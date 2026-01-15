"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине - 15.01.2026 Украина.ру
"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине
"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине
Урегулирование украинского конфликта Москва рассматривает в контексте глобальной картины, где главным является противостояние США и Китая. Руководство РФ не намерено упускать уникальный шанс усилить свои позиции в этой игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-01-15T05:20
2026-01-15T05:20
Отвечая на вопрос о значении процесса для России, эксперт четко обозначил приоритеты. "Но для этого надо правильно пройти переговорный процесс, и Москва понимает, что цена вопроса — это десятилетия. Противостояние США и Китая это ближайшие 20-30 лет. И это намного важнее, чем этот конфликт (на Украине)", — заявил Абзалов.Политолог подчеркнул, что текущий момент представляет редкую стратегическую возможность. Такое окно возможностей открывается крайне редко и Москва не хочет его упустить, сказал он."И с этим связано отсутствие жестких заявлений. Можно было бы заявить о выходе из переговорного процесса. Но это никто не делает", — пояснил эксперт. Он уточнил, что текущие жесткие действия на земле преследуют переговорные цели.Абзалов охарактеризовал нынешнюю, решающую стадию дипломатических усилий. По его мнению, сейчас идет кульминация переговорного процесса и "самый темный час — перед рассветом".Он подтвердил, что, несмотря на сложности, базовые договоренности по Украине остаются в силе. "Он кулуарный, его не делают публичным, поскольку в разных странах есть разные игроки. Да, в ходе переговоров возникают сложности. Но пока что базовый сценарий, который предполагает завершение конфликта в первом-втором квартале 2026 года, не меняется", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
новости, украина, москва, сша, дмитрий абзалов, украина.ру, китай, кнр (китай), война, чем закончится война на украине, война на украине, сво, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров
Новости, Украина, Москва, США, Дмитрий Абзалов, Украина.ру, Китай, КНР (Китай), война, чем закончится война на Украине, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров

"Самый темный час — перед рассветом": эксперт о кульминации кулуарных переговоров по Украине

05:20 15.01.2026
 
© Украина.ру
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Украина.ру
Урегулирование украинского конфликта Москва рассматривает в контексте глобальной картины, где главным является противостояние США и Китая. Руководство РФ не намерено упускать уникальный шанс усилить свои позиции в этой игре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Отвечая на вопрос о значении процесса для России, эксперт четко обозначил приоритеты. "Но для этого надо правильно пройти переговорный процесс, и Москва понимает, что цена вопроса — это десятилетия. Противостояние США и Китая это ближайшие 20-30 лет. И это намного важнее, чем этот конфликт (на Украине)", — заявил Абзалов.
Политолог подчеркнул, что текущий момент представляет редкую стратегическую возможность. Такое окно возможностей открывается крайне редко и Москва не хочет его упустить, сказал он.
"И с этим связано отсутствие жестких заявлений. Можно было бы заявить о выходе из переговорного процесса. Но это никто не делает", — пояснил эксперт. Он уточнил, что текущие жесткие действия на земле преследуют переговорные цели.
Абзалов охарактеризовал нынешнюю, решающую стадию дипломатических усилий. По его мнению, сейчас идет кульминация переговорного процесса и "самый темный час — перед рассветом".
Он подтвердил, что, несмотря на сложности, базовые договоренности по Украине остаются в силе. "Он кулуарный, его не делают публичным, поскольку в разных странах есть разные игроки. Да, в ходе переговоров возникают сложности. Но пока что базовый сценарий, который предполагает завершение конфликта в первом-втором квартале 2026 года, не меняется", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.
Также на тему политики США — в материале "Андрей Сидоров: Трамп готовит "дубину" против России, чтобы обратить в ничто глобальный проект Китая" на сайте Украина.ру.
