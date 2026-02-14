https://ukraina.ru/20260214/vidyat-ugrozu-s-raznykh-storon-suchkov-o-tom-kak-politika-ssha-tsementiruet-iranskoe-obschestvo-1075619570.html
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество - 14.02.2026 Украина.ру
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество
Главной угрозой иранцы считают угрозу именно со стороны США, а не Израиля. Недавние протесты в стране увязываются с общей стратегией повышенного давления Вашингтона на правящий класс Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
2026-02-14T04:45
2026-02-14T04:45
2026-02-14T04:45
сша
иран
новости
дональд трамп
украина.ру
ближний восток
конфликт
война
ракеты
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_0:54:3449:1994_1920x0_80_0_0_4121fafd3219cd15abf9bfc12b157368.jpg
Отвечая на вопрос о том, цементирует ли американская угроза иранское общество, Сучков подтвердил этот тезис. "Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская", — заявил эксперт.По словам аналитика, протестные настроения внутри страны также увязываются с действиями США. "Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана", — пояснил Сучков.Эксперт добавил, что давление ощущается по нескольким направлениям одновременно, что только усиливает восприятие угрозы. "Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет", — подчеркнул собеседник издания.Таким образом, несмотря на этническое многообразие и наличие внутренних проблем, именно комплексное давление США выступает для Ирана главным консолидирующим фактором.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
сша
иран
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_359:0:3088:2047_1920x0_80_0_0_f82fc40cbd36b89e51abadbbb1868542.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, иран, новости, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, конфликт, война, ракеты, ядерное оружие, украина.ру дзен, международные отношения, международная политика, аналитики, аналитика
США, Иран, Новости, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, конфликт, война, ракеты, Ядерное оружие, Украина.ру Дзен, международные отношения, Международная политика, аналитики, Аналитика
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество
Главной угрозой иранцы считают угрозу именно со стороны США, а не Израиля. Недавние протесты в стране увязываются с общей стратегией повышенного давления Вашингтона на правящий класс Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
Отвечая на вопрос о том, цементирует ли американская угроза иранское общество, Сучков подтвердил этот тезис. "Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская", — заявил эксперт.
По словам аналитика, протестные настроения внутри страны также увязываются с действиями США. "Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана", — пояснил Сучков.
Эксперт добавил, что давление ощущается по нескольким направлениям одновременно, что только усиливает восприятие угрозы. "Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет", — подчеркнул собеседник издания.
Таким образом, несмотря на этническое многообразие и наличие внутренних проблем, именно комплексное давление США выступает для Ирана главным консолидирующим фактором.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.