Главное за ночь 18 мая - 18.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260518/glavnoe-za-noch-18-maya-1079090617.html
Главное за ночь 18 мая
Главное за ночь 18 мая - 18.05.2026 Украина.ру
Главное за ночь 18 мая
Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом и других важных событиях рассказал 18 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-18T08:28
2026-05-18T08:31
новости
иран
россия
сша
дональд трамп
родион мирошник
дмитрий полянский
пентагон
украина.ру
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры.В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.🟦 Корпус стражей исламской революции Ирана готов вывести из строя все военные базы США на юге Персидского залива.🟦 Энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Ситуацию с поставками нефти, дизельного и авиатоплива может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки.🟦 Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 ОБСЕ не пытается рассматривать причины конфликта на Украине, без чего конструктивный диалог по урегулированию на ее площадке невозможен, отметил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.🟦 Немецкий эксперт Райнер Браун предупредил, что отказ Европы от переговоров с Россией может закончиться катастрофическими последствиями, передает Berliner Zeitung. Политика сдерживания не приведет ЕС к стабильности, подчеркнул он.О других событиях - в материале ПВО ночью сбила полсотни украинских дронов на Россией на сайте Украина.ру.
иран
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, россия, сша, дональд трамп, родион мирошник, дмитрий полянский, пентагон, украина.ру, обсе
Новости, Иран, Россия, США, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Дмитрий Полянский, Пентагон, Украина.ру, ОБСЕ

Главное за ночь 18 мая

08:28 18.05.2026 (обновлено: 08:31 18.05.2026)
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом и других важных событиях рассказал 18 мая телеграм-канал Украина.ру
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры.
В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.
🟦 Корпус стражей исламской революции Ирана готов вывести из строя все военные базы США на юге Персидского залива.
"В ближайшем будущем все американские военные базы будут деактивированы", - заявил представитель КСИР Ибрагим Зольфагари.
🟦 Энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ситуацию с поставками нефти, дизельного и авиатоплива может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки.
🟦 Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟦 ОБСЕ не пытается рассматривать причины конфликта на Украине, без чего конструктивный диалог по урегулированию на ее площадке невозможен, отметил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
🟦 Немецкий эксперт Райнер Браун предупредил, что отказ Европы от переговоров с Россией может закончиться катастрофическими последствиями, передает Berliner Zeitung. Политика сдерживания не приведет ЕС к стабильности, подчеркнул он.
О других событиях - в материале ПВО ночью сбила полсотни украинских дронов на Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранРоссияСШАДональд ТрампРодион МирошникДмитрий ПолянскийПентагонУкраина.руОБСЕ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:09Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку
16:07В Таганроге работает ПВО
16:00На Добропольском направлении ВС РФ продвинулись восточнее Кучерова Яра, сообщает "DivGen"
16:0090 лет Антифашистскому конгрессу деятелей культуры Западной Украины
15:51Бегство от мобилизации на Украине: более 32 тысяч мужчин незаконно пробрались в Румынию
15:51Объявлена угроза применения БПЛА по Таганрогу
15:50Нефтебаза в латвийском Резекне закрылась после падения на её территории украинских беспилотников, сообщают местные СМИ
15:42ВС РФ расширяют зону безопасности, ВСУ отходят и строят укрепления — Алехин о ситуации на севере
15:30ВС РФ поразили судно под флагом Панамы, направлявшееся к порту Ильичёвска Одесской области
15:25Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
15:16Лестница к ядерному эшафоту
15:05В Совфеде предупредили Европу о "тяжёлых последствиях" из-за поддержки Киева
14:57Россия не видит в Европе приличных переговорщиков
14:55Лавров рассказал, кто препятствует урегулированию на Украине
14:52Телохранители, которые встречали Ермака из СИЗО работают в СБУ
14:50Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым
14:45"Давить на Зеленского будут через Ермака": Трамп хочет добиться перемирия этим летом — эксперт
14:33Ударами по Энергодару Киев раскачивает ситуацию до катастрофического порога - гендиректор "Росатома"
14:04А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд
14:00Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая
Лента новостейМолния