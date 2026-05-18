Главное за ночь 18 мая
Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом и других важных событиях рассказал 18 мая телеграм-канал Украина.ру
Главное за ночь 18 мая
08:28 18.05.2026 (обновлено: 08:31 18.05.2026)
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры.
В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.
🟦 Корпус стражей исламской революции Ирана готов вывести из строя все военные базы США на юге Персидского залива.
"В ближайшем будущем все американские военные базы будут деактивированы", - заявил представитель КСИР Ибрагим Зольфагари.
🟦 Энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ситуацию с поставками нефти, дизельного и авиатоплива может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки.
🟦 Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
🟦 ОБСЕ не пытается рассматривать причины конфликта на Украине, без чего конструктивный диалог по урегулированию на ее площадке невозможен, отметил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
🟦 Немецкий эксперт Райнер Браун предупредил, что отказ Европы от переговоров с Россией может закончиться катастрофическими последствиями, передает Berliner Zeitung. Политика сдерживания не приведет ЕС к стабильности, подчеркнул он.
О других событиях - в материале ПВО ночью сбила полсотни украинских дронов на Россией на сайте Украина.ру.