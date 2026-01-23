Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике - 23.01.2026 Украина.ру
Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике
Для противодействия американскому давлению в Арктике России нужна проактивная стратегия, сочетающая военное укрепление и экономическое развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
Аналитик считает, что с учетом возможного расширения американского военного присутствия в Гренландии России необходимо изменить подход в Арктике. По мнению эксперта, приоритетом должно стать ускоренное укрепление военной инфраструктуры Северного флота и системы раннего предупреждения на арктическом направлении.Также, по его словам, особое значение приобретает экономическое противодействие. "Особое значение приобретает ускоренное развитие СМП в тесной кооперации с Китаем и другими азиатскими партнёрами. Это станет альтернативой любым попыткам внешнего контроля над арктической логистикой", — отметил Гриняев.Такое сочетание мер позволит России снизить риск стратегического окружения и сохранить пространство для маневра в Арктике.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
Для противодействия американскому давлению в Арктике России нужна проактивная стратегия, сочетающая военное укрепление и экономическое развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
Аналитик считает, что с учетом возможного расширения американского военного присутствия в Гренландии России необходимо изменить подход в Арктике. По мнению эксперта, приоритетом должно стать ускоренное укрепление военной инфраструктуры Северного флота и системы раннего предупреждения на арктическом направлении.
"Одновременно нам необходимо активизировать дипломатические усилия в ОНН и иных доступных форматах — для закрепления принципа недопустимости силового изменения статуса арктических территорий и поддержки формулы, согласно которой судьба Гренландии может определяться только волеизъявлением её населения", — заявил аналитик.
Также, по его словам, особое значение приобретает экономическое противодействие. "Особое значение приобретает ускоренное развитие СМП в тесной кооперации с Китаем и другими азиатскими партнёрами. Это станет альтернативой любым попыткам внешнего контроля над арктической логистикой", — отметил Гриняев.
Такое сочетание мер позволит России снизить риск стратегического окружения и сохранить пространство для маневра в Арктике.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.
