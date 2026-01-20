https://ukraina.ru/20260120/kak-voennye-podgonyayut-oruzhie-pod-sebya--vertolt-o-budnyakh-na-svo-i-vzvodnom-kote-1074545260.html

Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте

Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте - 20.01.2026

Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте

Командир взвода БАРС-11 с позывным "Вертолёт" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как бойцы подгоняют под себя оружие и модернизируют... Украина.ру, 20.01.2026

Командир взвода БАРС-11 с позывным "Вертолёт" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как бойцы подгоняют под себя оружие и модернизируют его. Военные показали кота, который прижился у них и выполняет ответственную задачу — ловит мышей.

