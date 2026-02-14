"Цена удара слишком высока": эксперт МГИМО о том, развяжут ли США войну с Тегераном - 14.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260214/tsena-udara-slishkom-vysoka-ekspert-mgimo-o-tom-razvyazhut-li-ssha-voynu-s-tegeranom-1075619393.html
"Цена удара слишком высока": эксперт МГИМО о том, развяжут ли США войну с Тегераном
"Цена удара слишком высока": эксперт МГИМО о том, развяжут ли США войну с Тегераном - 14.02.2026
"Цена удара слишком высока": эксперт МГИМО о том, развяжут ли США войну с Тегераном
Вопрос о возможной военной операции США против Ирана остается открытым, несмотря на демонстрацию силы в прошлом году. Администрация США вынуждена учитывать внутреннюю политическую реакцию в преддверии выборов в Конгресс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
2026-02-14T04:30
2026-02-14T04:30
Комментируя вопрос о том, станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, Сучков признал возможности США, но указал на политические риски. "Американцы в прошлом году показали, что способны наносить точечные болезненные удары, но даже та операция вызвала внутри США довольно жесткую реакцию среди сторонников Трампа", — заявил эксперт.По мнению политолога, в ситуации, когда на носу у демократов и республиканцев промежуточные выборы в Конгресс даже точечная операция может по-разному срезонировать внутри американской политики, пояснил Сучков."Говорить о том, что военная операция неизбежна и Трамп ее начнет, наверно, все-таки нельзя. Хотя мы не знаем, какова внутренняя динамика переговоров: с порога ли иранцы отвергают все условия или хотят затянуть американцев в дальнейшие разговоры", — добавил собеседник издания.Таким образом, вопрос о военном сценарии напрямую зависит от двух факторов: исхода промежуточных выборов в США и поведения иранской стороны за столом переговоров, констатировал эксперт.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
"Цена удара слишком высока": эксперт МГИМО о том, развяжут ли США войну с Тегераном

04:30 14.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вопрос о возможной военной операции США против Ирана остается открытым, несмотря на демонстрацию силы в прошлом году. Администрация США вынуждена учитывать внутреннюю политическую реакцию в преддверии выборов в Конгресс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
Комментируя вопрос о том, станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, Сучков признал возможности США, но указал на политические риски.
"Американцы в прошлом году показали, что способны наносить точечные болезненные удары, но даже та операция вызвала внутри США довольно жесткую реакцию среди сторонников Трампа", — заявил эксперт.
По мнению политолога, в ситуации, когда на носу у демократов и республиканцев промежуточные выборы в Конгресс даже точечная операция может по-разному срезонировать внутри американской политики, пояснил Сучков.
"Говорить о том, что военная операция неизбежна и Трамп ее начнет, наверно, все-таки нельзя. Хотя мы не знаем, какова внутренняя динамика переговоров: с порога ли иранцы отвергают все условия или хотят затянуть американцев в дальнейшие разговоры", — добавил собеседник издания.
Таким образом, вопрос о военном сценарии напрямую зависит от двух факторов: исхода промежуточных выборов в США и поведения иранской стороны за столом переговоров, констатировал эксперт.
Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
