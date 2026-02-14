https://ukraina.ru/20260214/vidyat-ugrozu-s-raznykh-storon-suchkov-o-tom-kak-politika-ssha-tsementiruet-iranskoe-obschestvo-1075619570.html

"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество

Главной угрозой иранцы считают угрозу именно со стороны США, а не Израиля. Недавние протесты в стране увязываются с общей стратегией повышенного давления Вашингтона на правящий класс Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков

Отвечая на вопрос о том, цементирует ли американская угроза иранское общество, Сучков подтвердил этот тезис. "Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская", — заявил эксперт.По словам аналитика, протестные настроения внутри страны также увязываются с действиями США. "Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана", — пояснил Сучков.Эксперт добавил, что давление ощущается по нескольким направлениям одновременно, что только усиливает восприятие угрозы. "Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет", — подчеркнул собеседник издания.Таким образом, несмотря на этническое многообразие и наличие внутренних проблем, именно комплексное давление США выступает для Ирана главным консолидирующим фактором.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.

