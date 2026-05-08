Парад Победы в усеченном виде – очень неожиданное решение, считает эксперт Юрков
Закрыть небо над Москвой вполне реально. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, эксперт в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
"Честно говоря, для меня стало неожиданным сокращение парада за счет техники. Может быть, кто-то испугался, что если противник предпримет какие-то террористические действия, то получится эффектный кадр с поражением какого-то красивого и современного образца вооружения. Это единственное, что мне приходит в голову", — пояснил эксперт.
При этом, по его словам, с точки зрения реального, а не медийного ущерба, гораздо серьезнее, если пострадают люди: хоть зрители, хоть участники парада.
"Сложно оценивать решение, когда не знаешь, как именно оно было принято. В целом с технической точки зрения закрыть небо над Москвой почти на 100% реально", — заявил Юрков.
Эксперт уверен, что если не будет инженерной ошибки при планировании, вероятность того, что случится прорыв беспилотников прямо к Красной Площади "крайне низка".