Замкнутое "кольцо" военных баз НАТО: эксперт оценил риски перехода Гренландии под контроль США
Реализация планов США в отношении Гренландии приведет к ухудшению геополитического положения России в Арктике. Это создаст конфигурацию, при которой страна окажется в стратегическом окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
По оценке эксперта, расширение контроля Соединенных штатов над Гренландией может привести к созданию замкнутого кольца военных баз США и НАТО вокруг северной территории России. Гриняев детализировал долгосрочные последствия таких событий. "Это отрицательно скажется на экономических интересах России, которые зависят от разработки арктических месторождений углеводородов и стратегических минералов", — отметил аналитик. По его словам, углубление американо-датского военного партнёрства и потенциальное присоединение Гренландии к системе безопасности США означают долгосрочное усиление стратегического окружения России.Эксперт подчеркнул, что возможное расширение системы контроля США над арктическими водами и размещение военной техники на базах в Гренландии ограничат возможности России. "Мы будем ограничены в действиях в регионе до критического значения. А возможное расширение системы контроля США над арктическими водами, размещение военной техники на базах в Гренландии скуёт силы Северного флота и ограничит Россию в возможности маневра в Северной Атлантике", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему территориальных претензий Трампа в Арктике — в материале Кирилла Курбатова "Никита Белухин: Если США разместят в Гренландии ПРО и F-35, Россия будет готовиться к ударам по Питуффику" на сайте Украина.ру.
По оценке эксперта, расширение контроля Соединенных штатов над Гренландией может привести к созданию замкнутого кольца военных баз США и НАТО вокруг северной территории России.
Гриняев детализировал долгосрочные последствия таких событий. "Это отрицательно скажется на экономических интересах России, которые зависят от разработки арктических месторождений углеводородов и стратегических минералов", — отметил аналитик.
По его словам, углубление американо-датского военного партнёрства и потенциальное присоединение Гренландии к системе безопасности США означают долгосрочное усиление стратегического окружения России.
Эксперт подчеркнул, что возможное расширение системы контроля США над арктическими водами и размещение военной техники на базах в Гренландии ограничат возможности России.
"Мы будем ограничены в действиях в регионе до критического значения. А возможное расширение системы контроля США над арктическими водами, размещение военной техники на базах в Гренландии скуёт силы Северного флота и ограничит Россию в возможности маневра в Северной Атлантике", — подытожил собеседник издания.
