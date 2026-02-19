https://ukraina.ru/20260219/zagorelsya-rezervuar-neftebazy-raneny-lyudi-pvo-za-noch-sbila-bolshe-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-1075813267.html
Загорелся резервуар нефтебазы, ранены люди. ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
Загорелся резервуар нефтебазы, ранены люди. ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией - 19.02.2026 Украина.ру
Загорелся резервуар нефтебазы, ранены люди. ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны, передает 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-19T07:42
2026-02-19T07:42
2026-02-19T07:48
сво
спецоперация
россия
брянская область
ленинградская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 50 сбили над территорией Брянской области, 35 - над Смоленской, 12 над Тверской,10 над Новгородской, четыре БПЛА над территорией Ленинградской области, два над Калужской областью. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале поблагодарил "за безопасность региона защитников ленинградского неба".Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. Кроме прочего, резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.О других атаках - в материале ПВО РФ сбито 52 украинских БПЛА — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
брянская область
ленинградская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, брянская область, ленинградская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Брянская область, Ленинградская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Загорелся резервуар нефтебазы, ранены люди. ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
07:42 19.02.2026 (обновлено: 07:48 19.02.2026)
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны, передает 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
Из них 50 сбили над территорией Брянской области, 35 - над Смоленской, 12 над Тверской,10 над Новгородской, четыре БПЛА над территорией Ленинградской области, два над Калужской областью.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале поблагодарил "за безопасность региона защитников ленинградского неба".
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион.
"В результате очередной массированной атаки реактивными БПЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня", - перечислил Богомаз.
Кроме прочего, резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
О других атаках - в материале ПВО РФ сбито 52 украинских БПЛА — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.