться результатов голосования в Пенсильвании.Демократия, ребята, демократия".
бельгия
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бельгия, сша, новости, на площадях и площадках, фифа, дональд трамп
Бельгия, США, Новости, На площадях и площадках, ФИФА, Дональд Трамп

Про футбол

21:53 07.07.2026
 
© ФотоФоларин Балоган
Фоларин Балоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото
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На площадях и площадках обсуждают скандал связанный с политическим вмешательством в дела спортивные, а именно влияние Трампа на судейство во время игры американской сборной.
Напомним, что ФИФА отменила дисквалификацию американского игрока Фоларина Балогана в матче США-Босния и Герцеговина. Позже сборная сыграла с Бельгией, которая ранее подавала апелляцию на решение ФИФА. Выиграли в 1\8 бельгийцы с разгромным счетом, но наблюдатели призывают не спешить с выводами. Тем более, что пародийный танец, посвященный Трампу могут счесть за неуважение к американскому президенту.
Журналист Митя Смойлов заинтриговал:
"Я бы не торопился объявлять Бельгию победителем вчерашнего матча, где команда забила 4 мяча в ворота США. Не забывайте, это США. Там все должна решать коллегия выборщиков, и также, необходимо дождаться результатов голосования в Пенсильвании.
Демократия, ребята, демократия".
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БельгияСШАНовостиНа площадях и площадкахФИФАДональд Трамп
 
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