Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан - 05.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260305/itogi-050326-dukh-ankoridzha-isparyaetsya-a-iranskie-drony-atakovali-azerbaydzhan-1076432717.html
Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан
Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан - 05.03.2026 Украина.ру
Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты — и её последствия уже ощущаются далеко за пределами региона. По... Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T17:37
2026-03-05T17:37
видео
азербайджан
украина
ближний восток
дональд трамп
иран
удар по ирану
война в иране
дроны
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076432574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df343d59065ff18cb4631d2c1427a8f1.png
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты — и её последствия уже ощущаются далеко за пределами региона. По данным СМИ, боевые действия обходятся США примерно в миллиард долларов в день, а советники Дональда Трампа уже обсуждают, как объявить победу над Ираном.Тем временем ситуация начинает выходить за пределы самого конфликта. Иранские дроны упали в Азербайджане, Баку назвал произошедшее терактом и готовит ответные меры. На фоне этого переговоры по Украине фактически поставлены на паузу.Как новый конфликт влияет на Украину и чем всё это может закончиться — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
азербайджан
украина
ближний восток
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076432574_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3944ec6ffcf4e0a5399412bb901754d.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, азербайджан, украина, ближний восток, дональд трамп, иран, удар по ирану, война в иране, дроны, теракт, переговоры по украине 2025, переговоры, видео
Видео, Азербайджан, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Иран, удар по Ирану, война в Иране, дроны, теракт, переговоры по Украине 2025, переговоры

Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан

17:37 05.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты — и её последствия уже ощущаются далеко за пределами региона. По данным СМИ, боевые действия обходятся США примерно в миллиард долларов в день, а советники Дональда Трампа уже обсуждают, как объявить победу над Ираном.

Тем временем ситуация начинает выходить за пределы самого конфликта. Иранские дроны упали в Азербайджане, Баку назвал произошедшее терактом и готовит ответные меры. На фоне этого переговоры по Украине фактически поставлены на паузу.

Как новый конфликт влияет на Украину и чем всё это может закончиться — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАзербайджанУкраинаБлижний ВостокДональд ТрампИранудар по Иранувойна в Иранедронытерактпереговоры по Украине 2025переговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Собрала деньжат для террористов — получи медальку
18:16Армия России сражается на Красноармейском направлении
18:16На Кипре беспилотник поразил ангары самолётов-разведчиков U-2, сообщает Pars Today (фото);
18:12Новости со Славянского направления: идут ожесточённые бои в узловых пунктах и зачистки
18:05Использование неподконтрольных РФ видов связи в зоне СВО представляет опасность - Путин
18:02Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм
17:55Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война
17:37Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан
17:21Признанный погибшим боец ВС РФ вернулся после обмена, продвижение у Резниковки. Главное к этому часу
17:06Иранский шанс Зеленского
16:30Полиция Индонезии подтвердила, что найденные на пляже останки принадлежат Игорю Комарову — СМИ
16:24Раздавите гадину!
16:23Курды и азербайджанцы. Америка хочет воевать с Ираном чужими руками
16:02Иран установил личности виновных в ударе по школе. Главное по ситуации на Ближнем Востоке этому часу
16:00Гибель Седова: норвежский след
15:31Россия вернула из украинского плена 200 военных. Главные события СВО к этому часу
14:50НАТО не будет задействовать статью 5 из-за инцидента с ракетой в Турции - Рютте
14:49У НАТО поехала крыша, заявил Дмитрий Медведев
14:41Как наши бойцы из БАРС-11 установили символ веры в Бога и Победу - Крест на Поклонной горе в Запорожье
14:26Киев не разрешил венгерским экспертам проверить нефтепровод "Дружба"
Лента новостейМолния