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"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия
"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия - 15.06.2026 Украина.ру
"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия
Владимир Зеленский устроил показательную истерику после ночного массированного удара ВС России по военным объектам в Киеве и других украинских городах
2026-06-15T11:50
2026-06-15T11:50
2026-06-15T11:57
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Глава киевского режима бросился требовать от Запада еще больше оружия, об этом он заявил в своем Telegram-канале"Очень важно, чтобы был ответ стран "группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным", — написал Зеленский.Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК — это стало ответом на теракты киевского режима против гражданского населения.Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции
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новости, россия, киев, запад, владимир зеленский, дональд трамп, опк, мир без границ
Новости, Россия, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ОПК, Мир без границ
"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия
11:50 15.06.2026 (обновлено: 11:57 15.06.2026)
Владимир Зеленский устроил показательную истерику после ночного массированного удара ВС России по военным объектам в Киеве и других украинских городах
Глава киевского режима бросился требовать от Запада еще больше оружия, об этом он заявил в своем Telegram-канале
"Очень важно, чтобы был ответ стран "группы семи", которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным", — написал Зеленский.
Российские войска в ночь на понедельник нанесли массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК — это стало ответом на теракты киевского режима против гражданского населения.
Саммит "Большой семерки" под председательством Парижа пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15-17 июня. Об этом – в материале Зеленский едет на G7 с тремя требованиями к Трампу: ракеты, деньги, санкции