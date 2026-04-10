Активизировался даже в Африке: как Зеленский строит из себя "спасителя" Ближнего Востока — Вайнер
Активизировался даже в Африке: как Зеленский строит из себя "спасителя" Ближнего Востока — Вайнер

16:26 10.04.2026 (обновлено: 17:52 10.04.2026)
 
Владимир Зеленский активно готовится к выборам на Украине, и именно этим объясняется его небывалая международная активность. Рейтинг украинского лидера сейчас низкий, и в Европе он тоже не так популярен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о попытках Зеленского участвовать в большой геополитической игре, эксперт связал эту активность с внутриполитической повесткой.
"Он активно готовится к выборам на Украине. Это основное, ради чего все его телодвижения делаются. Он активно готовится к выборам на Украине. Это основное, ради чего все его телодвижения делаются", — заявил Вайнер.
По его словам, такого раньше не наблюдалось. "Такое количество переговоров с участием Украины не было никогда. Украина даже в Африке активизировалась", — пояснил политолог.
Американист оценил текущие позиции Зеленского и раскрыл его мотивацию. "Рейтинг Зеленского на Украине сейчас низкий. В Европе он тоже не так популярен. Поэтому и пытается сделать из себя "спасителя" Ближнего Востока от России и Ирана", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефть" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Бавырин: После завершения войны США против Ирана на Украине может начаться грандиозный шухер" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
