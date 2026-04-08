Выборы в Венгрии все ближе. "Туалетный" компромат Орбана и истерика МИД Украины - 08.04.2026 Украина.ру
Выборы в Венгрии все ближе. "Туалетный" компромат Орбана и истерика МИД Украины
Выборы в Венгрии все ближе. "Туалетный" компромат Орбана и истерика МИД Украины - 08.04.2026 Украина.ру
Выборы в Венгрии все ближе. "Туалетный" компромат Орбана и истерика МИД Украины
До судьбоносных для Венгрии парламентских выборов остались считанные дни. Украина не оставляет попыток вмешиваться в эту кампанию, чему не помешал даже визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса
2026-04-08T16:30
2026-04-08T16:30
Потерявшаяся делегацияПовышенное внимание Киева к выборам в соседней стране мотивировано тем, что во многом для украинских властей эта ситуация из разряда "пан или пропал". Венгрия продолжает вставлять палки в колеса Украине на ее пути в ЕС и блокирует выделение столь нужного кредита ЕС на 90 млрд евро.Если есть шанс на изменения во внутриполитических венгерских раскладах, то почему бы им не воспользоваться, решили в Киеве и ближе к выборам перекрыли работу нефтепровода "Дружба", по которому в Венгрию шла нефть из РФ.Ситуация дошла до абсурда. Будапешт настаивает, что все технические возможности для возобновления работы "Дружбы" есть, однако в Киеве подчеркивают, что все как раз-таки наоборот. Ну тогда покажите, как там обстоят дела на месте, заявили венгры и направили свою делегацию под эгидой ЕС на Украину разбираться в ситуации.Сначала делегатов мариновали в украинской столице и всяческим игнорировали, а теперь про их судьбу, оказывается, европейскому начальству и вовсе ничего неизвестно."У меня нет информации о маршруте этой миссии, я не могу сказать, где она находится сейчас", - рассказала в ответ на соответствующий вопрос представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.Масла в огонь противостояния подлил скандал с задержанием украинских инкассаторов с венгерской столице с крупной суммой денег и золота месяц назад. Власти республики обнародовали 8 апреля новые детали скандала. На выложенном видео запечатлено, как задержанный в ходе той операции сопровождавший броневики генерал СБУ Геннадий Кузнецов в туалете автозаправки заполняет какие-то документы и ставит на них печати. Власти Венгрии утверждают, что на кадрах запечатлена подделка документов. В МИД Украины отреагировали и назвали новые обвинения со стороны Будапешта "государственным терроризмом". Визит ВэнсаПонятно, что до подведения итогов парламентских выборов в Венгрии Украина никакую "Дружбу" реанимировать не будет, иначе зачем было огород городить.Шансы на приход к власти в Будапеште оппозиции сегодня высоки как никогда. Назвать партию "Тиса" Петера Мадьяра однозначно проукраинской язык повернется вряд ли, хотя проевропейский курс этой партии вынуждает ее и к обязательным реверансам в сторону киевского режима.Слишком много болевых точек в украинско-венгерских отношениях, от которых гипотетическому правительству Мадьяра будет сложно отмахнуться просто так. Можно вспомнить хотя бы дипломатические баталии вокруг венгерского нацменьшинства в Закарпатской области Украины, о котором неизменно заботился Виктор Орбан и про которое не дадут забыть его возможному преемнику.Но, полагают в Киеве, при победе венгерской оппозиции получится разблокировать тот самый многомиллиардный кредит, на который уповают украинские власти. Поэтому Украина самым бесстыдным образом влезла в венгерские выборы и рискует увязнуть в них по уши – столь велики ставки.Ради этого Владимир Зеленский готов даже войти в опасный для него рассинхрон с американцами, которые открыто выступают на стороне Орбана. Накануне, 7 апреля, в Будапешт приехал вице-президент США Вэнс, который без лишних экивоков обвинил Киев во вмешательстве не только в венгерские выборы, но и в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2024 году.Вице-президент США также рассказал, что не мог поверить в то, что Зеленский угрожал Орбану физической расправой. Об этом он узнал в ходе нынешнего визита от самого венгерского премьера, после чего перепроверил его слова, и это оказалось правдой.И без всякого Вэнса понятно, что Зеленский в очередной раз нарушил все мыслимые международные правила и открыто подыгрывает определенным политическим силам в чужой стране.Другое дело, что никаких последствий для него лично и для Украины за это не наступает. Слова Вэнса – это снова только лишь слова. Из той же серии, как речь его патрона про стирание с лица земли Ирана. Очередное "держите меня семеро", кончившееся ничем.Призрак МайданаЧто же до самих выборов в Венгрии, то в них по-прежнему сохраняется интрига. Шансы "Тисы" выглядят предпочтительнее, однако у Орбана и его партии "Фидес" есть возможность остаться у власти.Всего в венгерском парламенте 199 депутатов, но лишь 93 из них избираются по партийным спискам, остальные определятся голосованием в одномандатных округах. В столице и крупных городах ожидается победа партии Мадьяра, в то время как Орбан с соратниками претендуют на первенство в провинции и малых населенных пунктах, что может быть достаточно для общей победы."На крайний случай у "Фидес" есть костыль — партия "Наша родина", которая претендует на пять-шесть мандатов. Ее можно взять в коалицию, обойти "Тису" по количеству кресел и сохранить Орбана в премьерах. Правда, союзник это истинно ультраправый — радикальный (но пророссийский) осколок когда-то известного "Йоббика". При таком альянсе Брюссель наверняка объявит Будапешту бойкот и отлучит от фондов ЕС. Он так уже делал, когда в правящую коалицию Австрии взяли Партию свободы, потому что в среде евробюрократов принято игнорировать неонацистов только на Украине, а в других местах они — удобный повод показать принципиальность", - пишет в статье на сайте РИА Новости политтехнолог, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Быварин.По его мнению, даже при неплохих шансах у Орбана на сохранение у власти, победа без явного преимущества может обернуться для него большими проблемами."Когда разрыв между властью и ее противниками минимален, оппозиция доминирует в городах и пользуется поддержкой Брюсселя, а где-то рядом ездят украинские грузовики с черным налом, — это приметы Майдана. Он начнется в случае, если "Тиса" решит не признавать поражения", - полагает Быварин.Пока же на Западе продолжают попытки ослабить позиции властей Венгрии. С этой целью через Bloomberg на днях слили стенограмму разговора Орбана и Владимира Путина, которую попытались трактовать как заискивание венгерского премьера перед российским президентом.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, опубликованный в прессе документ показывает, что Орбан – прагматичный политик, защищающий интересы своей страны, а многие силы в Брюсселе хотели бы увидеть победу его соперников.О том, что сегодня происходит на границе Украины и Венгрии - в материале издания Украина.ру Симпатии к Орбану и садисты из ТЦК. Что происходит в Закарпатье.
эксклюзив, украина, венгрия, виктор орбан, джей ди вэнс, мадьяр, ес
Эксклюзив, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Джей Ди Вэнс, Мадьяр, ЕС

Выборы в Венгрии все ближе. "Туалетный" компромат Орбана и истерика МИД Украины

16:30 08.04.2026
 
Павел Котов
автор издания Украина.ру
До судьбоносных для Венгрии парламентских выборов остались считанные дни. Украина не оставляет попыток вмешиваться в эту кампанию, чему не помешал даже визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса
Потерявшаяся делегация
Повышенное внимание Киева к выборам в соседней стране мотивировано тем, что во многом для украинских властей эта ситуация из разряда "пан или пропал". Венгрия продолжает вставлять палки в колеса Украине на ее пути в ЕС и блокирует выделение столь нужного кредита ЕС на 90 млрд евро.
Если есть шанс на изменения во внутриполитических венгерских раскладах, то почему бы им не воспользоваться, решили в Киеве и ближе к выборам перекрыли работу нефтепровода "Дружба", по которому в Венгрию шла нефть из РФ.
Ситуация дошла до абсурда. Будапешт настаивает, что все технические возможности для возобновления работы "Дружбы" есть, однако в Киеве подчеркивают, что все как раз-таки наоборот. Ну тогда покажите, как там обстоят дела на месте, заявили венгры и направили свою делегацию под эгидой ЕС на Украину разбираться в ситуации.
Сначала делегатов мариновали в украинской столице и всяческим игнорировали, а теперь про их судьбу, оказывается, европейскому начальству и вовсе ничего неизвестно.
"У меня нет информации о маршруте этой миссии, я не могу сказать, где она находится сейчас", - рассказала в ответ на соответствующий вопрос представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.
Масла в огонь противостояния подлил скандал с задержанием украинских инкассаторов с венгерской столице с крупной суммой денег и золота месяц назад. Власти республики обнародовали 8 апреля новые детали скандала.
На выложенном видео запечатлено, как задержанный в ходе той операции сопровождавший броневики генерал СБУ Геннадий Кузнецов в туалете автозаправки заполняет какие-то документы и ставит на них печати. Власти Венгрии утверждают, что на кадрах запечатлена подделка документов.
В МИД Украины отреагировали и назвали новые обвинения со стороны Будапешта "государственным терроризмом".
Визит Вэнса
Понятно, что до подведения итогов парламентских выборов в Венгрии Украина никакую "Дружбу" реанимировать не будет, иначе зачем было огород городить.
Шансы на приход к власти в Будапеште оппозиции сегодня высоки как никогда. Назвать партию "Тиса" Петера Мадьяра однозначно проукраинской язык повернется вряд ли, хотя проевропейский курс этой партии вынуждает ее и к обязательным реверансам в сторону киевского режима.
Слишком много болевых точек в украинско-венгерских отношениях, от которых гипотетическому правительству Мадьяра будет сложно отмахнуться просто так. Можно вспомнить хотя бы дипломатические баталии вокруг венгерского нацменьшинства в Закарпатской области Украины, о котором неизменно заботился Виктор Орбан и про которое не дадут забыть его возможному преемнику.
Но, полагают в Киеве, при победе венгерской оппозиции получится разблокировать тот самый многомиллиардный кредит, на который уповают украинские власти. Поэтому Украина самым бесстыдным образом влезла в венгерские выборы и рискует увязнуть в них по уши – столь велики ставки.
Ради этого Владимир Зеленский готов даже войти в опасный для него рассинхрон с американцами, которые открыто выступают на стороне Орбана. Накануне, 7 апреля, в Будапешт приехал вице-президент США Вэнс, который без лишних экивоков обвинил Киев во вмешательстве не только в венгерские выборы, но и в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2024 году.
"Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы", - сказал он на совместном брифинге с Орбаном.
Вице-президент США также рассказал, что не мог поверить в то, что Зеленский угрожал Орбану физической расправой. Об этом он узнал в ходе нынешнего визита от самого венгерского премьера, после чего перепроверил его слова, и это оказалось правдой.
И без всякого Вэнса понятно, что Зеленский в очередной раз нарушил все мыслимые международные правила и открыто подыгрывает определенным политическим силам в чужой стране.
Другое дело, что никаких последствий для него лично и для Украины за это не наступает. Слова Вэнса – это снова только лишь слова. Из той же серии, как речь его патрона про стирание с лица земли Ирана. Очередное "держите меня семеро", кончившееся ничем.
Призрак Майдана
Что же до самих выборов в Венгрии, то в них по-прежнему сохраняется интрига. Шансы "Тисы" выглядят предпочтительнее, однако у Орбана и его партии "Фидес" есть возможность остаться у власти.
Всего в венгерском парламенте 199 депутатов, но лишь 93 из них избираются по партийным спискам, остальные определятся голосованием в одномандатных округах. В столице и крупных городах ожидается победа партии Мадьяра, в то время как Орбан с соратниками претендуют на первенство в провинции и малых населенных пунктах, что может быть достаточно для общей победы.
"На крайний случай у "Фидес" есть костыль — партия "Наша родина", которая претендует на пять-шесть мандатов. Ее можно взять в коалицию, обойти "Тису" по количеству кресел и сохранить Орбана в премьерах. Правда, союзник это истинно ультраправый — радикальный (но пророссийский) осколок когда-то известного "Йоббика". При таком альянсе Брюссель наверняка объявит Будапешту бойкот и отлучит от фондов ЕС. Он так уже делал, когда в правящую коалицию Австрии взяли Партию свободы, потому что в среде евробюрократов принято игнорировать неонацистов только на Украине, а в других местах они — удобный повод показать принципиальность", - пишет в статье на сайте РИА Новости политтехнолог, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Быварин.
Владимир Брутер интервью - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
26 марта, 19:30
Владимир Брутер: Если Орбан сумеет удержать власть, Россия сохранит ненулевой шанс влиять на элиты ЕвропыЕсли Орбан сохранит власть, это будет означать, что в Евросоюзе единства по поводу Украины не будет. И нам, и американцам будет через кого транслировать свои нарративы. Мы сможем иметь очень небольшое, ненулевое средство воздействия на Евросоюз в целом.
По его мнению, даже при неплохих шансах у Орбана на сохранение у власти, победа без явного преимущества может обернуться для него большими проблемами.
"Когда разрыв между властью и ее противниками минимален, оппозиция доминирует в городах и пользуется поддержкой Брюсселя, а где-то рядом ездят украинские грузовики с черным налом, — это приметы Майдана. Он начнется в случае, если "Тиса" решит не признавать поражения", - полагает Быварин.
Пока же на Западе продолжают попытки ослабить позиции властей Венгрии. С этой целью через Bloomberg на днях слили стенограмму разговора Орбана и Владимира Путина, которую попытались трактовать как заискивание венгерского премьера перед российским президентом.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, опубликованный в прессе документ показывает, что Орбан – прагматичный политик, защищающий интересы своей страны, а многие силы в Брюсселе хотели бы увидеть победу его соперников.
