"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине - 02.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260702/polnyy-shvakh-solyarku-vozyat-iz-polshi-i-rumynii--ekspert-o-toplivnom-krizise-na-ukraine-1080962233.html
"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине
"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине - 02.07.2026 Украина.ру
"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине
Украина живет в состоянии топливного кризиса — основные НПЗ были разбомблены еще в 2023 году. Именно поэтому Киев предложил России прекратить удары вглубь территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-07-02T16:24
2026-07-02T16:25
новости
украина
россия
киев
украина.ру
нпз
фсб
топливо
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080961910_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b35f7072c38805fda50bc92447e85782.jpg
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила от Киева предложения о прекращении взаимных ударов вглубь территории и об ограничении боевых действий четырьмя регионами. Москва ответила отказом на обе инициативы, поскольку спасение киевского режима не входит в планы России.Отвечая на вопрос о предложении Киева, Колпашников отметил, что в России не до конца понимают масштаб проблем Украины."Некоторые ресурсы распространяют в обществе вражескую пропаганду в духе "Где-то прилетело, поэтому очереди на заправках". На самом деле у Украины в этом плане полный швах, так как страна живет в состоянии топливного кризиса уже несколько месяцев", — подчеркнул эксперт.Он напомнил, что основные НПЗ Украины были выведены из строя еще в 2023 году, и с тех пор бензин и солярку возят сотнями грузовых машин из Польши и Румынии, причем топливо приходится получать "чуть ли не с рук".По словам эксперта, о том, что российские войска каждый день выносят украинские АЗС, рассказывают мало. "Почему? А там никто ничего не снимает. У нас за публикацию видео с мест прилета штраф в 5000 рублей, а там людей за это сразу на подвал СБУ отправляют", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию с топливом в России и на Украине — в материале "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
польша
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080961910_500:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aeb01df3115d21228df101486f7d7127.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, украина.ру, нпз, фсб, топливо, главные новости, главное, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, польша, румыния, бензин, новости украины, новости украина ру, новости россии и украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Украина.ру, НПЗ, ФСБ, топливо, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Польша, Румыния, Бензин, Новости Украины, новости Украина ру, новости России и Украины

"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине

16:24 02.07.2026 (обновлено: 16:25 02.07.2026)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Украина живет в состоянии топливного кризиса — основные НПЗ были разбомблены еще в 2023 году. Именно поэтому Киев предложил России прекратить удары вглубь территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия получила от Киева предложения о прекращении взаимных ударов вглубь территории и об ограничении боевых действий четырьмя регионами. Москва ответила отказом на обе инициативы, поскольку спасение киевского режима не входит в планы России.
Отвечая на вопрос о предложении Киева, Колпашников отметил, что в России не до конца понимают масштаб проблем Украины.
"Некоторые ресурсы распространяют в обществе вражескую пропаганду в духе "Где-то прилетело, поэтому очереди на заправках". На самом деле у Украины в этом плане полный швах, так как страна живет в состоянии топливного кризиса уже несколько месяцев", — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что основные НПЗ Украины были выведены из строя еще в 2023 году, и с тех пор бензин и солярку возят сотнями грузовых машин из Польши и Румынии, причем топливо приходится получать "чуть ли не с рук".
По словам эксперта, о том, что российские войска каждый день выносят украинские АЗС, рассказывают мало. "Почему? А там никто ничего не снимает. У нас за публикацию видео с мест прилета штраф в 5000 рублей, а там людей за это сразу на подвал СБУ отправляют", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию с топливом в России и на Украине — в материале "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевУкраина.руНПЗФСБтопливоГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОПольшаРумынияБензинНовости Украиныновости Украина руновости России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:48"Переможная кампания": Колпашников про информационную истерию Киева и ресурсный кризис ВСУ
17:30Теракт "от имени властей Украины", атака на белорусский автобус. Итоги 2 июля
17:29Фиговый листок Безручко. Киев предлагает Варшаве УПА* в новой обёртке
16:59Зрада Экспресс: змея за пазухой проснулась. Залужный собирается победить Зеленского на выборах
16:56ВСУ теряют Новоосиново, в Крыму и в Воронежской области объявлена ракетная опасность. Новости СВО
16:42"Фактор Украины". Энди Бернем в поисках "альтернативы унылому стармеризму"
16:36Российский корвет отогнал лодки Greenpeace* и немецкую береговую охрану от танкера с нефтью
16:28Впредь невозможны: Шаландин о том, как РФ за одну ночь свернула все полёты украинской авиации
16:24"Полный швах": солярку возят из Польши и Румынии — эксперт о топливном кризисе на Украине
16:01Минобороны Белоруссии рассказало, чем заняты военнослужащие
16:00В поисках звёздного разума. 110 лет астроному Иосифу Шкловскому
15:49Германия выдала Испании подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Портнова
15:47Подсчитали пострадавших белорусов от новой атаки БПЛА ВСУ, Запорожье сотрясают взрывы. Новости СВО
15:32"Вытащить дрон на себя": как работают пункты воздушного наблюдения в зоне СВО
15:11Украинские парламентарии недовольны министром обороны
15:11Генпрокуратура ФРГ раскрыла детали подрыва "Северного потока"
15:06Во сне – к войне? Как ЦРУ начало разрушение России через Украину в 1948 году
14:58Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском
14:36Франция назначила выкуп за захваченный ею танкер
14:31Правительство Украины ужесточило правила предоставления брони от мобилизации
Лента новостейМолния