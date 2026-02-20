https://ukraina.ru/20260220/pvo-nochyu-unichtozhila-pochti-150-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1075863500.html

ПВО ночью уничтожила почти 150 вражеских дронов над Россией

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 149 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны, передает 20 февраля телеграм-канал Украина.ру

Из них 57 беспилотников уничтожили и перехватили над территорией Брянской области, 28 – над акваторией Черного моря, 24 – над акваторией Азовского моря, 20 – над Крымом, 17 над Краснодарским краем, два над Ростовской и один над Белгородской областью. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны в регионе сбили в Миллеровском и Чертковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, добавил Слюсарь.Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в двух многоквартирных домах выбиты стекла в районе улицы Маршала Крылова, а также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.Подробнее - в материале Севастополь под атакой БПЛА: ПВО и ЧФ сбили 16 дронов, есть погибший на сайте Украина.ру.

