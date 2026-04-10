Вероятность российского десанта и буферная зона. Что происходит в Днепре
2026-04-10T14:17
2026-04-10T15:08
В них также говорится, что в течение двух недель ВС РФ будут форсировать Днепр в этом районе, хотя анонс таких мероприятий выглядит изначально несколько странным, учитывая необходимость секретности таких операций.Глава Никопольской районной администрации Иван Базилюк тут же призвал не верить написанному в листовках и назвал их элементами информационной войны. Однако последовавшая затем гибель людей в маршрутке в Никополе говорит о том, что призывы не следует игнорировать.Тем не менее, при господстве дронов в воздухе форсирование Днепра выглядит пока маловероятным. Куда более беспокоит командование ВСУ ситуация на левом берегу Днепра, где, по словам Александра Сырского, россияне хотят создать буферную зону. На этом участке в Днепропетровской области Сырский кладет в контратаках спешно мобилизованных украинцев.Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель", Сырский своим днепропетровским "контрнаступлением" умудрился одновременно сделать два дела: заработать короткий медийный успех для Зеленского и провалить ротацию во всей армии еще до начала наступления россиян.Экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан считает, что Сырский "разменивает" Днепропетровскую область, бросая туда резервы, которые снимает с Донбасса.В то же время Зеленский 9 апреля, выдумывал планы российского руководства и объяснял отказ выводить ВСУ из Донбасса тем, что после этого Россия обязательно, дескать, захватит Днепр и Харьков.Для противодействия этим планам в самом Днепре (Днепропетровске) в апреле усилили отлов мужчин. Как свидетельствуют видео последних дней, в одних случаях гражданам удается отбиться при численном превосходстве над группами "людоловов". По данным Нацполиции, город Днепр стоит на третьем месте после Киева и Харькова по количеству зафиксированных нападений на сотрудников ТЦК (по сути, самообороны). В иных случаях граждане бросаются в холодные вода Днепра, так как риск простудиться, куда меньше риска погибнуть в "мясных штурмах" на левом берегу.Не все, конечно, так рискуют. Есть в Днепре и те, кто исправно получает "боевые" выплаты, не приближаясь к линии фронта. На этой неделе офис генпрокурора выдвинул подозрения командиру одной из частей Нацгвардии из Днепра и его заместителю. Обвиняют их в том, что себе и 164 военнослужащим они насчитали 12 миллионов гривен выплат за якобы выполненные боевые задания. Они "успешно остановили" российскую армию, не выходя из дома.В начале апреля в Днепропетровской области раскрыли также схему хищения так называемой "Армии дронов" на 15 млн грн. Сообщается, что командир батареи ВСУ и двое гражданских продавали поставленные дроны через анонимные аккаунты. Командир батареи заработал миллионы гривен, которые потратил на недвижимость, элитные авто и ювелирные изделия.Тем временем, местные паблики сообщают, что в Никополе, на правом берегу Днепра, закрываются уже даже хлебные киоски, а люди выезжают из города, опасаясь усиления боевых действий.С великим огорчением СМИ Днепра также сообщили, что западные брэнды Zara, Pull&amp;Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius покидают город, расторгая договоры об аренде площадей. Основными причинами такого решения называют высокий риск для города из-за близости к фронту и устаревший формат магазинов, требующий значительных инвестиций.Мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов последнее время игнорирует заседания и вообще не появляется в публичном пространстве. Однако в мэрии Днепра с начала апреля идут нешуточные "бои" по поводу распределения бюджета и перспектив остаться без канализации. Такие проблемы стоят перед всеми крупными городами Украины, о чем ежедневно говорят эксперты.В Днепре в прошлом году потратили 28 миллионов гривен на ремонт сливного коллектора, но через полгода оказалось, что он снова пришел в негодность. На новый ремонт требуется еще большая сумма. В связи с этим в мэрии Днепра идут баталии между сторонниками мэра, которые "пилят" на ремонте оборудования, и "слугами народа", которые требуют все эти деньги отдать на ВСУ, то есть, в фонд Зеленского.Фракция Зеленского вообще требует весь резервный городской фонд 1,4 млрд гр передать на ВСУ, ссылаясь на катастрофическую нехватку денег на армию. Все равно, дескать, с ремонтом канализации ничего не получается. Таким образом, к лету город может утопать в нечистотах.Подробнее о происходящем на фронтах - в статье Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты
Вероятность российского десанта и буферная зона. Что происходит в Днепре

14:17 10.04.2026 (обновлено: 15:08 10.04.2026)
 
В Днепре и Днепропетровской области на этой неделе часто обсуждали листовки, которые россияне якобы разбрасывают с дронов на территории области с призывом ожидать вскоре русскую армию. В частности в Никополе Днепропетровской области такие листовки содержали призывы к жителям не пользоваться транспортом, так как он будет весь уничтожаться.
В них также говорится, что в течение двух недель ВС РФ будут форсировать Днепр в этом районе, хотя анонс таких мероприятий выглядит изначально несколько странным, учитывая необходимость секретности таких операций.
Глава Никопольской районной администрации Иван Базилюк тут же призвал не верить написанному в листовках и назвал их элементами информационной войны. Однако последовавшая затем гибель людей в маршрутке в Никополе говорит о том, что призывы не следует игнорировать.
Тем не менее, при господстве дронов в воздухе форсирование Днепра выглядит пока маловероятным. Куда более беспокоит командование ВСУ ситуация на левом берегу Днепра, где, по словам Александра Сырского, россияне хотят создать буферную зону. На этом участке в Днепропетровской области Сырский кладет в контратаках спешно мобилизованных украинцев.
Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель", Сырский своим днепропетровским "контрнаступлением" умудрился одновременно сделать два дела: заработать короткий медийный успех для Зеленского и провалить ротацию во всей армии еще до начала наступления россиян.
Экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан считает, что Сырский "разменивает" Днепропетровскую область, бросая туда резервы, которые снимает с Донбасса.
В то же время Зеленский 9 апреля, выдумывал планы российского руководства и объяснял отказ выводить ВСУ из Донбасса тем, что после этого Россия обязательно, дескать, захватит Днепр и Харьков.
Для противодействия этим планам в самом Днепре (Днепропетровске) в апреле усилили отлов мужчин. Как свидетельствуют видео последних дней, в одних случаях гражданам удается отбиться при численном превосходстве над группами "людоловов". По данным Нацполиции, город Днепр стоит на третьем месте после Киева и Харькова по количеству зафиксированных нападений на сотрудников ТЦК (по сути, самообороны). В иных случаях граждане бросаются в холодные вода Днепра, так как риск простудиться, куда меньше риска погибнуть в "мясных штурмах" на левом берегу.
Не все, конечно, так рискуют. Есть в Днепре и те, кто исправно получает "боевые" выплаты, не приближаясь к линии фронта. На этой неделе офис генпрокурора выдвинул подозрения командиру одной из частей Нацгвардии из Днепра и его заместителю. Обвиняют их в том, что себе и 164 военнослужащим они насчитали 12 миллионов гривен выплат за якобы выполненные боевые задания. Они "успешно остановили" российскую армию, не выходя из дома.
В начале апреля в Днепропетровской области раскрыли также схему хищения так называемой "Армии дронов" на 15 млн грн. Сообщается, что командир батареи ВСУ и двое гражданских продавали поставленные дроны через анонимные аккаунты. Командир батареи заработал миллионы гривен, которые потратил на недвижимость, элитные авто и ювелирные изделия.
Тем временем, местные паблики сообщают, что в Никополе, на правом берегу Днепра, закрываются уже даже хлебные киоски, а люди выезжают из города, опасаясь усиления боевых действий.
С великим огорчением СМИ Днепра также сообщили, что западные брэнды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius покидают город, расторгая договоры об аренде площадей. Основными причинами такого решения называют высокий риск для города из-за близости к фронту и устаревший формат магазинов, требующий значительных инвестиций.
Мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов последнее время игнорирует заседания и вообще не появляется в публичном пространстве. Однако в мэрии Днепра с начала апреля идут нешуточные "бои" по поводу распределения бюджета и перспектив остаться без канализации. Такие проблемы стоят перед всеми крупными городами Украины, о чем ежедневно говорят эксперты.
В Днепре в прошлом году потратили 28 миллионов гривен на ремонт сливного коллектора, но через полгода оказалось, что он снова пришел в негодность. На новый ремонт требуется еще большая сумма. В связи с этим в мэрии Днепра идут баталии между сторонниками мэра, которые "пилят" на ремонте оборудования, и "слугами народа", которые требуют все эти деньги отдать на ВСУ, то есть, в фонд Зеленского.
Фракция Зеленского вообще требует весь резервный городской фонд 1,4 млрд гр передать на ВСУ, ссылаясь на катастрофическую нехватку денег на армию. Все равно, дескать, с ремонтом канализации ничего не получается. Таким образом, к лету город может утопать в нечистотах.
Подробнее о происходящем на фронтах - в статье Спецоперация на минувшей неделе. Весенне-летняя кампания набирает обороты
