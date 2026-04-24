Басманный суд арестовал Семена Слепакова: что натворил комик

Басманный суд арестовал Семена Слепакова: что натворил комик - 24.04.2026 Украина.ру

Басманный суд арестовал Семена Слепакова: что натворил комик

Басманный суд Москвы заочно арестовал комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе суда

2026-04-24T13:27

2026-04-24T13:27

2026-04-24T13:27

"Басманным районным судом города Москвы 24 апреля 2026 г. в отношении Слепакова Семена Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе.Ранее в отношении Слепакова было возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента. По данным прокуратуры, Слепаков был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами России, в одной из социальных сетей он распространял материалы без соответствующей маркировки.Главные события к этому часу: Украина охотится на Роскомнадзор, Кая Каллас собирает 21-й пакет. Хроника событий на 13.00 24 апреля

россия

москва

новости, россия, москва, семен слепаков