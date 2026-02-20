https://ukraina.ru/20260220/demarsh-na-paralimpiade-uspekhi-vs-rf-tuman-v-otnosheniyakh-rf-i-yaponii-khronika-sobytiy-na-1300-20-1075878224.html

Демарш на Паралимпиаде, успехи ВС РФ, туман в отношениях РФ и Японии. Хроника событий на 13:00 20 февраля

Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за России. ВС РФ уничтожают противника и технику. Эксперт назвал перспективы возобновления диалога России и Японии по мирному договору - туманными

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062592187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_832f4bbb0549a7e07ec220d88d2e55a3.jpg

Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой, сообщается на сайте Паралимпийского комитета Украины.Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что подобные демарши недопустимы и Международному паралимпийскому комитету стоило бы рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских спортсменов за отказ принимать участие в церемонии открытия предстоящих Паралимпийских игр 2026 года в Италии."Я думаю, что если будет вынесена дисквалификация, то это стало бы хорошим уроком вообще для всех остальных. Так как надо положить конец такому политизированному акценту в олимпийском и паралимпийском движении", - сказал Васильев.По его словам, необходимо подтверждать тезис о том, что олимпийский и паралимпийский спорт находится вне политики. "Он был провозглашен давно, но в последние годы был слишком либеральный подход в этом вопросе и его надо актуализировать. И это было бы хорошим душем для всех", - добавил он. В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась, что Киев пытается растоптать как принципы олимпизма, так и основы человечности.В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Россияне выступят на Паралимпиаде в марте с флагом и гимном. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал допуск российских паралимпийцев к соревнованиям и выразил надежду, что Международный паралимпийский комитет выдержит возникшее в связи с этим давление.Успехи ВС РФУкраинские СМИ в пятницу днем писали о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.Украинская компания "Нафтогаз" пожаловалась, что российские военные атаковали нефтегазовую инфраструктуру в Полтавской области, начался пожар."Нефтегазовая инфраструктура в Полтавской области… Есть разрушения. На объекте продолжается пожар. Работают подразделения ГСЧС (государственной службы по ЧС – ред.)", - посетовали в компании.А в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что часть потребителей в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области остались без электроснабжения после взрывов.Военный эксперт Андрей Марочко указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из села под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).Марочко отметил, что российские военные продвинулись на юге Константиновки, идут встречные бои.Российский военный аналитик Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что из-за российских ударов и операций в авиапарке Вооруженных сил Украины осталось не более 10-12 американских истребителей F-16."В рядах ВСУ поддерживается количество в районе 10-12 самолетов F-16. Это соответствует цифрам поставок, которые идут на Украину, потому что страны Европы не могут сейчас поставлять даже свои национальные самолеты", — заявил эксперт.Он добавил, что этого числа самолетов хватает для запуска по российским целям ракет Storm Shadow и SCALP.При поддержке западных партнеров Украина сможет продержаться в конфликте еще один или два года, заверил в интервью "Би-би-си" командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко."Мы можем защищаться и год, и два. Конечно, с помощью наших партнеров: европейских, Соединенных Штатов", — заявил генерал.В интервью Пивненко также назвал условия для территориальных уступок со стороны Украины. По его словам, украинские военнослужащие согласятся на уступки территорий, если соответствующий приказ даст Владимир Зеленский.Несмотря на незавидное положение, нехватку бойцов и вооружения, ВСУ не оставляют попыток атаковать территорию России.Так, за прошедшие сутки украинцы атаковали пять районов Белгородской области 50 беспилотниками.По информации губернатора Вячеслаав Гладкова, под удар попало 10 населенных пунктов, было выпущено 12 снарядов, 17 БПЛА - сбито и подавлено. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Херсонской области, ранен мужчина, его госпитализировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его словам, в Раденске и Костогрызово Алешкинского округа, а также в Чернянке Каховского округа сбросами с дронов повреждено два легковых автомобиля и микроавтобус, в Геническе беспилотник повредил рекламный щит.Два человека пострадали в Луганской Народной Республике в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю, сообщает правительство ЛНР."Водитель получил тяжелую минно-взрывную травму - осколочные ранения головы, живота, верхних и нижних конечностей. У пассажира акубаротравма", - сказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Туманные перспективы диалога с ЯпониейПремьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заверила, что страна намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелое состояние отношений."Отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, но в курсе японского правительства на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, изменений нет", - сказала Такаити.При этом она выразила обеспокоенность сотрудничеством России с КНР и КНДР."Открытый, свободный и стабильный мировой порядок, к которому мы привыкли, колеблется. Наша страна сталкивается с самой сложной за все послевоенное время ситуацией в области безопасности", - сказала Такити.После этого она перечислила активность Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, ядерную программу КНДР и сотрудничество этой страны с Россией."Китай укрепляет военное сотрудничество с Россией", - сказала Такаити.Она пообещала укреплять внешнюю политику и обороноспособность для защиты независимости Японии.В свою очередь руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов назвал перспективы возобновления диалога России и Японии по мирному договору - туманными."Эта проблема - заноза в наших отношениях. Возобновление переговоров по мирному договору с Японией находится в густом тумане. Перспективы заключения мирного договора в еще более густом тумане", - сказал Кистанов.По мнению эксперта, рассуждая теоретически, такие переговоры возможны только после окончания конфликта на Украине, так как сейчас двусторонние отношения Москвы и Токио находятся на "самом низком уровне за весь послевоенный период" из-за антироссийского курса Японии.Он отметил, что заявление о готовности заключать мирный договор - стандартное для всех без исключения японских политиков, начиная от премьеров и заканчивая депутатами.Он указал, что с точки зрения России, никакой территориальной проблемы не существует. Законность обладания четырьмя южнокурильскими островами подтверждена и с исторической, и с правовой точки зрения. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Подробнее об отношениях стран - в материале Премьер-министр Японии подтвердила намерение заключить мирный договор с Россией на сайте Украина.ру.

