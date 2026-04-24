"Бросили позиции и угрожали командирам": Алехин про разгром наемников ВСУ под Купянском

В районе Песчаного под Купянском попытка украинских сил переломить ситуацию обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим российским подразделениям, полностью провалились. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-24T13:44

Попытка украинских сил переломить ситуацию у Песчаного обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим российским подразделениям полностью провалились, рассказал Алехин.По словам эксперта, основу контратакующих подразделений составили иностранные наемники. Основу среди украинских контратакующих подразделений бригады "Хартия" составили наемники из Латинской Америки, пояснил собеседник Украина.ру."После разгрома контратаки значительная часть наемников (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. При этом открыто угрожали командованию ВСУ применить оружие", — добавил эксперт.Алехин отметил, что конфликты между наемниками и командованием ВСУ на фронте не являются чем-то новым."Разногласия, нередко доходящие до потасовок и кулачных боев, случались еще в учебных лагерях под Чугуевым, где проходило боевое слаживание и доукомплектование штурмовых и диверсионных групп, в состав которых входили иностранные наемники", — рассказал обозреватель.Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода, констатировал собеседник издания.Полный текст комментария материала "Полковник Геннадий Алехин: Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск" на сайте Украина.ру.О том, что сейчас происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Перед сроками за мыслепреступления. В Киеве теперь взялись за русский мат" на сайте Украина.ру.

