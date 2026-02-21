https://ukraina.ru/20260221/v-volgograde-otmenili-lolitu-a-v-rovno-melovina-novoe-vremya-trebuet-novykh-pesen-sobytiya-kultury-1075871139.html

В Волгограде отменили Лолиту, а в Ровно Melovina: новое время требует новых песен. События культуры

Сегодня наша культурная колонка посвящена песням. Какие слушают, какие запрещают, кого из певцов зрители хотят видеть на сцене, а кому отказывают в концертах. Советская классика вдруг оказывается "живее всех живых" в России, а на Украине внезапно просыпаются и начинают противостоять нетрадиционным ценностям либеральной повесточки

Зумеры поют про надежду и хороших девчат: опрос, который вызвал шокКто чаще всего слушает советские песни и скачивает их в свой плей-лист? Ностальгирующие бабушки и дедушки? А вот и не угадали. Советские хиты, написанные много десятков лет назад, стали предметом обожания зумеров – жителей России в возрасте от 18 до 24 лет. Именно они ставят эти песни на повторы в своих плейлистах. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Кион Музыка".В первой тройке советских песен – саундтреки к классике советского кино. Топ-1 – песня к легендарной картине "Белое солнце пустыни" "Ваше благородие, госпожа удача", которую исполнил актёр Павел Луспекаев. Вторую ступень занял хит "Хорошие девчата" (композитор Александра Пахмутова) из фильма "Девчата" в оригинальной версии вокального квартета "Улыбка". На третьем месте – "Десятый наш десантный батальон" Булата Окуджавы, которую в картине "Белорусский вокзал" пела Нина Ургант. Также в числе популярных у молодых людей композиций вошли "Есть только миг" из фильма "Земля Санникова", которую спел Олег Анофриев, и "Надежда" в исполнении Анны Герман.Вообще, как отмечают музыкальные аналитики, за последние полтора года слушать знаменитые советские песни люди стали в 2,6 раза чаще, чем ранее. И этот тренд трудно объяснить только алгоритмами рекомендаций. Тут речь о более глубоком культурном процессе.Во-первых, советская песенная школа отличалась высокой композиторской и поэтической планкой: мелодическая выразительность, оркестровые аранжировки, образно насыщенные тексты. Эти композиции создавались не просто как часть кинематографа, а как вехи большой культурной традиции, что и обеспечило им "долгожительство".Во-вторых, интерес молодёжи к песням СССР говорит о том, что передача культурного кода между поколениями работает даже в современных "цифровых" условиях. Зумеры получают эти песни через семейные воспоминания, киноархивы и медиапространство, где советская эстетика меньше давит идеологией и больше привлекает стилем ретро.И да, фактор ностальгии тоже исключать нельзя. Для старших поколений это память о СССР, для младших – образ стабильности и цельной эпохи, который контрастирует с турбулентным настоящим. В этом смысле интерес молодого поколения к советским хитам связан не только с культурным переосмыслением, но ещё и с поиском опоры в уже проверенной временем традиции. В общем, можно говорить об определённом культурном феномене, когда популярные советские мелодии помогают современным молодым людям почувствовать причастность к общей культурной традиции и лучше понять, откуда они родом.Участники СВО запретили концерты певицы, ненавидящей "москалей"А ещё нынешние россияне отказываются от концертов современных попсовых исполнителей, которые "стратили" в публичном информационном поле. Так, Лолите Милявской в Волгограде уже дважды дали от ворот поворот. Очередное выступление участницы голых вечеринок было намечено на 20 февраля в волгоградском "Экспоцентре", но на прошлой неделе Лолита получила письмо из города-героя с требованием расторгнуть договор, а продажа билетов была остановлена – отмены концерта потребовали ветераны спецоперации.По словам обратившихся к прокурору Денису Костенко общественников, певица не имеет право выходить на сцену в городе-герое:"Уважаемый Денис Алексеевич, обращаемся к вам с просьбой отменить концерт певицы Лолиты Милявской в Волгограде. Считаем невозможным её выступление в России после ее участия в так называемой „голой вечеринке“ во время проведения СВО, а также после её высказывания о потреблении "москалей".Обращение подписали участники общественной организации „Северный человек“, бойцы ЧВК „Вагнер“, жители Волгограда, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, дети, жены и матери бойцов, находящихся на СВО.Реакция Волгограда на гастрольные инициативы шансоньеток выглядит вполне закономерной, если учитывать исторический и символический статус города. Волгоград – это не просто крупный региональный центр, а город-герой с особой памятью и особой чувствительностью к вопросам исторической памяти и гражданской ответственности.В общественном восприятии здесь особенно остро проходит линия между объединяющей культурой и масс-попом, являющимся инструментом коммерции или продвижения внешних смыслов. Поэтому участники "голых вечеринок" и ненавистники "клятых москалей" рискуют здесь столкнуться с холодным приёмом, поскольку не учитывают общественный запрос и военную повестку. Важно понимать: для жителей Волгограда тема войны не отдаленный политический фон, а личная реальность. Многие представители региона сражаются в зоне боевых действий, и это усиливает запрос на уважение к исторической памяти и событиям СВО.А тут на сцену выходит Лолита, которая недавно в эфирах рассказывала, как в её родном Мукачево (Закарпатье) все поголовно ненавидели "клятых москалей", которые и по сей день являются заклятыми врагами для украинцев. Но при этом деньги стричь певица собирается именно с ненавистных "ордынцев": цены на её билеты в Волгограде колебались от 4 до 6 тысяч рублей. Но положить их в карман на сей раз Лолите не удастся. Город, где культурная повестка неизбежно соотносится с памятью о Сталинграде и с современным ощущением участия региона в судьбе страны, отторг певицу. И думается, это начало конца карьерной поступи бывшей украинской артистки.Украина восстаёт против ЛГБТ*-повестки в культурном пространствеК слову, отменяют концерты ранее любимых "зирок" и на Украине. Так, в Ровно представители общественных организаций добились запрета концертов украинского певца Константина Бочарова, выступающего под псевдонимом Melovin. Противники ЛГБТ выстроились в шеренгу с плакатами и скандировали: "Не за гей- браки воюют герои". В итоге, юбилейный концерт нетрадиционала "10 лет на сцене" не состоялся. А сам Melovin обвинил власти и полицию, которые "не смогли урегулировать вопрос дискриминации":"До этого я проводил каждый концерт, когда под залами стояли 30 человек ультраправой молодёжи в масках и с транспарантами… с сомнительными скрепами и нарративами, перечеркивающими войну за свободу и целостность народа. Это не в первый раз. Вероятно, и не в последний раз. Позор государству, которое не в состоянии поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию".Впрочем, это не единственный его плач. Недавно исполнителя бросил его возлюбленный, военный парамедик Петр Злоти, c которым они пару месяцев назад обручились прямо на майдане в Киеве. Видимо, партнёру Melovinа его коллеги-военнослужащие тоже объяснили, что он "зашёл не в ту дверь", после чего помолвка была отменена. Как и концерты. Нет ли тут совпадения?Впрочем, борьба с ЛГБТ-повесточкой затронула не только Melovinа. Владельцы киевского книжного магазина "Сенс", где запрещено продавать книги на русском, но зато зеленый свет дан продукции, посвященной дискриминации геев и трансгендеров, на себе смогли ощутить культуру отмены. Общественная организация "Щит традиций" обклеила витрины "книгарни" плакатами и стикерами, которые оповещали читателей о том, что "нетрадиционная ориентация – это болезнь, а не повод для гордости", и напоминали, что уровень самоубийств в 20 раз выше у людей, принимающих гормоны для изменения пола.В ответ на вопли популяризаторов извращенцев о том, что неизвестные радикалы отбивают у граждан любовь к литературе, клеют гомофобные стикеры и запугивают гостей и персонал, защитники традиций назвали "Сенс" пунктом приема лгбт-макулатуры и наследниками комсомольцев. Они сообщили, что никаких призывов к насилию их наглядная агитация не содержит, а наоборот, демонстрирует печальную статистику половых отклонений. "Отрицание объективной реальности и переход к комсомольской схоластике для защиты своей позиции это характерный прием для последователей Маркса-Энгельса", – утёрли нос левакам правые традиционалы.В общем, тенденцией попахивает. Почуяв, что идеологически-культурный ветер переместился от повестки глобалистов Демпартии США к традиционным семейным ценностям республиканца Трампа, самые проницательные украинские активисты начали колебаться с линией партии и бороться с тем, за что стояли на майданах. Да и выборы в стране не за горами, надо зарабатывать политические и социальные баллы.* деятельность движения запрещена на территории России

