Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби - 23.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260123/zelenskiy-rasskazal-o-klyuchevom-voprose-kotoryy-podnimut-v-abu-dabi-1074720282.html
Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби - 23.01.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
Владимир Зеленский 23 января заявил, что на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби обсудят вопрос Донбасса
2026-01-23T11:54
2026-01-23T11:54
новости
россия
украина
владимир зеленский
сша
юрий ушаков
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065737288_0:21:1043:608_1920x0_80_0_0_b8e2fc255bb98d1ea8818d711ddb84ff.jpg
"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", - заверил Зеленский.Также он отметил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию.Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что главной темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.Подробнее - в материале Трамп прокомментировал трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065737288_23:0:950:695_1920x0_80_0_0_54d1d036d1ae9c91a4761ed1aba9ddf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир зеленский, сша, юрий ушаков, дональд трамп, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, США, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Украина.ру

Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби

11:54 23.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский 23 января заявил, что на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби обсудят вопрос Донбасса
"Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра", - заверил Зеленский.
Также он отметил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию.
Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что главной темой переговоров в Абу-Даби станет территориальный вопрос.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Подробнее - в материале Трамп прокомментировал трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСШАЮрий УшаковДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:07В интернете неистово троллят террориста и экстремиста Буданова, за его угодливую и помпезную позу на встрече с Трампом
11:55Французской прессой выявлен "единственный европеец, способный повлиять на волю американского президента"
11:54Зеленский рассказал о "ключевом вопросе", который поднимут в Абу-Даби
11:40УФСБ по Тульской области пресекло попытку мошенничества в отношении жены воюющего военнослужащего
11:38Европа перешла Рубикон в отношениях с США - Politico
11:04Мерц хочет объединиться с Мелони, чтобы управлять Евросоюзом - Politico
10:54Итоги встречи Трампа с Зеленским
10:52Штурмовики российской группировки "Север" освободили Симиновку
10:50Какой удар ВС России опрокинет энергетику и железную дорогу на Украине — Насонов
10:48В Крыму задержаны диверсанты, работавшие на Украину
10:43США направляют авианосную группу на Ближний Восток. Главное к этому часу
10:40Трамп договаривается о запрете доступа России и Китая к ресурсам Гренландии
10:40Конец эпохи "романтиков с большой дороги"
10:31Поездка в Давос стала большой неудачей для Зеленского - FT
10:03Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 января
10:00Переговоры по Украине, провалы ВСУ, добивающий энергокризис. Хроника событий на утро 23 января
09:54Изюмское направление: ВС РФ продолжают наступление
09:36"Пакет процветания" для Украины почти готов — глава ЕК
09:27В Алтайском крае двоих подростков обвинили в диверсии
09:23Глава МИД Ирана назвал Зеленского клоуном
Лента новостейМолния