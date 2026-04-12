Дипломатия Зеленского. Итоги

Весна 2026 года стала временем тактических неудач для внешней политики Украины, которые подчеркнули и без того хорошо заметную стратегическую уязвимость страны

2026-04-12T17:35

Начатая США и Израилем война против Ирана сместила политическую повестку дня с Украины в сторону Ближнего Востока и кризиса в Ормузском проливе. Обстрелы иранских городов, удары по базам США, Израилю и монархиям Персидского залива не сходят с первых полос СМИ. А главной темой стала угроза нефтяного шока и сопутствующий ей рост цен на энергоносители.Украина тем временем зависима от медийности собственного конфликта. Образ “защитника Европы” и “борца с Россией” необходим Владимиру Зеленскому, чтобы вызывать сочувствие у западного избирателя и одновременно привлекать инвестиции в украинский проект. Собственных сил Украины для продолжения боевых действий против России недостаточно, необходима постоянная поддержка. С поддержкой проблемы и возникают.Вашингтон увяз в сотворенном своими же руками конфликте гораздо сильнее, чем планировал. На ближневосточном театре военных действий расходуется огромное число вооружений, запасы Пентагона постепенно истощаются. Начавшиеся мирные переговоры не гарантируют Америке быстрое окончание конфликта. Признавать поражение Дональд Трамп не стремится, поэтому вполне вероятен новый виток эскалации, чтобы сохранить лицо. Высвободить с Ближнего Востока вооружения в срочном порядке не выйдет.Пристально следящий за повесткой читатель может усомниться в важности американского ВПК для Украины, поскольку Трамп, вновь став хозяином Овального кабинета, полностью переложил ответственность за финансирование Украины на Европу. Однако важны нюансы. Инициатива Трампа заключалась не в полном устранении США от поставок вооружений для ВСУ, а в прекращении денежных вливаний в режим Зеленского. Европейские страны окончательно превратились в кошелек украинского президента для оплаты поставок из Штатов, но роль ВПК последних для Украины не уменьшилась. Так, Politico сообщает, что Зеленский на полученные от Европы деньги надеялся приобрести у США системы Patriot и ракеты для них. Однако конфликт в Иране подорвал его планы.С целью поправить своё ухудшившееся положение президент Украины провел масштабное дипломатическое турне. С начала конфликта в Иране Зеленский успел посетить несколько стран Европы, заехал в Турцию и Сирию и даже побывал в ближневосточных монархиях. Официальный сайт президента бравурно сообщает о достигнутых соглашениях и грядущей помощи от партнеров с союзниками. Реальные результаты гораздо скромнее.На Ближнем Востоке Зеленскому удалось заключить соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Большинство соглашений рассчитаны на 10-летний срок и построены по схожему принципу. Украина выступает как игрок с богатым боевым опытом, а монархии становятся инвесторами в совместных проектах по развитию беспилотных систем и ПВО.Нюанс в том, что соглашения рамочные: конкретные проекты и суммы в них не фигурируют, а Зеленскому были выражены лишь “надежды на дальнейшее сотрудничество” и “добрые намерения”. С ними он и отправился домой. Несмотря на озвученное позже желание выбить для Украины поставки антибаллистических комплексов THAAD американского производства, которыми располагают государства на Ближнем Востоке, получить их не удалось. А спустя всего несколько дней домой были отправлены и украинские “специалисты по ПВО”, которые успешно провалили миссию по защите 5 объектов, к которым были приставлены. На этом, полагаю, в “плодотворном сотрудничестве в оборонной сфере” была поставлена точка.От Турции помощи добиться также не получилось. Эрдоган позиционирует Турцию как страну с собственными национальными интересами, которые имеют для неё первостепенное значение. Зеленский же прибыл на приём аккурат после того, как Эрдоган обсудил с Путиным безопасность судоходства в Чёрном море и угрозу атак на газотранспортную инфраструктуру со стороны Киева. Тот же самый вопрос стал центральным и на переговорах с Зеленским. Вместо поддержки он получил лишь порцию предостережений. На переговорах с Сирией проблематика российско-украинского конфликта вообще не поднималась.Со странами Европы дела обстоят несколько иначе. Практически все из них с начала боевых действий на Украине поддерживают воинственный настрой Зеленского и демонстрируют желание и готовность дальше финансировать конфликт. Однако и тут возникают нюансы. С учетом того, что страны коалиции желающих являются ключевыми союзницами Украины, ожидания от переговоров с ними всегда выше. А Зеленскому удалось добиться лишь ограниченного успеха. По итогам встречи Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном были установлены отношения стратегического партнерства, выработано соглашение по совместному производству оборонной продукции и подписаны рамочные договоренности о сотрудничестве в энергетическом секторе.Документов много, как и красивых слов, чего не скажешь о содержательной части. Бюджеты и конкретные проекты согласованы не были, только выражены намерения. А намерения, не подкрепленные действиями, не стоят практически ничего. Конкретика частично присутствует только в энергетической сфере: там стороны договорились о строительстве двух новых линий электропередачи между странами. Возможно, это несколько облегчит ситуацию с отключениями света в некоторых регионах Украины, но не более того. Успешным визит Зеленского назвать язык не поворачивается.Похожие соглашения были подписаны и в ходе визита во Францию, Британию и Испанию. Документы построены в духе уже рассмотренных договоренностей и являются по большей части декларацией намерений. Однако есть и вполне конкретные достижения: дополнительно с Британии удалось стрясти 115 млн евро на ПВО для Украины, а Испания согласилась выделить целый миллиард. Но если к британскому траншу вопросов нет, то испанская помощь пойдет на проекты в рамках SAFE, а значит, часть этих денег осядет в Европе, а до Украины в виде вооружений дойдет только остаток от выделенного миллиарда.Ещё 200 млн евро согласилась выделить Германия. Они пойдут на закупку дронов и финансирование гражданской обороны. Последний крупный согласованный транш помощи идёт напрямую от ЕС. Это пакет на полтора миллиарда в рамках программы EDIP. Однако непосредственно Киеву из него достанется всего 300 млн, остальные средства пойдут напрямую европейскому ВПК. Таким образом, по самым оптимистичным (для Украины) подсчетам Зеленский смог собрать около полутора миллиардов евро и целую россыпь заверений в дальнейшем сотрудничестве.Сумма, конечно, немалая, но параллельно возникла другая проблема: завис кредит от ЕС на 90 миллиардов евро. Его судьба находится в подвешенном состоянии, о чем сообщила украинскому правительству верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в ходе своего визита в Киев. Выделение средств блокируется Венгрией в связи с остановкой Киевом транзита нефти по “Дружбе”. А эти деньги для Украины критически важны: без них, по данным Bloomberg, Киев потеряет способность платить за собственную оборону уже к июню.Зеленскому приходится бороться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, у которого 12 апреля состоятся выборы. Здесь он действует рука об руку с европейскими ястребами, которых не устраивает принципиальность Орбана: политик отказывается участвовать в европейских инициативах, несущих ущерб его стране.Успехов на этом направлении пока нет: Орбан открыто обвиняет Украину во вмешательстве в выборы, а его партия завесила весь Будапешт политической рекламой антиукраинской направленности. Ему вторит вице-президент США Джей Ди Вэнс, прилетевший в Венгрию, чтобы поддержать “друга Трампа” на выборах. Он также обвинил Украину во вмешательстве в венгерские выборы и, в довесок, припомнил попытки вмешательства в президентские выборы в США.Добиться удалось лишь международного скандала: национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии опубликовало крайне занятный видеоролик. На записи видно, как экс-генерал СБУ, находясь в общественном туалете, подделывает накладные на валюту и золото, перевозку которых через Венгрию он сопровождает. Всего по этому делу было задержано семь граждан Украины, 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.Орбан предположил, что эти деньги предназначались венгерской оппозиции. Теперь, видимо, не дойдут. Зато, если Орбану удастся сохранить за собой кресло премьер-министра, вероятность чего достаточно высока, чтобы лишний раз задуматься о целесообразности использования против него средств грязной борьбы, отношения Венгрии с Украиной станут значительно более напряженными, а получать деньги напрямую от ЕС Зеленскому станет гораздо сложнее.Безуспешные дипломатические потуги Зеленского явно обнажили стратегическую уязвимость Украины. Речь идет о её полной зависимости. Причем, если раньше указывалось на её зависимость от союзников по антироссийской коалиции, то теперь все более явной становится зависимость от случайных внешних факторов. Положение Украины значительно пошатнулось от решения США начать войну против Ирана, а его дальнейшие изменения прямо связаны с исходом венгерских выборов. Что хуже всего для Зеленского: повлиять на исход этих событий он не в состоянии.

Арсений Ищенко

