Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в Ливане. Главное к этому часу

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/izrailskiy-voennyy-razbil-statuyu-iisusa-khrista-v-livane-glavnoe-k-etomu-chasu-1078072388.html
Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила инцидент. Об этом в ночь на 20 апреля сообщает РИА Новости
украина.ру
новости
ливан
израиль
иисус христос
ближний восток
военная эскалация
агрессия
христианство
сша
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078072242_0:351:800:800_1920x0_80_0_0_03424d1efc8aa3c78d98f472b0b4a958.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078072242_0:276:800:875_1920x0_80_0_0_163d1c0604253ea5c05314a953895f0d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
02:18 20.04.2026
 
© telegram ukr_2025_ruИзраильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана
Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила инцидент. Об этом в ночь на 20 апреля сообщает РИА Новости
"После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием", — говорится в сообщении армии.
Ранее о произошедшем сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate. ЦАХАЛ, комментируя инцидент в ливанском Дибле, заявил, что "подобные действия не соответствуют принципам израильских вооруженных сил и в связи с произошедшим будет проведено расследование".
Другие новости к этому часу:
🟦 Министр энергетики США Крис Райт назвал продление лицензии на продажу российской нефти прагматичным и временным шагом, признав, что российские энергоресурсы и так присутствуют на мировом рынке;
🟦 Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией;
🟦 Восемь детей погибли в ходе стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщила местная полиция.
"На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших — от одного года до 14 лет", — сказал журналистам шеф полиции Уэйн Смит;
🟦 Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении, следует из опроса, проведенного телеканалом NBC совместно с компанией SurveyMonkey.
По результатам опроса, только 37% респондентов одобряют деятельность Трампа как президента США, еще 63% — не одобряют. Более того, большинство американцев (67%) считают, что их страна движется не в том направлении.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
