Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике
Для противодействия американскому давлению в Арктике России нужна проактивная стратегия, сочетающая военное укрепление и экономическое развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
Аналитик считает, что с учетом возможного расширения американского военного присутствия в Гренландии России необходимо изменить подход в Арктике. По мнению эксперта, приоритетом должно стать ускоренное укрепление военной инфраструктуры Северного флота и системы раннего предупреждения на арктическом направлении.
"Одновременно нам необходимо активизировать дипломатические усилия в ОНН и иных доступных форматах — для закрепления принципа недопустимости силового изменения статуса арктических территорий и поддержки формулы, согласно которой судьба Гренландии может определяться только волеизъявлением её населения", — заявил аналитик.
Также, по его словам, особое значение приобретает экономическое противодействие. "Особое значение приобретает ускоренное развитие СМП в тесной кооперации с Китаем и другими азиатскими партнёрами. Это станет альтернативой любым попыткам внешнего контроля над арктической логистикой", — отметил Гриняев.
Такое сочетание мер позволит России снизить риск стратегического окружения и сохранить пространство для маневра в Арктике.
