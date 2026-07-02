https://ukraina.ru/20260702/polnyy-shvakh-solyarku-vozyat-iz-polshi-i-rumynii--ekspert-o-toplivnom-krizise-na-ukraine-1080962233.html

"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине

"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине - 02.07.2026 Украина.ру

"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине

Украина живет в состоянии топливного кризиса — основные НПЗ были разбомблены еще в 2023 году. Именно поэтому Киев предложил России прекратить удары вглубь территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-07-02T16:24

2026-07-02T16:24

2026-07-02T16:25

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила от Киева предложения о прекращении взаимных ударов вглубь территории и об ограничении боевых действий четырьмя регионами. Москва ответила отказом на обе инициативы, поскольку спасение киевского режима не входит в планы России.Отвечая на вопрос о предложении Киева, Колпашников отметил, что в России не до конца понимают масштаб проблем Украины."Некоторые ресурсы распространяют в обществе вражескую пропаганду в духе "Где-то прилетело, поэтому очереди на заправках". На самом деле у Украины в этом плане полный швах, так как страна живет в состоянии топливного кризиса уже несколько месяцев", — подчеркнул эксперт.Он напомнил, что основные НПЗ Украины были выведены из строя еще в 2023 году, и с тех пор бензин и солярку возят сотнями грузовых машин из Польши и Румынии, причем топливо приходится получать "чуть ли не с рук".По словам эксперта, о том, что российские войска каждый день выносят украинские АЗС, рассказывают мало. "Почему? А там никто ничего не снимает. У нас за публикацию видео с мест прилета штраф в 5000 рублей, а там людей за это сразу на подвал СБУ отправляют", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию с топливом в России и на Украине — в материале "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.

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