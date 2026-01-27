https://ukraina.ru/20260127/kak-udary-po-energetike-ukrainy-povliyayut-na-boevikov-vsu-i-chto-delat-rossii-v-dalneyshem--drabkin-1074860080.html
Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин
видео
россия
украина
европа
вооруженные силы украины
украина.ру
ес
украина-ес
военная помощь украине
сво
Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру рассказал об ошибках в прогнозах по завершению СВО, а также оценил готовность сторон конфликта к затяжной войне:00:36 - Прогноз по завершению СВО;03:09 - О ресурсах для продолжения войны и о том, что ждёт страны Европы; 08:17 - Освобождение конституционных регионов России; 11:41 - Об обеспечении личного состава и иностранных добровольцах; 16:01 - Артиллерия и беспилотные системы; 18:50 - О слаженности действий ВС РФ и ударах по украинским тылам; 22:58 - Восстановление освобождённых территорий; 23:38 - Плюсы и минусы от затягивания СВО.ТГ-канал фонда "Я помню": https://t.me/rzhev42 Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
ТГ-канал фонда "Я помню": https://t.me/rzhev42