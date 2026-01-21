https://ukraina.ru/20260121/odesskikh-vrachey-obvinili-v-podryve-mobilizatsii-1074610836.html

Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"

Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации" - 21.01.2026 Украина.ру

Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"

На Украине разоблачили очередную организованную группу, помогавшую уклонистам на возмездной основе. Об этом 21 января сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-01-21T13:00

2026-01-21T13:00

2026-01-21T13:00

новости

украина

одесса

сша

гбр

вооруженные силы украины

минобороны

всу

мобилизация на украине

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074610230_0:159:1600:1059_1920x0_80_0_0_c096a061890dd3b8caa25454883a0bc8.jpg

"Сотрудники ДБР обнаружили всех участников схемы подрыва мобилизации и сообщили о подозрениях комиссии внештатных врачей ВЛК Приморского РТЦК и СП Одессы, - рассказали в ведомстве. - Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ранее ГБР".По данным следствия, схему организовал местный житель, который вовлёк в неё сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и ещё двух знакомых. "Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тыс. долларов США. Обмен документами и деньгами осуществлялся через почтовые отправления", рассказали в ГБР.Там также сообщили, что следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" выводы о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия. "Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. В итоге такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы", - рассказали в ведомстве. Четырём членам военно-врачебной комиссии сообщены о "подозрении" в служебном подлоге. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.Также в новостях: "Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судомВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

одесса

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесса, сша, гбр, вооруженные силы украины, минобороны, всу, мобилизация на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, уклонисты, врач, коррупция, криминал, ситуация на украине