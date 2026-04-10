"Европейцы это запомнят": политолог о том, как Украина сорвала поставки российской нефти в ЕС
Украина намеренно наносила удары по российским НПЗ в Новороссийске и Усть-Луге, несмотря на прямые просьбы Европы не делать этого, чтобы сохранить импорт сырья. Киев делал все, чтобы сорвать поставки российской нефти на мировой рынок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
16:03 10.04.2026
 
Украина намеренно наносила удары по российским НПЗ в Новороссийске и Усть-Луге, несмотря на прямые просьбы Европы не делать этого, чтобы сохранить импорт сырья. Киев делал все, чтобы сорвать поставки российской нефти на мировой рынок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о сценариях по Украине после ближневосточного конфликта, эксперт заявил о накопившихся противоречиях между Киевом и Европой.
"Украина не откликнулась на призыв Евросоюза не атаковать российские НПЗ", — заявил Вайнер.
Он описал ситуацию с ценами на энергоносители. "Когда цены на нефть начали подниматься, европейцы убедительно просили Зеленского не бить по ним, чтобы импорт российского сырья продолжался в большом количестве", — пояснил политолог.
Американист перечислил конкретные цели ударов, которые наносила украинская сторона. "Украина все равно наносила удары по Новороссийску и Усть-Луге. Она делала все, чтобы сорвать поставки российской нефти на мировой рынок", — констатировал эксперт.
Вайнер подчеркнул, что такое поведение не останется без последствий в отношениях с европейскими партнерами. "Европейцы это запомнят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиНовороссийскУкраинаГрег ВайнерЕвропаНПЗВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанУкраина.руЕСнефтьударыСВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияГлавные новостиглавноеевропейцыпоставкивойна на Украине
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:26Активизировался "даже в Африке": как Зеленский строит из себя "спасителя" Ближнего Востока — Вайнер
16:03"Европейцы это запомнят": политолог о том, как Украина сорвала поставки российской нефти в ЕС
16:02Во Владикавказе спасают пострадавших. В Херсонской области - перебои со светом. Новости к этому часу
16:00Одесская "Анка-пулемётчица" Нина Онилова
15:35В Харьковской области уничтожена вражеская САУ "Акация" вместе с артиллерийским расчетом
15:30Что происходит во Владикавказе на месте происшествия. Новости к этому часу
15:29Буданов* считает, что война скоро закончится
15:02Встреча Си и Чжэн: политический сигнал эпохи — курс на мирное объединение и
15:01Ответственность и последствия: Запад вновь обвинил Путина в скачках цен
14:50Пасхальное перемирие. Кто против остановки боёв на Пасху
14:44"Герань" ударила по резервуару с маслом в пригороде Одессы. Новости СВО
14:23ВСУ провалили миссию на Ближнем Востоке
14:17Вероятность российского десанта и буферная зона. Что происходит в Днепре
14:16ВСУ неделю охотились на русский танк
14:16"Будет разбираться с Украиной": Вайнер о том, решит ли Мадьяр проблемы киевского режима
14:08Акция "Бессмертный полк" пройдет в двух форматах
13:54Песков объяснил, зачем Путин объявил пасхальное перемирие
13:51Генштаб ВСУ уличил Зеленского во лжи: потери русских меньше, чем он говорит
13:40Мощное задымление и пожар: взрыв в центре Владикавказа. Новости к этому часу
13:34"Народ всё-таки настроен на перемены": Грег Вайнер о выборах в Венгрии и шансах Орбана
Лента новостейМолния