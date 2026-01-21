Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации" - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/odesskikh-vrachey-obvinili-v-podryve-mobilizatsii-1074610836.html
Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"
Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации" - 21.01.2026 Украина.ру
Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"
На Украине разоблачили очередную организованную группу, помогавшую уклонистам на возмездной основе. Об этом 21 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-01-21T13:00
2026-01-21T13:00
новости
украина
одесса
сша
гбр
вооруженные силы украины
минобороны
всу
мобилизация на украине
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074610230_0:159:1600:1059_1920x0_80_0_0_c096a061890dd3b8caa25454883a0bc8.jpg
"Сотрудники ДБР обнаружили всех участников схемы подрыва мобилизации и сообщили о подозрениях комиссии внештатных врачей ВЛК Приморского РТЦК и СП Одессы, - рассказали в ведомстве. - Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ранее ГБР".По данным следствия, схему организовал местный житель, который вовлёк в неё сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и ещё двух знакомых. "Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тыс. долларов США. Обмен документами и деньгами осуществлялся через почтовые отправления", рассказали в ГБР.Там также сообщили, что следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" выводы о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия. "Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. В итоге такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы", - рассказали в ведомстве. Четырём членам военно-врачебной комиссии сообщены о "подозрении" в служебном подлоге. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.Также в новостях: "Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судомВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
одесса
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074610230_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_c9a6f055d9a894fa5d35172175df5d83.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, одесса, сша, гбр, вооруженные силы украины, минобороны, всу, мобилизация на украине, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, уклонисты, врач, коррупция, криминал, ситуация на украине
Новости, Украина, Одесса, США, ГБР, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВСУ, мобилизация на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, уклонисты, врач, коррупция, криминал, ситуация на Украине

Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"

13:00 21.01.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
На Украине разоблачили очередную организованную группу, помогавшую уклонистам на возмездной основе. Об этом 21 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Сотрудники ДБР обнаружили всех участников схемы подрыва мобилизации и сообщили о подозрениях комиссии внештатных врачей ВЛК Приморского РТЦК и СП Одессы, - рассказали в ведомстве. - Врачи действовали в сговоре с участниками масштабной коррупционной схемы, разоблаченной ранее ГБР".
По данным следствия, схему организовал местный житель, который вовлёк в неё сотрудника Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, работника Приморского РТЦК и СП и ещё двух знакомых.
"Дельцы предлагали желающим избежать военной службы за 16 тыс. долларов США. Обмен документами и деньгами осуществлялся через почтовые отправления", рассказали в ГБР.
Там также сообщили, что следствие установило новые эпизоды, по которым медики оформляли "липовые" выводы о прохождении военно-врачебной комиссии для военнообязанных из разных регионов Украины без их фактического присутствия.
"Один врач мог ставить подпись в заключении как за себя, так и за других членов комиссии. В итоге такие "справки" давали возможность призывникам незаконно оформить отсрочку от службы", - рассказали в ведомстве.
Четырём членам военно-врачебной комиссии сообщены о "подозрении" в служебном подлоге. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Также в новостях: "Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаОдессаСШАГБРВооруженные силы УкраиныМинобороныВСУмобилизация на УкраинеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасуклонистыврачкоррупциякриминалситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:3821 января 2026 года, утренний эфир
13:27Песков предложил дождаться разъяснений о неизвестном оружии, заявленном Трампом
13:18Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
13:16Украинский тупик и молдавский зондаж
13:02Память о трагедиях, смена мировых площадок и новые угрозы суверенитету. Хроника событий к 13:00 21 января
13:00Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"
12:5820 января 2026 года, вечерний эфир
12:45Славянско-Краматорское направление: ВС РФ наращивают давления на ВСУ
12:39"Жестокое насилие": замкомбата ВСУ из Сумской области предстанет перед судом
12:38Вся власть Совету. Председатель Трамп создает "убийцу" ООН
12:34Жители четырех областей Украины остались без света - энергетики
12:05Мемориальная акция в Донецке, ВЭФ думает о релокации, Канада напугана казусом Гренландии. Новости 12.00
11:56Трамп хочет стать как Путин — Медведев
11:43Так и не дождавшись Трампа: Макрон улетел из Давоса
11:30Выросло число пострадавших из-за атаки дрона в Адыгее
11:16Минфин РФ не выплатит долги Российской империи
10:58Трамп похвастался "удивительным оружием" США
10:53ЧП в Дебальцево в ДНР: что известно к этому моменту
10:41ФСБ предотвратила теракт в Уфе, Франция запросила учения НАТО в Гренландии. Главные новости
10:31Железняк нашел виноватого в критической ситуации в Киеве
Лента новостейМолния