Главное за ночь 18 мая

Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Об этом и других важных событиях рассказал 18 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-18T08:28

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры.В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.🟦 Корпус стражей исламской революции Ирана готов вывести из строя все военные базы США на юге Персидского залива.🟦 Энергокризис из-за конфликта на Ближнем Востоке вступает в новую фазу в связи с приближением летнего сезона, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Ситуацию с поставками нефти, дизельного и авиатоплива может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и заграничные поездки.🟦 Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и объектам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.🟦 ОБСЕ не пытается рассматривать причины конфликта на Украине, без чего конструктивный диалог по урегулированию на ее площадке невозможен, отметил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.🟦 Немецкий эксперт Райнер Браун предупредил, что отказ Европы от переговоров с Россией может закончиться катастрофическими последствиями, передает Berliner Zeitung. Политика сдерживания не приведет ЕС к стабильности, подчеркнул он.О других событиях - в материале ПВО ночью сбила полсотни украинских дронов на Россией на сайте Украина.ру.

