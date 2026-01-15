https://ukraina.ru/20260115/samyy-temnyy-chas--pered-rassvetom-ekspert-o-kulminatsii-kuluarnykh-peregovorov-po-ukraine-1074285286.html

"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине

"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине - 15.01.2026

"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине

Урегулирование украинского конфликта Москва рассматривает в контексте глобальной картины, где главным является противостояние США и Китая. Руководство РФ не намерено упускать уникальный шанс усилить свои позиции в этой игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Отвечая на вопрос о значении процесса для России, эксперт четко обозначил приоритеты. "Но для этого надо правильно пройти переговорный процесс, и Москва понимает, что цена вопроса — это десятилетия. Противостояние США и Китая это ближайшие 20-30 лет. И это намного важнее, чем этот конфликт (на Украине)", — заявил Абзалов.Политолог подчеркнул, что текущий момент представляет редкую стратегическую возможность. Такое окно возможностей открывается крайне редко и Москва не хочет его упустить, сказал он."И с этим связано отсутствие жестких заявлений. Можно было бы заявить о выходе из переговорного процесса. Но это никто не делает", — пояснил эксперт. Он уточнил, что текущие жесткие действия на земле преследуют переговорные цели.Абзалов охарактеризовал нынешнюю, решающую стадию дипломатических усилий. По его мнению, сейчас идет кульминация переговорного процесса и "самый темный час — перед рассветом".Он подтвердил, что, несмотря на сложности, базовые договоренности по Украине остаются в силе. "Он кулуарный, его не делают публичным, поскольку в разных странах есть разные игроки. Да, в ходе переговоров возникают сложности. Но пока что базовый сценарий, который предполагает завершение конфликта в первом-втором квартале 2026 года, не меняется", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.

