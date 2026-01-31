Потребляет меньше, чем Московский регион: Фролов про реальные энергетические потребности Украины - 31.01.2026 Украина.ру
Потребляет меньше, чем Московский регион: Фролов про реальные энергетические потребности Украины
Потребляет меньше, чем Московский регион: Фролов про реальные энергетические потребности Украины
После окончания зимы для снабжения подконтрольной Киеву территории может хватить всего 10-12 гигаватт электроэнергии. При этом Украина продолжает поставлять электричество в ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Отвечая на вопрос журналиста, в состоянии ли украинское руководство сейчас восстановить разрушенную энергетику, Фролов отметил, что нужно исходить из наиболее неблагоприятного для России сценария, когда восстановление может произойти быстро."Кроме того, надо понимать, что территория, подконтрольная Киеву, потребляет меньше электроэнергии, чем Московский регион", — сказал эксперт.На основе этого он дал оценку необходимой генерации. "Учитывая это обстоятельство, мы можем сказать, что после того, как холода спадут, им будет достаточно порядка 10-12 гигаватт электрической энергии для удовлетворения текущего спроса", — заявил Фролов, сразу же оговорив, что при этом остается вопрос доставки этих гигаватт.Далее эксперт указал на противоречивый факт. "Обращаю внимание, что даже сейчас является не только импортером электрической энергии со стороны Европейского Союза, но и экспортером в страны ЕС. Да, нельзя говорить, что она нетто-экспортёр, но какие-то объемы она поставляет", — отметил он.Это явление Фролов объяснил двумя вероятными причинами, связанными с состоянием сетей. "Либо эти объемы нельзя доставить на территорию Украины из-за повреждений электросетевого хозяйства, либо в конкретном регионе образовался избыток электроэнергии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
После окончания зимы для снабжения подконтрольной Киеву территории может хватить всего 10-12 гигаватт электроэнергии. При этом Украина продолжает поставлять электричество в ЕС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов
Отвечая на вопрос журналиста, в состоянии ли украинское руководство сейчас восстановить разрушенную энергетику, Фролов отметил, что нужно исходить из наиболее неблагоприятного для России сценария, когда восстановление может произойти быстро.
"Кроме того, надо понимать, что территория, подконтрольная Киеву, потребляет меньше электроэнергии, чем Московский регион", — сказал эксперт.
На основе этого он дал оценку необходимой генерации. "Учитывая это обстоятельство, мы можем сказать, что после того, как холода спадут, им будет достаточно порядка 10-12 гигаватт электрической энергии для удовлетворения текущего спроса", — заявил Фролов, сразу же оговорив, что при этом остается вопрос доставки этих гигаватт.
Далее эксперт указал на противоречивый факт. "Обращаю внимание, что даже сейчас является не только импортером электрической энергии со стороны Европейского Союза, но и экспортером в страны ЕС. Да, нельзя говорить, что она нетто-экспортёр, но какие-то объемы она поставляет", — отметил он.
Это явление Фролов объяснил двумя вероятными причинами, связанными с состоянием сетей. "Либо эти объемы нельзя доставить на территорию Украины из-за повреждений электросетевого хозяйства, либо в конкретном регионе образовался избыток электроэнергии", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Фролов: Пока режим на Украине держится за власть, он справится и с блэкаутом, и с протестами" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему украинского блэкаута в интервью "Иван Скориков: Украину сломают не удары России по энергетике Киева, а падение Славянска и Краматорска" на сайте Украина.ру.
