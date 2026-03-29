Путин назвал Говорухина достойным кандидатом в президенты в 2000 году

В поздравительной речи 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что если бы в 2000 году избиратели сделали выбор в пользу кинорежиссёра Станислава Говорухина, страна оказалась бы "в надежных руках". Соответствующий архивный фрагмент 29 марта опубликовал автор "Вестей" Павел Зарубин

2026-03-29T15:58

Автор канала "Вести" Павел Зарубин опубликовал в мессенджере MAX архивные кадры выступления Владимира Путина, датированные 2016 годом. В день 80-летия режиссёра и политика Станислава Говорухина президент России вспомнил, что тот был его соперником на выборах главы государства в 2000 году."Я после того, как познакомился поближе со Станиславом Сергеевичем, могу сказать, говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках", — приводит слова Путина опубликованная запись.Президент отметил, что Говорухин, несмотря на отсутствие опыта административной и государственной работы, обладает качествами, которые являются главными: порядочностью, характером, ответственностью и любовью к Родине.В 2012 году Говорухин согласился возглавить предвыборный штаб Владимира Путина. В своем поздравлении президент назвал это приятной неожиданностью и выразил благодарность за поддержку.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре РФ готова к Олимпиаде, удар в спину Зеленскому, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

