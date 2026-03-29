Временную поверенную Великобритании вызвали в МИД России

Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом 29 марта сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве
Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом 29 марта сообщили РИА Новости в дипломатическом ведомстве
Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Детали беседы не раскрываются. Вызов произошёл на фоне предыдущего протеста Москвы в связи с применением ВСУ ракет Storm Shadow.
"На Смоленку вызвана временная поверенная Британии", — сказали в МИД, не уточнив подробностей состоявшейся беседы.
Вызов британского дипломата произошёл спустя две недели после того, как российская сторона выражала решительный протест послу Великобритании. В середине марта в МИД РФ вызвали британского посла в связи с ударом ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow, которые производит франко-британский концерн MBDA.
Тогда в российском министерстве подчеркнули, что Москва расценивает произошедшее как провокацию, направленную на подрыв усилий по мирному урегулированию. В ведомстве также заявили, что Лондон и Париж понесут ответственность за эскалацию конфликта на Украине в случае дальнейшего соучастия в "преступлениях киевского режима".
