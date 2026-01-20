Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте - 20.01.2026 Украина.ру
Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте
Командир взвода БАРС-11 с позывным "Вертолёт" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как бойцы подгоняют под себя оружие и модернизируют...
2026-01-20T10:27
2026-01-20T10:27
видео
александр чаленко
барс-11
вс рф
оружие
украина.ру
Командир взвода БАРС-11 с позывным "Вертолёт" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как бойцы подгоняют под себя оружие и модернизируют его. Военные показали кота, который прижился у них и выполняет ответственную задачу — ловит мышей.
видео, александр чаленко, барс-11, вс рф, оружие, украина.ру, видео
Видео, Александр Чаленко, БАРС-11, ВС РФ, оружие, Украина.ру

Как военные "подгоняют" оружие под себя? "Вертолёт" о буднях на СВО и взводном коте

10:27 20.01.2026
 
Командир взвода БАРС-11 с позывным "Вертолёт" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как бойцы подгоняют под себя оружие и модернизируют его. Военные показали кота, который прижился у них и выполняет ответственную задачу — ловит мышей.
Лента новостейМолния