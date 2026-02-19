Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел? - 19.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260219/padenie-reytinga-trampa-pravda-ili-vymysel-1075834066.html
Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел?
Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел? - 19.02.2026 Украина.ру
Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел?
Опросы в США противоречивы, медиа дают противоположные прогнозы, а внутри США продолжается скрытое противостояние элит. При этом промежуточные выборы очень... Украина.ру, 19.02.2026
2026-02-19T15:41
2026-02-19T15:41
видео
опрос
прогноз
сша
америка
москва
дональд трамп
либералы
трамп новости
холодная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075833880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c15d83d1aa3236ce53690d13771c7e89.png
Опросы в США противоречивы, медиа дают противоположные прогнозы, а внутри США продолжается скрытое противостояние элит. При этом промежуточные выборы очень опасны для действующего президента.Автор монографии "Трампизм в Америке. Полдень консерватора" (Москва, АСТ), автор телеграм-канала: "Политэкономика момента", сотрудник НИУ ВШЭ Георгий Асатрян разбирает, сможет ли Трамп повторить редкий сценарий сохранения власти, почему опросам не стоит доверять и как противостояние либералов и трампистов превращается в "мягкую холодную войну".
сша
америка
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075833880_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6aec68d4f70e79ae1dccf774607025c7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, опрос, прогноз, сша, америка, москва, дональд трамп, либералы, трамп новости, холодная война, выборы, видео
Видео, опрос, прогноз, США, Америка, Москва, Дональд Трамп, либералы, Трамп новости, холодная война, выборы

Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел?

15:41 19.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Опросы в США противоречивы, медиа дают противоположные прогнозы, а внутри США продолжается скрытое противостояние элит. При этом промежуточные выборы очень опасны для действующего президента.

Автор монографии "Трампизм в Америке. Полдень консерватора" (Москва, АСТ), автор телеграм-канала: "Политэкономика момента", сотрудник НИУ ВШЭ Георгий Асатрян разбирает, сможет ли Трамп повторить редкий сценарий сохранения власти, почему опросам не стоит доверять и как противостояние либералов и трампистов превращается в "мягкую холодную войну".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоопроспрогнозСШААмерикаМоскваДональд ТрамплибералыТрамп новостихолодная войнавыборы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:25Запорожье или Донбасс? Что сейчас нужнее для ВС РФ и где ВСУ нанесли удар последней надежды — Анпилогов
16:23Раскол Киевского режима
16:18ВС РФ заняли позиции южнее Закотного: "Дневник Десантника" про обстановку на Славянском направлении
16:03Укрэнерго предупреждает об ухудшении электроснабжения
16:02"Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы": Путин выступил на совещании судей. Главное к этому часу
15:56Президент Франции призвал все партии провести "чистки" в своих рядах и пошутил об овцах
15:52Как превратить спорт в политический цирк на крови: рецепты Зеленского
15:41Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел?
15:40"Весь мир в труху" Почему у украинского кризиса нет простых решений
15:03Залужный действительно был ранен — ракету навел Офис Зеленского
14:55ВС РФ поразили хранилище горючего и объекты энергетической инфраструктуры. Главные новости к этому часу
14:53"Этой зимой в Киеве произошла внутренняя катастрофа" — Зеленский
14:43Добыча нефти в Казахстане упала более чем на треть из-за украинской атаки на КТК
14:41Пропадай моя Телега…
14:33"Война закончится лишь истощением одной из сторон": канцлер ФРГ дал прогноз по Украине
14:26Брат британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан
14:14Военно-морские учения России, Китая и Ирана начались на Ближнем Востоке - СМИ
13:40Мать украинского военнопленного неплохо нажилась в его отсутствие
13:31Миндич удерживал в Кабмине подконтрольных ему чиновников — НАБУ
13:15Трамп уже не друг? Зеленский публично сжигает мосты с Вашингтоном. Хроника событий на 13:00 19 февраля
Лента новостейМолния