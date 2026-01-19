https://ukraina.ru/20260119/yakov-kedmi-dlya-glubokogo-proryva-rossii-nuzhna-armiya-s-tankovymi-voyskami-morskoy-pekhotoy-i-vdv-1074470293.html

Яков Кедми: Для глубокого прорыва России нужна армия с танковыми войсками, морской пехотой и ВДВ

Для перехода к войне с глубокими прорывами России потребуются танковые войска и десантные дивизии, а не штурмовые группы. Развитие ВПК и перевод морской пехоты на дивизионный стандарт являются шагами в этом направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-глава израильской спецслужбы "Натив", военно-политический аналитик Яков Кедми

2026-01-19T05:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_988bac237aeadc82c667b265c1c3c13c.jpg

Комментируя возможности российского ВПК, Кедми рассказал о его серьезном развитии. "У России серьезно развивается военно-промышленный комплекс на базе тех предприятий, которые производят классическую военную технику. Не только самолеты и вертолеты, а танки и артиллерию. Беспилотники – это тоже непосредственная часть этого", — сказал аналитик.Он пояснил, какие изменения потребуются в организации войск. "Как сейчас ведутся боевые действия? Небольшие штурмовые группы соединяются в более крупные штурмовые группы. А для прорыва требуется армия с танковыми войсками, воздушно-десантными войсками и морской пехотой", — отметил эксперт. Он отметил, что в России уже начался перевод морской пехоты на дивизионный стандарт. То есть в таких операциях могут участвовать как морские, так и воздушно-десантные дивизии, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Михаила Мягкова: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники".

