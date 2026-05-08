БПЛА в Брянске разрушили больше 200 квартир

В Брянске 231 квартира и свыше 40 автомобилей получили повреждения разной степени в результате атаки Вооруженных сил Украины 7 мая. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации
17:40 08.05.2026
 
В Брянске 231 квартира и свыше 40 автомобилей получили повреждения разной степени в результате атаки Вооруженных сил Украины 7 мая. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации
Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал в "Максе", что в результате атаки 7 мая на Брянск пострадали 13 человек, были повреждены более 20 квартир и 40 автомобилей.
"По предварительной информации, 231 квартира и более 40 автомобилей получили разрушения разной степени. После сбора всех документов и по итогам экспертизы людям выдадут компенсацию", - говорится в сообщении.
Как сообщила глава Бежицкого района Брянска Татьяна Гращенкова, комиссия по оценке ущерба обследовала все объекты. Жители города, чье имущество было повреждено в ходе атаки, могут обратиться в отдел ЖКХ Бежицкой районной администрации.
