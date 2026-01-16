https://ukraina.ru/20260116/1060286474.html

Лига Наций и "украинский вопрос"

В начале января 2026 года постпред США при ООН Майк Уолтц сказал, что президент Трамп будет продолжать игнорировать "нелепую организацию" ООН. 16 января 1920 года в Лондоне состоялось первое заседание Совета Лиги Наций – международной организации, претендовавшей на глобальный статус, но с которой менее чем через 20 лет прекратили считаться

В истории Европы, которая долгое время оставалась своеобразным центром мира, было несколько попыток создать системы мирового порядка, среди которых стоит выделить Вестфальский мир (1648) и решения Венского конгресса (1815), приятые после окончания "наполеоновских войн". После Первой мировой войны им на смену пришла Версальско-Вашингтонская система, тоже названная по месту подписания ключевых мирных договоров.Формально Первая мировая война завершилась 11 ноября 1918 года заключением Компьенского перемирия. Согласно его условиям, Германия обязалась остановить боевые действия, вывести войска с левого берега Рейна, передать странам Антанты своё тяжёлое вооружение, а также выполнить ряд дипломатических требований. Однако это были лишь предварительные условия.Для того чтобы определить окончательную конфигурацию будущего мира и степень наказания для Германии, а также её союзников (Центральных держав), 18 января 1919 года собралась Парижская мирная конференция. Первоначальный проект мирного договора, который впоследствии и лёг в основу Версальско-Вашингтонской системы, был разработан американским президентом Вудро Вильсоном.Проект, известный как "Четырнадцать пунктов", предусматривал, в частности, свободное судоходство во всём мире, снятие международных экономических барьеров, сокращение национальных вооружённых сил, независимость Польши, а также народов, находившихся ранее под властью Австро-Венгрии и Турции. Кроме того, Вильсон потребовал основать "общее объединение наций в целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной целости" государств.В рамках этой концепции, а также с учётом пожеланий и интересов Великобритании и Франции, были заключены мирные договоры со всеми Центральными державами. Побеждённые вынуждены были передать победителям и новым независимым государствам значительные территории. Кроме того, на них были наложены ограничения военного и экономического характера.25 января 1919 года представители победителей в Первой мировой войне одобрили проект создания нового межгосударственного объединения – Лиги Наций. Разработанный комиссией под председательством президента США Устав Лиги Наций был включён в состав Версальского договора, закончившего Первую мировую войну. Официально этот договор, подписанный 44 странами, вступил в силу 10 января 1920 года.Хотя Вудро Вильсон получил в 1919 году Нобелевскую премию мира за свою ключевую роль в создании Лиги Наций, впоследствии Сенат США отказался ратифицировать Версальский мирный договор, и страна не вошла в состав организации. В такой же ситуации оказались ещё два подписанта Версальского договора – султанат Хиджаз и Эквадор, то есть на момент начала деятельности в состав Лиги Наций входило 41 государство (за всю историю организации их было 63).Двумя основными руководящими органами Лиги Наций стали Ассамблея и Совет. Ассамблея представляла собой ежегодное собрание всех членов организации, а Совет действовал практически на постоянной основе. За 26 лет он успел провести 107 заседаний, первое из которых состоялось 16 января 1920 года в Лондоне. В состав Совета сразу вошли четыре постоянных члена: Великобритания, Франция, Италия и Япония (зарезервированное за США место оказалось вакантным). В дополнение к ним на ассамблеях избирались непостоянные участники, первыми из которых стали Бельгия, Бразилия, Греция и Испания.1 ноября 1920 года штаб-квартира Лиги была перенесена из Лондона в Женеву, где 15 ноября 1920 года состоялась первая Генеральная Ассамблея организации. Женева стала идеальным городом для размещения штаб-квартиры Лиги Наций, поскольку Швейцария являлась нейтральной страной на протяжении столетий и уже была центром Международного Красного Креста. Дворец Вильсона на западном берегу озера Женева, названный в честь президента США, стал первой постоянной резиденцией руководящих органов Лиги.Цели Лиги Наций включали в себя предотвращение военных действий, разоружение, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Однако первые годы организация занималась в основном определением границ в Центральной и Восточной Европе, что затрагивало и территории, которые входят в состав нынешней Украины.Стоит отметить, что 19 октября миссия Украинской народной республики (УНР) в Лондоне направила в Секретариат Лиги Наций письмо с обоснованием необходимости принятия УНР в эту организацию. На первую ассамблею Лиги прибыла делегация эмиграционного правительства УНР во главе с Александром Шульгиным, первым главой МИД УНР, однако 25 ноября 1920 года Ассамблея приняла отрицательное решение по украинскому вопросу.Тогда же в Женеве находилась и делегация эмиграционного правительства Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) во главе с её президентом Евгением Петрушевичем. В Лигу Наций ЗУНР не просилась, но требовала признать свою независимость и обеспечить защиту украинского населения Восточной Галичины, которая в ноябре 1919 года по решению Парижской мирной конференции была подмандатной территорией Польши.Однако первая Ассамблея Лиги Наций это требование вообще не рассматривала, а последующие ассамблеи в 1921 и 1922 годах, хоть и подтвердили, что Восточная Галичина является лишь подмандатной территорией Польши, однако дальнейшую её судьбу доверили Совету послов Антанты. Этот совет 15 марта 1923 года принял решение об аннексии Восточной Галичины Польшей.После этого представители украинской диаспоры могли обращаться в Лигу Наций только в рамках системы защиты национальных меньшинств. Однако, к примеру, письмо Петрушевича на имя главы Совета Лиги Наций с жалобой на Польшу, Румынию и Чехословакию относительно нарушения прав украинского меньшинства, направленное в 1927 году, осталось без рассмотрения. Из проблем же УССР в Лиге Наций рассматривали только вопросы, связанные с оказанием помощи пострадавшим в результате голода 1921-23 и 1932-33 годов, но никаких конкретных решений не приняли.Среди успехов Лиги Наций – её работа по облегчению положения беженцев в период к 1926 году. Одним из её нововведений в этой последней области было введение "паспорта Нансена" – первого всемирно признанного удостоверения личности для не имеющих гражданства беженцев. Многие из успехов Лиги были достигнуты её различными агентствами и комиссиями.Постепенно роль Лиги Наций расширилась и к середине 1920-х она стала центром международной деятельности. Это изменение может особо заметно в отношениях между Лигой и странами, не являющимися её членом. Так, СССР и Соединённые Штаты Америки всё больше и больше работали с организацией. В течение второй половины 1920-х Франция, Великобритания и Германия (стала членом Лиги Наций и непостоянным членом её Совета в 1926 году) использовали органы Лиги, чтобы попытаться улучшить отношения и уладить разногласия.Однако попытки Лиги Наций вмешаться в конфликты были безуспешными. Так, в 1931 году Япония начала войну против Китая. Лига Наций оказалась бессильна, ведь в том регионе самым мощным был флот США, а они не состояли в организации. Оказать влияние на конфликт Лига не могла, её генеральный секретарь Джеймс Драммонд подал в отставку.Переломным в деятельности Лиги Наций можно считать 1933 год. С одной стороны, к тому времени было частично завершено строительство новой штаб-квартиры организации в Женеве – Дворца Наций, заложенного в 1929 году, и Секретариат Лиги переехал в него. С другой – сначала Япония (в марте), а потом и Германия (в октябре) заявили о выходе из состава Лиги Наций.В следующем году по приглашению 34-х стран-членов организации к ней присоединился Советский Союз. 18 сентября 1934 года Ассамблея Лиги Наций приняла постановление о приёме СССР в Лигу и включении его представителя в её Совет в качестве постоянного члена. Усилия СССР в период членства в Лиге Наций были направлены на создание системы коллективной безопасности в Европе.В декабре 1937 года Лигу Наций покинула Италия, после чего фактически начался упадок организации – хотя как раз к тому времени был окончательно достроен Дворец Наций. В 1938-39 годах Лига не реагировала на то, что Германия захватила Австрию, Чехословакию, Клайпедский край и напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны, а также на то, что Италия аннексировала Албанию. При этом под давлением Великобритании и Франции 14 декабря 1939 года была принята резолюция Ассамблеи и постановление Совета об исключении Советского Союза из Лиги Наций за вторжение в Финляндию.Лига Наций хоть и формально продолжила свою деятельность во время Второй мировой войны, но никаких реальных шагов к её прекращению не делала. После падения Франции (вишистское правительство 18 апреля 1941 года вывело страну из организации, что не было признано движением "Свободная Франция") работа Лиги была практически остановлена. Секретариат Лиги остался в Швейцарии, окружённой немецкими сателлитами. Некоторые сотрудники Лиги Наций работали в офисах, открытых в Лондоне, Вашингтоне, и даже в кампусе Принстонского университета в США, но их деятельность можно было назвать пустой формальностью.Причиной упразднения Лиги Наций стала её неспособность предотвратить и остановить Вторую мировую войну. Поэтому в ходе переговоров членов Антигитлеровской коалиции было решено создать новую, более эффективную международную организацию – Организацию Объединённых Наций (ООН). Решение о ликвидации Лиги Наций было принято единогласно представителями 34 стран, которые участвовали в последнем заседании её Ассамблеи, состоявшейся 19 апреля 1946 года. Делегаты приняли резолюцию о передаче власти и функций Лиги Наций в Организацию Объединенных Наций, разделили между уплатившими взносы странами резервный фонд Лиги, передали Дворец Наций с библиотекой и архивом в распоряжение ООН.Стоит отметить, что полноправными членами ООН, наравне с СССР, по требованию Москвы стали также Украинская и Белорусская ССР. После распада СССР его правопреемником в ООН и Совете Безопасности ООН стала Российская Федерация, а независимые Украина и Белоруссия стали членами организации автоматически, как правопреемники УССР и БССР.

