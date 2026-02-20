ПВО ночью уничтожила почти 150 вражеских дронов над Россией - 20.02.2026 Украина.ру
ПВО ночью уничтожила почти 150 вражеских дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 149 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 20 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 57 беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Брянской области, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над Крымом, 17 над Краснодарским краем, два над Ростовской и один над Белгородской областью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны в регионе сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, добавил Слюсарь.Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.Подробнее - в материале Севастополь под атакой БПЛА: ПВО и ЧФ сбили 16 дронов, есть погибший на сайте Украина.ру.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 149 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 20 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 57 беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Брянской области, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над Крымом, 17 над Краснодарским краем, два над Ростовской и один над Белгородской областью.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны в регионе сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, добавил Слюсарь.
Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе. Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого БПЛА. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место по вызову, проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Развожаев в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.
Подробнее - в материале Севастополь под атакой БПЛА: ПВО и ЧФ сбили 16 дронов, есть погибший на сайте Украина.ру.
