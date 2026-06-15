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"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия

"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия - 15.06.2026 Украина.ру

"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия

Владимир Зеленский устроил показательную истерику после ночного массированного удара ВС России по военным объектам в Киеве и других украинских городах

2026-06-15T11:50

2026-06-15T11:50

2026-06-15T11:57

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Глава киевского режима бросился требовать от Запада еще больше оружия, об этом он заявил в своем Telegram-канале"Очень важно, чтобы был ответ стран "группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным", — написал Зеленский.Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК — это стало ответом на теракты киевского режима против гражданского населения.Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции

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новости, россия, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, опк, мир без границ