https://ukraina.ru/20260329/vremennuyu-poverennuyu-velikobritanii-vyzvali-v-mid-rossii-1077285814.html
Временную поверенную Великобритании вызвали в МИД России
Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом 29 марта сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве
2026-03-29T17:52
новости
россия
москва
владимир зеленский
мид
вооруженные силы украины
великобритания
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_aeb579e5b06b4218f5fd80328b5890de.jpg
Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Детали беседы не раскрываются. Вызов произошёл на фоне предыдущего протеста Москвы в связи с применением ВСУ ракет Storm Shadow."На Смоленку вызвана временная поверенная Британии", — сказали в МИД, не уточнив подробностей состоявшейся беседы.Вызов британского дипломата произошёл спустя две недели после того, как российская сторона выражала решительный протест послу Великобритании. В середине марта в МИД РФ вызвали британского посла в связи с ударом ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow, которые производит франко-британский концерн MBDA.Тогда в российском министерстве подчеркнули, что Москва расценивает произошедшее как провокацию, направленную на подрыв усилий по мирному урегулированию. В ведомстве также заявили, что Лондон и Париж понесут ответственность за эскалацию конфликта на Украине в случае дальнейшего соучастия в "преступлениях киевского режима".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре РФ готова к Олимпиаде, удар в спину Зеленскому, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063512201_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_fd5ff850e59a1c7f0a0682cf0e3b20df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру