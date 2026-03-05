https://ukraina.ru/20260305/itogi-050326-dukh-ankoridzha-isparyaetsya-a-iranskie-drony-atakovali-azerbaydzhan-1076432717.html
Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан
Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан - 05.03.2026 Украина.ру
Итоги 05.03.26: "дух Анкориджа" испаряется, а иранские дроны атаковали Азербайджан
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты — и её последствия уже ощущаются далеко за пределами региона. По... Украина.ру, 05.03.2026
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: война на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты — и её последствия уже ощущаются далеко за пределами региона. По данным СМИ, боевые действия обходятся США примерно в миллиард долларов в день, а советники Дональда Трампа уже обсуждают, как объявить победу над Ираном.Тем временем ситуация начинает выходить за пределы самого конфликта. Иранские дроны упали в Азербайджане, Баку назвал произошедшее терактом и готовит ответные меры. На фоне этого переговоры по Украине фактически поставлены на паузу.Как новый конфликт влияет на Украину и чем всё это может закончиться — рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
