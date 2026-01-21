https://ukraina.ru/20260121/1074627661.html

Максим Равреба: Украинские беженцы, которые попадают в Белоруссию, хотели бы связать свою жизнь с Россией

Белоруссия относится к гражданам Украины очень хорошо. Особенно к тем, кто прибывает на ее территорию и говорит, что хотел бы здесь найти убежище. При этом белорусские власти осознают, что сюда могут пребывать не только настоящие беженцы с благими намерениями, но и шпионы и диверсанты. КГБ республики за этим внимательно следит

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Максим Равреба – известный киевский журналист и общественный деятель, который после государственного переворота 2014 года проживает в ГомелеРанее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в 2025 году при попытке незаконного пересечения границы с Белоруссией были задержаны 1424 человека. Это на 913 человек больше, чем задержанных в том же году за попытку пробраться в Польшу. Также на днях были опубликованы данные Польской пограничной стражи, что с февраля 2022 года по 1 декабря 2025 года из Белоруссии в Польшу прибыло более 80 тыс. украинских мужчин в возрасте 18–60 лет.- Максим, достаточно ли этих цифр для того, чтобы считать Белоруссию полноценным хабом для украинских беженцев?- Белоруссия с самого начала СВО предлагала свою территорию гражданам Украины в качестве убежища. Для республики это вторая серия беженцев после 2014 года. По словам Лукашенко, в 2014 году на территорию РБ прибыло более 100 тысяч граждан Украины. Личным указом президента им предоставили документы (какие они захотели), работу и жилье. В 2022 году Белоруссия предложила все то же самое, однако Украина заблокировала своим гражданам возможность уехать в Белоруссию и в Россию.Тем не менее, граждане Украины, которые решили больше не связывать свою жизнь с этим государством, находят способ приехать в РБ. А там уж как карта ляжет. Да, они используют территорию Белоруссии как хаб, но в основном для переезда в Россию.Кстати, немало украинских граждан пребывают в Белоруссию с территории Польши, но в основном это женщины или мужчины старше 60 лет. То есть они, пользуясь безвизом, едут в Польшу, а оттуда – в Белоруссию.- А мужчины призывного возраста стараются сбежать в Белоруссию по лесам и болотам с территории Житомирской, Волынской и Ровенской областей на свой страх и риск?- Ну да. Там границы-то никогда не было. Украина и Белоруссия только в 2016 году завершили демаркацию, но демаркация – это не полноценная оборудованная граница. Люди, которые живут в приграничье, прекрасно знают, как пройти в Белоруссию и обратно. Грибники и ягодники до сих пор регулярно попадаются пограничникам. Там это нормальная ситуация.Те, кто хочет спастись от гибели на фронте, стараются убежать куда только можно. И в случае с Белоруссией это проще.Что бы там не болтали украинская пропаганда, Белоруссия не принимает полноценного участия в войне. Более того, на ее территории происходят обмены военнопленными и гражданскими лицами. То есть республика входит в часть политического урегулирования конфликта, если, конечно, его можно урегулировать таким способом.- Как именно происходит этот процесс бегства? Перебрались через границу, ищут пограничный патруль, чтобы сдаться. А дальше что?- Это коммерческая тайна. Пересечение границы – дело незаконное. Но понятно, что если приходит человек и говорит: "Здравствуйте, я убежал из Украины", его обратно не депортируют. Белоруссия их как-то принимает и легализует.С 2014 года республика относится к гражданам Украины очень хорошо. Особенно к тем, кто прибывает на ее территорию и говорит, что хотел бы здесь найти убежище. Это убежище им предоставляется.Кстати, Белоруссия, в отличие от России, дает гражданам Украины статус беженца. В России это запрещено законом. Еще в середине 1990х годов был принят документ, согласно которому Россия не может предоставлять статус беженца для граждан тех стран, с которыми у нее безвизовый режим. Мотивация была такая: "Если виз нет, то отношения между странами хорошие. А если отношения между странами хорошие, то и граждане этих стран своими правительствами угнетаться не могут".Во всяком случае, в России так было до 2022 года. Может быть, сейчас что-то изменилось.А в Белоруссии такого правила никогда не было. Если кто-то хотел статус беженца, он его получал. Этот статус является основанием для получения других документов вроде вида на жительство.Достаточно вспомнить историю латвийского журналиста Юрия Алексеева. Он жил в Риге. Ему там светил срок за "пророссийскую пропаганду". Он покинул Латвию и приехал в Белоруссию. Ему дали статус беженца. Сейчас он живет в Минске и работает в какой-то партийной газете. А к гражданам Украины отношение тем более позитивное.Хотя, конечно, белорусские власти осознают, что сюда могут пребывать не только настоящие беженцы с благими намерениями, но и шпионы и диверсанты. КГБ за этим внимательно следит.- Насчет граждан Украины, которые попадают в Белоруссию из Польши. Насколько я знаю, они, как и в России, тоже проходят жесткую фильтрацию.- Детали этой фильтрации я вам назвать не могу. Хотя многие меня об этом спрашивают. Это мои знакомые, которые никак не могут решиться бежать из Украины. Примерно раз в год они мне звонят и говорят: "Узнай, какие условия пересечения границы". На самом деле им достаточно почитать условия въезда в Белоруссию.РБ ничего не скрывает. Правила для мигрантов у нее простые и понятные. Когда я еще приезжал в Белоруссию в 2015, на пограничном пункте висел огромный плакат с правилами именно для граждан Украины. Там все было понятно написано, что и как нужно сделать.И поскольку массовой миграции в Белоруссию нет, в отличие от России, то и правила тут менее жесткие. И с документами проще, и с условиями попроще.- Эти ваши знакомые не писали в интернете гадости про Россию и Белоруссию? Не делали ничего такого, из-за чего могли бы не пройти фильтрацию?- Нет. Те, кто поддерживает со мной отношения из моего бывшего круга знакомых, настроены точно так же, как и я.Правда, они не так ярко сияли на информационном небосклоне, поэтому не попали в поле зрения СБУ или даже коллег-журналистов. Кто-то из них занимался бизнесом и к работе в СМИ вообще отношения не имел. Сейчас они просто тихонечко сидят и думают, что делать дальше.Связываться с киевским режимом они не хотят. Им неинтересно играть в украинство. Они хотят просто нормально жить так же, как жили еще до переворота.- Беженцы, которые уехали в Белоруссию в 2014 и в 2022 году – в чем принципиальное отличие между ними с точки зрения настроения и судеб?- Это территориальное отличие. В 2014 году в основном приезжали жители Донбасса, где Украина развязала войну. А в 2022 году бежали отовсюду. Особенно те, кто на начальном этапе СВО мало что понимал. Лично я сразу агитировал ехать в Белоруссию, потому что сам в свое время нашел здесь убежище и понял, что это за государство. Что знал, то и советовал. Но, повторюсь, киевский режим отрезал эту возможность для собственных граждан.- Среди тех, кого вы знаете, сколько граждан Украины хотят осесть в Белоруссии, а сколько – поехать дальше в Россию?- Одна треть хочет остаться, две трети хотят в Россию. У меня недавно был разговор с человеком из Одессы. Он хотел отправить сына в Белоруссию, чтобы потом он приехал в Россию. Пока не знаю, чем дело кончилось.- А кем в Белоруссии работают не публичные, а простые люди из Украины? Завод, айтишники, логистика?- Тут всегда можно устроиться. Было бы желание. Мне тоже предлагали, но я отказался. Я очень привык к фрилансу, а тут требуется жесткая дисциплина. В целом же можно и бизнесом заниматься, и работать по найму, и на удаленке работать с российскими компаниями. А если ты получишь белорусский паспорт, то можешь ездить в Россию как гражданин Союзного государства и работать там. Правда, тут строго с налогами. Это не Украина, где можно ничего не платить и нигде не числиться. Здесь все строго. "Заплатил налоги и делай, что хочешь". За исключением шатания режима. Нарушение покоя граждан строго преследуется.- Как сейчас граждане Белоруссии относятся к украинскому конфликту? Когда я там был, настроения были примерно такие. Они сочувствуют россиянам из-за ударов беспилотниками, считают, что не все на Украине бандеровцы, и при этом опасаются прямой войны с НАТО. То есть мыслят вроде бы верно, но не понимают, что все эти моменты напрямую связаны друг с другом.- Тут надо помнить события 2020 года. В Белоруссии остаются оппозиционно настроенные граждане. В том числе те, кто симпатизирует Украине и даже разделяет бандеровские взгляды. Есть такие. Те, кто не уехал из РБ после 2020 года, остались и относятся к категории ждунов.Правда, есть и те, кто эмигрировал, но понял, что погорячился. Белоруссия дала им возможность легально вернуться. Человек подает документы, специальная фильтрационная комиссия им занимается, а потом ему объясняют, будут у него проблемы после возвращения или нет. Тут никто не стремиться никого наказать. Все всё понимают. Особенно молодежь, которая по дурости этим занималась.Я приехал в Белоруссию в 2015 году. С учетом того, как быстро развивались события, это было 300 лет назад. Тогда народ равнодушно относился к тому, что происходило на Украине. Хотя жалели простых людей, а к скакавшим на Майдане относились прохладно. Но были и те, кто разделял тезисы украинской пропаганды. В основном это выходцы из Украины или те, у кого там очень близкие родственники.Я в Гомеле лично встретил такого персонажа буквально в паре километров от своего дома. Он болтал такое, что хотелось его придушить на месте. Но здесь это строго преследуется. Объяснений, что это заукраинец, белорусские власти не поймут.Сейчас настроения такие. Чем старше поколение, тем больше у них симпатий к России и желания, чтобы мы одержали победу. Молодежь либо не интересуется политикой, либо попала под влияние западной пропаганды. С ней надо работать. Власти делают, что могут. Но вы же понимаете, что любая молодежь себе на уме, а все остальные для нее дураки.Повторюсь, тут все спокойно. Украина не является темой для разговоров во дворе. Настроения на стороне того, что понятно. Позиция России белорусам в целом понятна. Русский язык, уважение героев Великой Отечественной войны, отсутствие бредовых рассказов про выкопанное Черное море.А у молодежи мало знаний и мало опыта. Когда человек молодой, то он может наделать много глупостей, потому что энергии много и много необузданных желаний. Хотя, когда моя дочь приезжала ко мне из Киева, она хвалила белорусскую молодежь. Сказала, что они не такие распущенные и более воспитанные, чем в Киеве. Так что все это поправимо.Также по теме - в материале Егора Леева: "Синеокая" как спасение: почему украинцы бегут в Белоруссию

