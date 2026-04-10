https://ukraina.ru/20260410/evropeytsy-eto-zapomnyat-politolog-o-tom-kak-ukraina-sorvala-postavki-rossiyskoy-nefti-v-es-1077762410.html

"Европейцы это запомнят": политолог о том, как Украина сорвала поставки российской нефти в ЕС

Украина намеренно наносила удары по российским НПЗ в Новороссийске и Усть-Луге, несмотря на прямые просьбы Европы не делать этого, чтобы сохранить импорт сырья. Киев делал все, чтобы сорвать поставки российской нефти на мировой рынок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-04-10T16:03

новости

новороссийск

украина

грег вайнер

европа

нпз

владимир зеленский

виктор орбан

украина.ру

ес

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103390/66/1033906691_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_d817b807b1a16dd47774a83fc41a6825.jpg

Отвечая на вопрос о сценариях по Украине после ближневосточного конфликта, эксперт заявил о накопившихся противоречиях между Киевом и Европой. Он описал ситуацию с ценами на энергоносители. "Когда цены на нефть начали подниматься, европейцы убедительно просили Зеленского не бить по ним, чтобы импорт российского сырья продолжался в большом количестве", — пояснил политолог.Американист перечислил конкретные цели ударов, которые наносила украинская сторона. "Украина все равно наносила удары по Новороссийску и Усть-Луге. Она делала все, чтобы сорвать поставки российской нефти на мировой рынок", — констатировал эксперт. Вайнер подчеркнул, что такое поведение не останется без последствий в отношениях с европейскими партнерами. "Европейцы это запомнят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

