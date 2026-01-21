Зачем Трампу нужен "Совет мира"? - 21.01.2026 Украина.ру
Зачем Трампу нужен "Совет мира"?
Зачем Трампу нужен "Совет мира"?
2026-01-21T17:46
2026-01-21T17:46
Президент США объявил о создании "Совета мира", куда уже пригласил действующих лидеров крупных держав. Раньше такой формат использовался для координации финансирования восстановления Газы.Теперь амбиции организации выросли: по задумке Трампа "совет" может заменить собой ООН.О том, для чего Трампу нужен эта организация и на что "Совет мира" будет похож, рассказал обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
Украина.ру
видео, сша, газа, дональд трамп, василий стоякин, совет мира, оон, украина.ру, видео
Видео, США, Газа, Дональд Трамп, Василий Стоякин, Совет мира, ООН

Зачем Трампу нужен "Совет мира"?

17:46 21.01.2026
 
Президент США объявил о создании "Совета мира", куда уже пригласил действующих лидеров крупных держав. Раньше такой формат использовался для координации финансирования восстановления Газы.
Теперь амбиции организации выросли: по задумке Трампа "совет" может заменить собой ООН.
О том, для чего Трампу нужен эта организация и на что "Совет мира" будет похож, рассказал обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
