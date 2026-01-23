https://ukraina.ru/20260123/zelenskiy-rasskazal-o-klyuchevom-voprose-kotoryy-podnimut-v-abu-dabi-1074720282.html

Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби

Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби - 23.01.2026 Украина.ру

Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби

Владимир Зеленский 23 января заявил, что на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби обсудят вопрос Донбасса

"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", - заверил Зеленский.Также он отметил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию.Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что главной темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.Подробнее - в материале Трамп прокомментировал трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби на сайте Украина.ру.

