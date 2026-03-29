Временную поверенную Великобритании вызвали в МИД России

Временную поверенную Великобритании вызвали в МИД России - 29.03.2026 Украина.ру

Временную поверенную Великобритании вызвали в МИД России

Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом 29 марта сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве

2026-03-29T17:52

2026-03-29T17:52

2026-03-29T17:52

Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Детали беседы не раскрываются. Вызов произошёл на фоне предыдущего протеста Москвы в связи с применением ВСУ ракет Storm Shadow."На Смоленку вызвана временная поверенная Британии", — сказали в МИД, не уточнив подробностей состоявшейся беседы.Вызов британского дипломата произошёл спустя две недели после того, как российская сторона выражала решительный протест послу Великобритании. В середине марта в МИД РФ вызвали британского посла в связи с ударом ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow, которые производит франко-британский концерн MBDA.Тогда в российском министерстве подчеркнули, что Москва расценивает произошедшее как провокацию, направленную на подрыв усилий по мирному урегулированию. В ведомстве также заявили, что Лондон и Париж понесут ответственность за эскалацию конфликта на Украине в случае дальнейшего соучастия в "преступлениях киевского режима".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре РФ готова к Олимпиаде, удар в спину Зеленскому, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

москва

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, великобритания, украина.ру