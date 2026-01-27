https://ukraina.ru/20260127/kak-udary-po-energetike-ukrainy-povliyayut-na-boevikov-vsu-i-chto-delat-rossii-v-dalneyshem--drabkin-1074860080.html

Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин

Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин - 27.01.2026 Украина.ру

Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин

Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру рассказал об ошибках в прогнозах по завершению СВО, а также оценил... Украина.ру, 27.01.2026

2026-01-27T08:55

2026-01-27T08:55

2026-01-27T08:55

видео

россия

украина

европа

вооруженные силы украины

украина.ру

ес

украина-ес

военная помощь украине

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074859955_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1175fc470c5d9f3028aaf64207966887.png

Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру рассказал об ошибках в прогнозах по завершению СВО, а также оценил готовность сторон конфликта к затяжной войне:00:36 - Прогноз по завершению СВО;03:09 - О ресурсах для продолжения войны и о том, что ждёт страны Европы; 08:17 - Освобождение конституционных регионов России; 11:41 - Об обеспечении личного состава и иностранных добровольцах; 16:01 - Артиллерия и беспилотные системы; 18:50 - О слаженности действий ВС РФ и ударах по украинским тылам; 22:58 - Восстановление освобождённых территорий; 23:38 - Плюсы и минусы от затягивания СВО.ТГ-канал фонда "Я помню": https://t.me/rzhev42 Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

россия

украина

европа

кндр

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, европа, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, украина-ес, военная помощь украине, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, артиллерия, бпла, союзное государство, союзники, кндр, белоруссия, многовекторность, восстановление донбасса, разгром всу, видео