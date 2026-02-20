https://ukraina.ru/20260220/pvo-nochyu-unichtozhila-pochti-150-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1075863500.html
ПВО ночью уничтожила почти 150 вражеских дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 149 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 20 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-20T07:42
севастополь
россия
брянская область
михаил развожаев
украина.ру
минобороны
сво
спецоперация
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 57 беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Брянской области, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над Крымом, 17 над Краснодарским краем, два над Ростовской и один над Белгородской областью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны в регионе сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, добавил Слюсарь.Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.Подробнее - в материале Севастополь под атакой БПЛА: ПВО и ЧФ сбили 16 дронов, есть погибший на сайте Украина.ру.
севастополь
россия
брянская область
Украина.ру
севастополь, россия, брянская область, михаил развожаев, украина.ру, минобороны, сво, спецоперация
Севастополь, Россия, Брянская область, Михаил Развожаев, Украина.ру, Минобороны, СВО, Спецоперация
Из них 57 беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Брянской области, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над Крымом, 17 над Краснодарским краем, два над Ростовской и один над Белгородской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны в регионе сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, добавил Слюсарь.
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Развожаев в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.