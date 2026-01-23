https://ukraina.ru/20260123/razvitie-sevmorputi-i-ukreplenie-severnogo-flota-grinyaev-nazval-prioritety-rossii-v-arktike-1074677836.html

Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике

Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике - 23.01.2026 Украина.ру

Развитие Севморпути и укрепление Северного флота: Гриняев назвал приоритеты России в Арктике

Для противодействия американскому давлению в Арктике России нужна проактивная стратегия, сочетающая военное укрепление и экономическое развитие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев

2026-01-23T05:00

2026-01-23T05:00

2026-01-23T05:00

новости

россия

арктика

китай

дональд трамп

гренландия

экономика

логистика

севморпуть

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103307/46/1033074618_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_ed4663c310ce7a09935a5ae91795d806.jpg

Аналитик считает, что с учетом возможного расширения американского военного присутствия в Гренландии России необходимо изменить подход в Арктике. По мнению эксперта, приоритетом должно стать ускоренное укрепление военной инфраструктуры Северного флота и системы раннего предупреждения на арктическом направлении.Также, по его словам, особое значение приобретает экономическое противодействие. "Особое значение приобретает ускоренное развитие СМП в тесной кооперации с Китаем и другими азиатскими партнёрами. Это станет альтернативой любым попыткам внешнего контроля над арктической логистикой", — отметил Гриняев.Такое сочетание мер позволит России снизить риск стратегического окружения и сохранить пространство для маневра в Арктике.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации вокруг Гренландии — в статье Павла Котова "Гренландия: как Трамп вернул Запад в начало 20 века и к чему теперь готовиться России" на сайте Украина.ру.

россия

арктика

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, арктика, китай, дональд трамп, гренландия, экономика, логистика, севморпуть, главные новости, аналитики, эксперты