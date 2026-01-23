https://ukraina.ru/20260123/zelenskiy-rasskazal-o-klyuchevom-voprose-kotoryy-podnimut-v-abu-dabi-1074720282.html
Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби - 23.01.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
Владимир Зеленский 23 января заявил, что на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби обсудят вопрос Донбасса
2026-01-23T11:54
2026-01-23T11:54
2026-01-23T11:54
новости
россия
украина
владимир зеленский
сша
юрий ушаков
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065737288_0:21:1043:608_1920x0_80_0_0_b8e2fc255bb98d1ea8818d711ddb84ff.jpg
"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", - заверил Зеленский.Также он отметил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию.Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что главной темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.Подробнее - в материале Трамп прокомментировал трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065737288_23:0:950:695_1920x0_80_0_0_54d1d036d1ae9c91a4761ed1aba9ddf9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, владимир зеленский, сша, юрий ушаков, дональд трамп, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Украина.ру
Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
Владимир Зеленский 23 января заявил, что на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби обсудят вопрос Донбасса
"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", - заверил Зеленский.
Также он отметил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию.
Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что главной темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.