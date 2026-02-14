"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество - 14.02.2026 Украина.ру
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество - 14.02.2026
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество
Главной угрозой иранцы считают угрозу именно со стороны США, а не Израиля. Недавние протесты в стране увязываются с общей стратегией повышенного давления Вашингтона на правящий класс Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
2026-02-14T04:45
2026-02-14T04:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/04/1075202257_0:54:3449:1994_1920x0_80_0_0_4121fafd3219cd15abf9bfc12b157368.jpg
Отвечая на вопрос о том, цементирует ли американская угроза иранское общество, Сучков подтвердил этот тезис. "Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская", — заявил эксперт.По словам аналитика, протестные настроения внутри страны также увязываются с действиями США. "Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана", — пояснил Сучков.Эксперт добавил, что давление ощущается по нескольким направлениям одновременно, что только усиливает восприятие угрозы. "Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет", — подчеркнул собеседник издания.Таким образом, несмотря на этническое многообразие и наличие внутренних проблем, именно комплексное давление США выступает для Ирана главным консолидирующим фактором.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
"Видят угрозу с разных сторон": Сучков о том, как политика США цементирует иранское общество

04:45 14.02.2026
 
Главной угрозой иранцы считают угрозу именно со стороны США, а не Израиля. Недавние протесты в стране увязываются с общей стратегией повышенного давления Вашингтона на правящий класс Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
Отвечая на вопрос о том, цементирует ли американская угроза иранское общество, Сучков подтвердил этот тезис. "Именно американская угроза считается основной, даже, что удивительно, не израильская", — заявил эксперт.
По словам аналитика, протестные настроения внутри страны также увязываются с действиями США. "Недавние протесты увязываются с общей стратегией повышенного давления США на правящий класс Ирана", — пояснил Сучков.
Эксперт добавил, что давление ощущается по нескольким направлениям одновременно, что только усиливает восприятие угрозы. "Американскую угрозу иранцы видят с разных сторон. И по ядерной части, и в виде стремления Штатов повлиять на сворачивание программы баллистических ракет", — подчеркнул собеседник издания.
Таким образом, несмотря на этническое многообразие и наличие внутренних проблем, именно комплексное давление США выступает для Ирана главным консолидирующим фактором.
Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
