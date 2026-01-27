Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин - 27.01.2026 Украина.ру
Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин
Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин - 27.01.2026
Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин
Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру рассказал об ошибках в прогнозах по завершению СВО, а также оценил...
2026-01-27T08:55
2026-01-27T08:55
видео
россия
украина
европа
вооруженные силы украины
украина.ру
ес
украина-ес
военная помощь украине
сво
Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру рассказал об ошибках в прогнозах по завершению СВО, а также оценил готовность сторон конфликта к затяжной войне:00:36 - Прогноз по завершению СВО;03:09 - О ресурсах для продолжения войны и о том, что ждёт страны Европы; 08:17 - Освобождение конституционных регионов России; 11:41 - Об обеспечении личного состава и иностранных добровольцах; 16:01 - Артиллерия и беспилотные системы; 18:50 - О слаженности действий ВС РФ и ударах по украинским тылам; 22:58 - Восстановление освобождённых территорий; 23:38 - Плюсы и минусы от затягивания СВО.ТГ-канал фонда "Я помню": https://t.me/rzhev42 Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
украина
европа
кндр
белоруссия
Украина.ру
видео, россия, украина, европа, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, украина-ес, военная помощь украине, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, артиллерия, бпла, союзное государство, союзники, кндр, белоруссия, многовекторность, восстановление донбасса, разгром всу, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС, Украина-ЕС, военная помощь Украине, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, завершение СВО, артиллерия, БПЛА, Союзное государство, союзники, КНДР, Белоруссия, многовекторность, восстановление Донбасса, разгром ВСУ

Как удары по энергетике Украины повлияют на боевиков ВСУ и что делать России в дальнейшем — Драбкин

08:55 27.01.2026
 
Военный историк, основатель и руководитель фонда "Я помню" Артём Драбкин в эфире Украина.ру рассказал об ошибках в прогнозах по завершению СВО, а также оценил готовность сторон конфликта к затяжной войне:
00:36 - Прогноз по завершению СВО;
03:09 - О ресурсах для продолжения войны и о том, что ждёт страны Европы;
08:17 - Освобождение конституционных регионов России;
11:41 - Об обеспечении личного состава и иностранных добровольцах;
16:01 - Артиллерия и беспилотные системы;
18:50 - О слаженности действий ВС РФ и ударах по украинским тылам;
22:58 - Восстановление освобождённых территорий;
23:38 - Плюсы и минусы от затягивания СВО.
ТГ-канал фонда "Я помню": https://t.me/rzhev42
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
Видео Россия Украина Европа Вооруженные силы Украины ЕС военная помощь Украине СВО
 
Лента новостейМолния