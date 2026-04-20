https://ukraina.ru/20260420/izrailskiy-voennyy-razbil-statuyu-iisusa-khrista-v-livane-glavnoe-k-etomu-chasu-1078072388.html

Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в Ливане. Главное к этому часу

Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в поселении Дибель на юге Ливана, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила инцидент. Об этом в ночь на 20 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-20T02:18

украина.ру

новости

ливан

израиль

иисус христос

ближний восток

военная эскалация

агрессия

христианство

сша

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/14/1078072242_0:351:800:800_1920x0_80_0_0_03424d1efc8aa3c78d98f472b0b4a958.jpg

"После завершения первоначального расследования по поводу опубликованной фотографии, на которой изображен солдат ЦАХАЛ, повреждающий христианский символ, было установлено, что на фотографии изображен солдат ЦАХАЛ, действующий на юге Ливана... Инцидент расследуется Северным командованием", — говорится в сообщении армии.Ранее о произошедшем сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate. ЦАХАЛ, комментируя инцидент в ливанском Дибле, заявил, что "подобные действия не соответствуют принципам израильских вооруженных сил и в связи с произошедшим будет проведено расследование".Другие новости к этому часу:🟦 Министр энергетики США Крис Райт назвал продление лицензии на продажу российской нефти прагматичным и временным шагом, признав, что российские энергоресурсы и так присутствуют на мировом рынке;🟦 Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что мечтает наладить отношения с Белоруссией;🟦 Восемь детей погибли в ходе стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщила местная полиция."На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений минувшей ночью в ходе бытового конфликта. Восемь из них погибли. Возраст погибших — от одного года до 14 лет", — сказал журналистам шеф полиции Уэйн Смит;🟦 Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа составляет всего 37%, большинство американцев не одобряют конфликт с Ираном, считая, что их страна движется не в том направлении, следует из опроса, проведенного телеканалом NBC совместно с компанией SurveyMonkey.По результатам опроса, только 37% респондентов одобряют деятельность Трампа как президента США, еще 63% — не одобряют. Более того, большинство американцев (67%) считают, что их страна движется не в том направлении.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

