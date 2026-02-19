https://ukraina.ru/20260219/padenie-reytinga-trampa-pravda-ili-vymysel-1075834066.html

Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел?

Падение рейтинга Трампа: правда или вымысел?

19.02.2026

Опросы в США противоречивы, медиа дают противоположные прогнозы, а внутри США продолжается скрытое противостояние элит. При этом промежуточные выборы очень опасны для действующего президента.Автор монографии "Трампизм в Америке. Полдень консерватора" (Москва, АСТ), автор телеграм-канала: "Политэкономика момента", сотрудник НИУ ВШЭ Георгий Асатрян разбирает, сможет ли Трамп повторить редкий сценарий сохранения власти, почему опросам не стоит доверять и как противостояние либералов и трампистов превращается в "мягкую холодную войну".

