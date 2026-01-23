https://ukraina.ru/20260123/buditeli-donbassa-donetskiy-kryazh--gazeta-podgotovivshaya-russkuyu-vesnu-1074599247.html

22 января 1993 года вышел в свет первый номер газеты "Донецкий кряж" – издания, без которого не могло быть победы Русской Весны в Донбассе. За двадцать один год своего существования она немало способствовала как становлению русского самосознания шахтёрского края, так и построению идеологической базы будущей борьбы за воссоединение Отечества

Для автора этих строк работа в "Кряже" стала целым этапом журналистской биографии: довелось исполнять обязанности собственного корреспондента в Российской Федерации. Поэтому на многие моменты буду смотреть через призму собственной судьбы.Кряжистая команда собкоров"Донецкий кряж" (по старой редакционной привычке часто пишу название в дореволюционной орфографии – "Донецкiй кряжъ", что в то время являлось своего рода фрондой против ползучей украинизации) был основан собственными корреспондентами некогда центральных, а теперь – оказавшихся в другой стране, изданий "Правда", "Экономическая газета", "Труд" и информагентства ТАСС как ответ на распад СССР и набиравшего обороты разрыва связей с Россией. Редакцию возглавили работавшие в донецком корпункте "Правды" супруги Тамара и Борис Глотовы. Им удалось собрать команду не только единомышленников, но и сильных профессионалов. Благодаря этому достаточно быстро "Кряж" обрёл почти официальный титул "газеты собкоров". Эпоху Глотовых я уже не застал: к 2005 году, когда пришёл в коллектив, издание возглавляла их воспитанница Марина Харькова – грамотный и сильный редактор.Почему газета получила такое наименование? Прежде всего потому, что Донецкий кряж – это древний горный хребет, с которым связаны угольные месторождения Донбасса. Во-вторых, само слово "кряж" в старину являлось синонимом позвоночника: не зря человека крепкого телосложения и в наши дни называют кряжистым, а слабохарактерного зовут бесхребетным. Поэтому горный массив стал символом того духовного каркаса и той точки опоры, которые были необходимы людям в эпоху постперестроечного безвременья.Издание объединяло инициативных и творчески самостоятельных авторов со сложившимися взглядами. Политический обозреватель Игорь Сычёв – мой коллега по Интердвижению Донбасса, обладатель высокой эрудиции и никогда не лезший за словом в карман. Проживающий и сейчас в Амвросиевке Василий Семёнов, в чьём ведении находился весь юго-восточный сектор тогда ещё Донецкой области – непревзойдённый знаток глубинки, способный находить яркие темы там, где другой автор прошёл бы мимо. Заместитель главного редактора Алексей Иванов являлся мастером развенчания политических оппонентов, что было незаменимым качеством в дни, когда поднимала голову необандеровщина. Людмила Лях отличалась умением раскрывать остросоциальную проблематику. Игорь Ребров пользовался репутацией прирождённого спортивного комментатора, Людмилу Гордееву мы называли "нашим человеком в Русском мире", а принципиальности Екатерины Михайловой мог позавидовать любой из нас.Результат командной работы был налицо: "Кряж" выходил тиражом 80 тысяч экземпляров и имел подписчиков во всех регионах Украины. Тем более, что равных ему по уровню изданий, находившихся на жёстко пророссийских позициях, найти было сложно. Хорошо помню, как однажды выступил на страницах "Кряжа" с острым материалом, посвящённым проблемам русского движения, так мне звонили из Харькова, Днепропетровска, Одессы и Севастополя: животрепещущая тема породила достаточно интересную и оживлённую дискуссию.Мост между Донецком и МосквойВ обязанности вашего покорного слуги входило держать открытым для донецкого читателя окно в Россию. С 2007 по 2014 год "Кряж" был одним из двенадцати украинских СМИ, имевших постоянно аккредитованного собкора при МИД РФ, при этом редакции остальных одиннадцати располагались в Киеве.Приходилось и открывать Донбасс для россиян: тогда шахтёрским краем и его русской сущностью мало кто интересовался. Помню звучавшие вопросы со стороны интервьюируемых: "Почему такое солидное пророссийское издание выходит не в Севастополе, а в каком-то там Донецке?" или "Почему дончане так интересуются Россией? Вам что, больше крымчан в Россию надо?" Не забуду удивлённые взгляды собеседников, наповал сражённых информацией о том, что на Крымском полуострове по данным Центризбиркома Украины за весь пробандеровский спектр от либеральной Юлии Тимошенко до агрессивного Олега Тягныбока* голосует пятая часть избирателей, а в Донбассе – в семь раз меньше.Мой путь к этой должности заслуживает того, чтобы о нём рассказать.До "Кряжа" я работал в Донецком институте туристического бизнеса, где даже успел отойти от преподавания чтобы заняться созданием экскурсий, написанием путеводителей и редактированием монографий. Попутного материала по истории Донбасса в ходе таких разработок появлялось много и "Кряж" охотно публиковал его у себя: газета была открыта для внештатных авторов. Помимо этого, увлекался путешествиями, поэтому, когда узнали, что собираюсь встречать Новый год в Абхазии, то попросили привезти репортаж оттуда. Просьбу редакции я выполнил и получил новое предложение: привезти серию очерков из Южной Осетии куда февральской ночью пришлось прорываться по Транскавказской автомагистрали сквозь лавины. После этого освещал конфликт вокруг острова Тузла: до сих пор вспоминаю жуткий штормовой ветер, бушевавший в ту весну над Таманским полуостровом. Ну а потом пригласили на заседание редколлегии, где протянули ручку и лист бумаги, озвучив всем понятное предложение…Вышеупомянутые поездки, прошедшие совершенно спокойно по причине надлежащего уровня подготовки к ним, открыли для меня увлекательный мир международной журналистики и основы работы в "горячих точках". Именно тогда и пришлось познакомиться с таким явлением как аккредитация во всех его разновидностях: пару десятилетий назад нынешние объёмы бюрократизма в работе журналиста были характерны либо для международников, либо для освещающих очень специфические темы вроде армии и большой политики.Моя аккредитационная карточка ядовито-зелёного цвета не раз становилась допуском для наших читателей к самой эксклюзивной информации. Про Госдуму упоминать излишне: происходившее в её стенах освещалось постоянно. Зато фурор произвёл репортаж из Донбасской тяжелобомбардировочной авиадивизии: ну кто бы мог представить, что соединению, на вооружении которого состоит гордость отечественной авиации Ту-160, гвардейское знамя вручили в Горловке?Хороший бой прозападным силам в информационном пространстве удалось дать серией материалов к сорокалетию полёта Георгия Берегового – первого космонавта Донбасса: "Кряж" был, наверное, единственным изданием на Украине, которое нарушило навязанный сверху бойкот этой темы. Напомним, что "помаранчевый" режим постоянно упрекал Берегового за то, что тот принял участие в судьбе совершившего ошибку молодости Виктора Януковича. У нас появились и воспоминания о покорителе Вселенной, и экскурсия по Звёздному Городку, и даже интервью с первой в мире космической династией Волковых– выходцев из Горловки.Ещё одной постоянно освещаемой темой была Госпрограмма переселения соотечественников – единственный на тот момент действенный путь воссоединения в Отечестве. И среди наших читателей были те, кто успешно прошёл этот путь.Из исторической тематики безусловно вспоминается территориальный конфликт 1920-х годов между УССР и РСФСР, вызванный насильственной передачей Донбасса Украине. Публикация вызвала очень большой резонанс и стала одним из тех зёрен, которые проросли в сознании наших земляков весной 2014 года.Ну а наиболее запомнившееся интервью было с Артёмом Фёдоровичем Сергеевым – сыном главы Донецко-Криворожской Республики. Так получилось, что для моего собеседника оно стало духовным завещанием, адресованным жителям Донбасса.Самую большую оценку своей работе я получил, как это ни странно, от Арсения Яценюка: тот в 2012 году во время одного из приездов в Донецк потребовал, чтобы "Кряж" не только прекратил писать о России в положительном ключе, но и отозвал из Москвы своего собкора, то бишь меня. Разумеется, с нашей стороны прозвучал отказ.Феникс, превратившийся в пепелОднажды мне попался на глаза достаточно интересный термин "поколенческое издание". То есть это газета или журнал, которые могут существовать лишь в определённый период времени при соответствующих условиях и уходят со сцены вместе со своей эпохой. Таким поколенческим изданием оказался и старый "Донецкий кряж"Он стал достоянием истории в конце июня 2014 года, когда набиравшее обороты военное противостояние в Донбассе сделало выпуск газеты невозможным. В том же году предпринимались попытки возобновить работу издания, однако успеха они не имели как минимум потому, что "Кряж" полностью выполнил свои изначальные цели и задачи.Летом 2023 года возникла идея возрождения газеты. Скажу, что сам был категорически против этого: незачем нарушать сон Тамерлана хотя бы потому, что дважды в одну реку войти не суждено, а всё великое случается только один раз. К сожалению, остался в меньшинстве, хотя и помогал по мере сил становлению проекта даже при том, что не скрывал своего скептицизма.Становление нового "Кряжа" проходило тяжело, болезненно и заняло более года. Повторить успех легендарного предшественника новая газета так и не смогла даже на сотую долю процента: возобновление издания прошло незамеченным не только в Донбассе, но и по другую сторону линии фронта, хотя там за донецкой прессой следят пристально.В нынешнем "Донецком кряже" от старого осталось одно лишь название. Ветераны оказались невостребованными, поддерживать традиции некому. Сегодня это уже не тот боевой листок, откровенно говоривший с читателем о наболевшем, который боролся сам и звал к борьбе. Новый "Кряж" представляет собой безликое типичное парадно-глянцевое издание, существующее разве что для отчётов в высокие и не очень кабинеты о проделанной работе**.И это при том, что людям нужны СМИ, пользующиеся их доверием и поднимающие животрепещущие проблемы.* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.** Мнение автора. Редакция своего мнения по проблеме не имеет, хотя с высокой оценкой старого "кряжа" полностью согласна.

