"Цена удара слишком высока": эксперт МГИМО о том, развяжут ли США войну с Тегераном

"Цена удара слишком высока": эксперт МГИМО о том, развяжут ли США войну с Тегераном

Вопрос о возможной военной операции США против Ирана остается открытым, несмотря на демонстрацию силы в прошлом году. Администрация США вынуждена учитывать внутреннюю политическую реакцию в преддверии выборов в Конгресс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков

Комментируя вопрос о том, станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, Сучков признал возможности США, но указал на политические риски. "Американцы в прошлом году показали, что способны наносить точечные болезненные удары, но даже та операция вызвала внутри США довольно жесткую реакцию среди сторонников Трампа", — заявил эксперт.По мнению политолога, в ситуации, когда на носу у демократов и республиканцев промежуточные выборы в Конгресс даже точечная операция может по-разному срезонировать внутри американской политики, пояснил Сучков."Говорить о том, что военная операция неизбежна и Трамп ее начнет, наверно, все-таки нельзя. Хотя мы не знаем, какова внутренняя динамика переговоров: с порога ли иранцы отвергают все условия или хотят затянуть американцев в дальнейшие разговоры", — добавил собеседник издания.Таким образом, вопрос о военном сценарии напрямую зависит от двух факторов: исхода промежуточных выборов в США и поведения иранской стороны за столом переговоров, констатировал эксперт.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.

