Загорелся резервуар нефтебазы, ранены люди. ПВО за ночь сбила больше сотни вражеских дронов над Россией

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны, передает 19 февраля телеграм-канал Украина.ру

Из них 50 сбили над территорией Брянской области, 35 - над Смоленской, 12 над Тверской,10 над Новгородской, четыре БПЛА над территорией Ленинградской области, два над Калужской областью. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале поблагодарил "за безопасность региона защитников ленинградского неба".Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион. Кроме прочего, резервуар Великолукской нефтебазы в Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.О других атаках - в материале ПВО РФ сбито 52 украинских БПЛА — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

